Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay'ın kendi burcu Aslan'da Mars'la buluşması sana müthiş bir başlangıç enerjisi veriyor; bir toplantıda ilk sözü alan, ekibi harekete geçiren sen olabilirsin. Sabah saatlerinde Neptün'den gelen yumuşak açı, aklına gelen fikri hemen paylaşmak yerine biraz süzmeni öneriyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten gönderdiği gerginlikle bir yazışma yanlış anlaşılabilir; karşı tarafı aramadan mesaj üstüne mesaj yazmak yerine kısa bir telefon konuşması işini kolaylaştırır. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle günün karmaşası yerini net bir plana bırakıyor.

Maddi olarak Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması seni büyük bir harcamadan önce bir kez daha düşünmeye itiyor. Öğleden sonraki gerginlik bir fatura ya da beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; panik yapmadan hesabı gözden geçirmen yeterli. Akşam saatlerinde işler yoluna giriyor, küçük bir tasarruf fırsatı bile karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? Partnerin bugün senden biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir Koç; sabahki sezgisel hava bunu fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonra küçük bir söz yanlış anlaşılabilir, açık konuşmak en kısa yol. Tek başına olanlar içinse geçmişten biri hiç ummadığın bir anda karşına çıkabilir; Venüs'ün retrosu eski bir hikâyeyi hatırlatsa da bugünkü enerjin seni yeni bir tanışmaya da açık tutuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…