Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gündüz Terazi'de ilerleyen Ay ortaklık alanını canlı tutuyor, akşam Akrep'e geçince gündem ortak kaynaklara ve derin konuşmalara kayıyor. Dünkü Yeniay'ın ardından bir müşteri ya da partnerle ilk yarıda net konuşman, akşam ise karşındakinin sessiz taleplerini dinlemen işine yarar. Neptün'ün burcundaki sezgisel etkisi ne istediğini gün içinde daha berrak görmeni sağlıyor.

Maddi olarak ortak harcamalar ve ödenmemiş küçük kalemler akşama doğru gündeme gelebilir. Venüs retrosu sekizinci evinde olduğu için taksit, kredi ya da paylaşılan bir gider için rakamları yeniden yazmak iyi bir fikir. Kimin neyi karşıladığını netleştirmek, sonradan çıkabilecek tartışmayı baştan çözer.

Gelelim aşka. Aslan'daki Mars ile Venüs'ün karesi aşk ve flört evini hareketlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir kıskançlık ya da ilgi beklentisi kıvılcım çıkarabilir, sevgiline açıkça ne istediğini söylemek ortamı yumuşatır. Bekar Koç ise akşam Akrep Ay'ıyla gelen yoğun bir bakış ya da mesaj seni ilgilendirebilir, ama tutkunun hızına kapılıp ilk adımı sert atmamaya bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…