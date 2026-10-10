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Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 11 Ekim Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 11 Ekim Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gündüz Terazi'de ilerleyen Ay ortaklık alanını canlı tutuyor, akşam Akrep'e geçince gündem ortak kaynaklara ve derin konuşmalara kayıyor. Dünkü Yeniay'ın ardından bir müşteri ya da partnerle ilk yarıda net konuşman, akşam ise karşındakinin sessiz taleplerini dinlemen işine yarar. Neptün'ün burcundaki sezgisel etkisi ne istediğini gün içinde daha berrak görmeni sağlıyor.

Maddi olarak ortak harcamalar ve ödenmemiş küçük kalemler akşama doğru gündeme gelebilir. Venüs retrosu sekizinci evinde olduğu için taksit, kredi ya da paylaşılan bir gider için rakamları yeniden yazmak iyi bir fikir. Kimin neyi karşıladığını netleştirmek, sonradan çıkabilecek tartışmayı baştan çözer.

Gelelim aşka. Aslan'daki Mars ile Venüs'ün karesi aşk ve flört evini hareketlendiriyor; ilişkin varsa küçük bir kıskançlık ya da ilgi beklentisi kıvılcım çıkarabilir, sevgiline açıkça ne istediğini söylemek ortamı yumuşatır. Bekar Koç ise akşam Akrep Ay'ıyla gelen yoğun bir bakış ya da mesaj seni ilgilendirebilir, ama tutkunun hızına kapılıp ilk adımı sert atmamaya bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gündüz iş düzenin ve günlük sorumlulukların öne çıkıyor; akşam Ay Akrep'e geçince ilişkiler ve ortaklıklar alanı karşına çıkıyor. Gün boyu listeni küçük parçalara bölmek işini kolaylaştırır, akşam ise bir partnerle ya da yakın bir dostla yüz yüze konuşmak aranı iyi tutar. Dünkü Yeniay'ın ardından iş ve ilişki dengesini yeniden kurmak için ilk adımı atabilirsin.

Maddi olarak evle ilgili bir harcama, tamirat ya da aile bütçesi konusu gündemde. Aslan'daki Mars aile evinde olduğu için bir ev eşyası ya da onarım için hızlı karar vermeye meyilli olabilirsin; fiyatları karşılaştırıp bir de eşinle ya da aileyle konuşmak seni korur.

Peki ya aşk? Retro Venüs partnerlik alanında eski bir konuyu yeniden açıyor, Mars ile karesi ise sözlerin sertleşmesine neden olabilir. İlişkin varsa suçlamadan dinlemek ve 'ben' diliyle konuşmak gerginliği çözer. Bekar Boğa ise akşam Akrep Ay'ıyla birlikte karşılaşacağın biri sana çekici gelebilir, bir süre gözlemlemek seni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gündüz Ay'ın eğlence, flört ve yaratıcılık alanında olması keyifli bir başlangıç sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem iş yüküne ve günlük düzene dönüyor. Sabah hobine ya da yaratıcı bir işe zaman ayırmak seni enerjiyle doldurur, akşam yarım kalan görevleri toparlamak ertesi günü rahatlatır. Arkadaş çevrendeki Neptün etkisi bir dostundan gelen ilham verici bir fikri gündeme getirebilir.

Maddi olarak yazışma, kısa yolculuk ve iletişim giderleri öne çıkıyor. Aslan'daki Mars üçüncü evinde olduğu için bir teklif ya da fiyat konuşmasında acele edip hemen 'evet' demek isteyebilirsin; teklifi yazılı almak seni korur. İş yerindeki küçük bir masrafı fiş ve not ile takip etmek yararlı.

Gelelim aşka. Retro Venüs'ün günlük rutin evinden gelen etkisi, ilişkinde ihmal edilmiş küçük ilgi alanlarını hatırlatıyor; ilişkin varsa birlikte yapılan küçük bir rutin, örneğin akşam yürüyüşü bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise iş ya da günlük işlerin içinde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir, mesajlaşırken niyetini net yazmak yanlış anlamayı önler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gündüz Ay ev ve aile alanında olduğu için evde olmak ve yakınlarınla vakit geçirmek iyi geliyor; akşam Akrep'e geçince gündem romantizme, çocuklara ve keyif alanlarına kayıyor. Gün boyu evde küçük bir düzenleme yapmak içini rahatlatır, akşam ise kendini eğlendirecek bir etkinliğe zaman ayırmak enerjini yükseltir. Neptün kariyer evinde olduğu için iş hedeflerin hakkında hayal kurmak için de güzel bir gün.

Maddi olarak Mars'ın para evinde olması harcama isteğini yüksek tutuyor; özellikle eğlence, yemek ya da evde konfor için yapılacak alışverişte bütçeni gözden geçir. Gelir konusunda iş yerindeki bir konuşma için Neptün'ün yumuşak etkisinden yararlanabilirsin.

Peki ya aşk? Akrep'teki retro Venüs aşk evinde eski bir ilginin ya da yarım kalmış bir duygunun gündeme gelmesine yol açabilir. İlişkin varsa Mars karesi küçük bir kıskançlık ya da ilgi beklentisi çıkarabilir, bunu açık ve sakin konuşmak ortamı rahatlatır. Bekar Yengeç ise akşam bir tanışma ya da mesaj kalbini hızlandırabilir, ama duyguların derinleştiği bu günlerde acele etmemek iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gündüz Ay'ın iletişim evinde olması konuşmaları, yazışmaları ve kısa yolculukları canlı tutuyor; akşam Akrep'e geçince ev ve aile alanı öne çıkıyor. Gün içinde bekleyen mesajlara dönmek ve küçük bir randevu planlamak işini rahatlatır, akşam ise evinde sakin bir düzen kurmak içini ısıtır. Mars burcunda olduğu için enerjin yüksek, sabrın biraz kısa olabilir.

Maddi olarak ev, aile ya da emlakla ilgili bir konu gündemde. Venüs retrosu aile evinde olduğu için eski bir ev borcu ya da ailevi bir gider yeniden açılabilir; kimin ne kadar katkı vereceğini netleştirmek iyi olur. Mars'ın burcundaki hızı yüzünden bir alışverişte acele edebilirsin.

Gelelim aşka. Retro Venüs ile Mars'ın karesi ilişkinde 'kim haklı' tartışmasını tetikleyebilir; ilişkin varsa son sözü söylemek yerine anlaşılmak istediğini belirtmek aranızı yumuşatır. Bekar Aslan ise gün içi yazışmalarla başlayan bir ilgi akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle derinleşebilir, ama gösterişli bir cevap yerine içten bir mesaj daha etkili olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gündüz Ay'ın para ve değerler evinde olması neye değer verdiğini ve neye para harcadığını sorgulatıyor; akşam Akrep'e geçince gündem iletişime, yazışmalara ve kısa yolculuklara kayıyor. Gün içinde bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek, akşam ise geciktirdiğin bir yazışmaya dönmek içini rahatlatır. Mars gizli evinde olduğu için sessiz bir yorgunluk ya da içten içe bir huzursuzluk hissedebilirsin.

Maddi olarak Neptün'ün ortak kaynaklar evindeki etkisi kredi, sigorta ya da ortak harcamalarda belirsizlik yaratabiliyor; rakamlar netleşmeden imza atmamak seni korur. Gündüz yapacağın kısa bir bütçe planı sonuç verir.

Peki ya aşk? Retro Venüs yazışma evinde olduğu için eski bir mesajlaşma ya da yarım kalmış bir konuşma yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa sevgiline yazdığın içten bir mesaj yakınlaştırır, Mars karesinden dolayı sert bir söz kaçmasın diye iki kez oku. Bekar Başak ise mesajlaşma ya da kısa bir sohbetle başlayan bir ilgi akşam daha da hareketlenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay gündüz burcunda ilerliyor ve Yeniay'ın ardından kendine dönüp ne istediğini netleştirmen için güzel bir zemin sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem para, değerler ve sahip olduklarına kayıyor. Gün içinde hedef ve imaj konusunda kısa bir not almak, akşam ise bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek seni rahatlatır. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerlik alanında sezgilerin çok güçlü.

Maddi olarak retro Venüs para evinde olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem; büyük bir alışveriş yerine mevcut düzeni sadeleştirmek mantıklı. Arkadaş çevrendeki Mars'ın etkisi grup harcamalarında hızlı karar almana yol açabilir.

Gelelim aşka. Neptün ilişkiler evinde olduğu için partnerinin beklentilerini sezgisel olarak yakalıyorsun ama gerçekle hayali karıştırmamak önemli. İlişkin varsa 'ne hissediyorsun' diye sormak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise gün içinde çekiciliğin yüksek, ama akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle ilgi derinleşirken ilk görüntüye değil davranışa bakmak daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gündüz Ay'ın gizli evinde olması seni içe dönmeye ve dinlenmeye çağırıyor; akşam Ay burcuna geçince enerjin ve sezgilerin yükseliyor. Gün içinde sessiz bir ortamda planlarını gözden geçirmek, akşam ise kendini ifade edeceğin bir konuşma ya da buluşma için güzel bir zemin. Mars kariyer evinde olduğu için iş yerinde otorite figürleriyle sabırlı kalmak önemli.

Maddi olarak retro Venüs burcunda olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem. Merkür de burcunda olduğu için yazışmalarda ve pazarlıkta ne söylediğine dikkat et; Mars karesi sabırsız bir üslup yaratabilir. Bugün dışarıya hamle yapmaktansa içinden geçenleri netleştirmek daha verimli.

Peki ya aşk? Retro Venüs burcunda olduğu için eski bir ilişki ya da bir duygu yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa Mars'ın karesi kıskançlık ya da inatlaşma çıkarabilir, ilk adımı atıp yumuşak bir cümle kurmak seni rahatlatır. Bekar Akrep ise akşam Ay'ın burcuna geçişiyle çekiciliğin artıyor, ama yoğunluğun karşındakini ürkütmemesi için temposunu ayarla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gündüz Ay'ın arkadaş ve topluluk evinde olması sosyal çevrenden gelen bir davet ya da fikirle seni hareketlendiriyor; akşam Akrep'e geçince gündem içe dönüş, dinlenme ve kapanışlara kayıyor. Gün içinde bir arkadaşla plan yapmak ya da ortak bir hedef konuşmak keyif verir, akşam ise yalnız kalıp kafanı toplamak iyi gelir. Mars yurt dışı ve eğitim evinde olduğu için öğrenme ya da seyahat planı için de hareketli bir gün.

Maddi olarak retro Venüs gizli evinde olduğu için görünmeyen bir gider, eski bir abonelik ya da unutulmuş bir borç gündeme gelebilir. Gündüz grup içi harcamalarda katkı payını netleştirmek dostlukları korur.

Gelelim aşka. Neptün aşk evinde olduğu için romantik hayaller güçlü, ama Venüs retrosu gerçekle hayal arasındaki farkı hatırlatıyor. İlişkin varsa ortak bir hayal ya da seyahat planı konuşmak yakınlaştırır. Bekar Yay ise bir arkadaş çevresinden ya da bir etkinlikten gelen ilgi seni heyecanlandırabilir, ama ilk izlenimle sınırlı kalma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gündüz Ay'ın kariyer evinde olması iş yerinde görünür olmanı ve sorumluluk almamı destekliyor; akşam Akrep'e geçince gündem arkadaşlara ve gelecek planlarına kayıyor. Gün içinde önemli bir görüşmeyi ya da sunumu öne almak iyi sonuç verir, akşam ise bir arkadaşla ya da toplulukla vakit geçirmek ruhunu ısıtır. Neptün aile evinde olduğu için evde huzurlu bir akşam planı da cazip.

Maddi olarak Mars'ın ortak kaynaklar evinde olması kredi, taksit ve ortak harcamalarda dikkat istiyor; ödeme takvimini gözden geçirmek seni korur. Retro Venüs arkadaş evinde olduğu için dostluk ve para ilişkisini karıştırmamak önemli.

Peki ya aşk? Retro Venüs'ün arkadaş çevrendeki etkisi eski bir dostun ya da eski bir ilginin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. İlişkin varsa ortak arkadaşlarla bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Oğlak ise sosyal çevrenden biri akşam Ay'ın Akrep'e geçişiyle dikkatini çekebilir, ilk adım için acele etmene gerek yok.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gündüz Ay'ın yurt dışı, eğitim ve felsefe evinde olması yeni bir şey öğrenmek ya da uzak bir bağlantıyla görüşmek için güzel bir zemin sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem kariyer ve görünürlük alanına kayıyor. Gün içinde bir kurs ya da okuma planı yapmak iyi gelir, akşam ise iş hedeflerin hakkında net bir karar vermek için uygun. Neptün iletişim evinde olduğu için mesajlarda ince bir yanlış anlama olabilir.

Maddi olarak retro Venüs kariyer evinde olduğu için iş yerinde eski bir teklif, bir ücret konusu ya da yarım kalmış bir proje yeniden gündeme gelebilir. Kesin karar vermeden önce yazılı bilgi toplamak seni korur.

Gelelim aşka. Mars partnerlik evinde olduğu için partnerinle ufak bir güç mücadelesi yaşanabilir; haklı çıkmak yerine anlaşılmayı seçmek aranızı yumuşatır. Bekar Kova ise gündüz tanıştığın ya da bir eğitim ortamında karşılaştığın biri dikkatini çekebilir, akşam Akrep Ay'ıyla birlikte ilgi derinleşirken temposunu kendin belirle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gündüz Ay'ın ortak kaynaklar evinde olması borç, kredi ve paylaşılan konuları gündeme getiriyor; akşam Akrep'e geçince gündem yurt dışı, eğitim ve ufuk açıcı konulara kayıyor. Gün içinde ortak bir bütçeyi gözden geçirmek ve akşam yeni bir şey öğrenmek ya da uzak bir yerle ilgili plan yapmak seni rahatlatır. Neptün para evinde olduğu için gelir konusunda belirsizlik hissedebilirsin.

Maddi olarak Mars'ın günlük iş evinde olması iş yerinde tempoyu artırıyor ve ek mesai ya da ekstra görev getirebilir; emeğinin karşılığını konuşmak için uygun bir gün. Retro Venüs yurt dışı evinde olduğu için uluslararası ödemelerde ve seyahat rezervasyonlarında kontrolü elden bırakma.

Peki ya aşk? Retro Venüs'ün uzak mesafe evindeki etkisi uzaktaki bir ilgiyi ya da geçmişten gelen bir haberi gündeme getirebilir. İlişkin varsa ortak bir seyahat hayali ya da öğrenme planı yakınlaştırır. Bekar Balık ise bir eğitim ortamından ya da uzak bir yerden gelen mesaj akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama gerçek niyeti zamanla anlarsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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