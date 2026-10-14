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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Ekim Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Ekim Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerinde Güneş'in Jüpiter'le kurduğu sekstil yedinci evinden ortaklık ve müşteri ilişkilerine destek getiriyor; bekleyen bir anlaşmayı ya da ortak projeyi bugün masaya koymak için güzel bir zaman. Gün başında Ay'ın burcundaki Satürn'le üçgeni de disiplini yanında taşıyor, sözünü verdiğin işi sağlam planlamak itibarını artırır.

Maddi olarak beşinci evdeki Jüpiter yaratıcı işlerden ve yatırım fikirlerinden gelir umudunu büyütüyor. Yay'daki Ay dokuzuncu evinden eğitim ve yurt dışı bağlantılı bir harcamayı gündeme getirebilir; fiyatı karşılaştırıp ödeme planını kâğıda dökmek seni korur.

Gelelim aşka. Yedinci evden gelen bu destek ilişkini ortak bir plana çekiyor; partnerinle birlikte yapacağın bir etkinlik ya da küçük bir gezi bağınızı canlandırır. Bekar Koç ise sosyal bir ortamda arkadaşının tanıştıracağı biriyle sohbete açık olmalı, ilk izlenimi aceleye getirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ana desteği çalışma düzeninden geliyor; Güneş ile Jüpiter'in sekstili altıncı evini aydınlatırken ekip içinde görev paylaşımı kolaylaşıyor ve yöneticinin gözünde verimli göründüğün bir gün yaşayabilirsin. Ay'ın Yay'dan geçişi sekizinci evde ortak bütçeyi ve bekleyen bir ödeme onayını gündeme getiriyor, rakamları netleştirmeden toplantıdan çıkma.

Maddi olarak dördüncü evdeki Jüpiter ev, aile ve emlakla ilgili kalemlerde şansı artırıyor; kira, aidat ya da küçük bir yenileme için fiyat teklifi almak yerinde olur. Yedinci evdeki Venüs retrosu ortak harcamalarda söz verirken temkinli olmanı hatırlatıyor.

Peki ya aşk? Evde geçen sakin bir akşam bu sekstilin sana verdiği en güzel armağan; partnerinle birlikte yemek hazırlamak ya da ailesiyle kısa bir görüşme yapmak yakınlığı artırır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda sık karşılaştığı biriyle günlük sohbeti biraz uzatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evindeki Jüpiter'e Güneş'in uzattığı sekstil yazı, sunum ve görüşme gerektiren işleri parlatıyor; fikrini ya da teklifini gün ortasında kısa ve net anlatman karşı tarafı ikna eder; toplantı öncesinde notlarını hazırlamak sana güven verir. Ay'ın yedinci evinden geçmesi ortak çalıştığın biriyle birlikte karar vermeyi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak iletişimle gelen gelirler gündemde. Jüpiter'in cömertliği serbest çalışanlara ek iş, çalışanlara ise prim ya da yan görev getirebilir. Yeni bir bilgisayar, telefon ya da yazılım alacaksan iade hakkını ve garanti şartlarını okuyup öyle ilerle. Fiyat teklifinde bir noktayı esnek bırakmak pazarlığı kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Beşinci evinden akan Güneş enerjisi flört ve eğlence alanını canlandırıyor; ilişkin varsa mesajlaşmada espri ile şefkat dengesi seni partnerine çok yaklaştırır. Bekar İkizler ise konuşkanlığıyla ilgi çekecek, sohbetin çekiciliği akşama doğru bir buluşma teklifini getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kariyer evindeki Satürn'e gün başında Ay'ın verdiği üçgen uzun vadeli iş planını sağlam bir temele oturtman için sakin bir zemin sunuyor. Öğlene yaklaşırken Güneş ile Jüpiter'in sekstili dördüncü evinden destek vererek evden yürüteceğin ya da ailenle ortak yapacağın bir işi kolaylaştırıyor. Ay'ın altıncı evden geçmesi günlük görev listeni sadeleştirmeni istiyor.

Maddi olarak Jüpiter ikinci evinde kazancı büyütüyor; ek bir gelir ya da küçük bir birikimin değerlenmesi gündeme gelebilir. Aile bütçesi için yeni bir plan yapmak verimli olur, ama kolay gelen paranın hemen harcanmasına izin verme.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Güneş'in sıcaklığı ilişkini evin içinde güçlendiriyor; partnerinle ev için yapacağınız küçük bir düzenleme yakınlık getirir. Bekar Yengeç ise bir arkadaşının evindeki yemekte tanışacağı biriyle kolayca anlaşabilir; ev içinde başlayan küçük bir sohbet yeni bir sayfa açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter'e Güneş'in verdiği sekstil güveninin zirvede olduğu bir günü işaret ediyor; üçüncü evinden gelen destek konuşma, yazışma ve görüşmelerde sözünün ağırlığını artırıyor. Beşinci evinden geçen Ay yaratıcı bir projeyi sahneye taşımak için fırsat veriyor, fikrini ekibine coşkuyla anlat; toplantıda ilk sözü almaya çekinme.

Maddi olarak şans seninle ama cömertlik de biraz fazla öne çıkabilir. Birine ödeme yapmayı ya da hediye almayı düşünüyorsan bütçe sınırını baştan koymak hesabını korur. İmza gerektiren bir iş teklifinde maddeleri sakin sakin okumak kazancını güvenceye alır.

Gelelim aşka. Karizman yükselirken partnerine duygularını açıkça söylemek bağı güçlendirir; küçük bir sürpriz mesaj ya da kısa bir yürüyüş daveti gününü ortak kılar. Bekar Aslan ise bu özgüvenle ilk adımı atmaktan çekinmemeli, yine de karşısındakini dinlemeye yer bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, arka planda yürüyen bir işin ya da sessizce hazırladığın bir raporun değer görmeye başladığı bir gün; on ikinci evindeki Jüpiter, Güneş'in sekstiliyle birlikte emeğini fark ettirecek bir kapı aralıyor. Ay'ın dördüncü evden geçmesi evden çalışmayı ya da evraklarını düzenlemeyi kolaylaştırıyor, öncelik listeni sade tut.

Maddi olarak ikinci evindeki Güneş kazanç ve değer duygusunu yükseltiyor. Fiyat artışı ya da ek ücret konuşmak için hazırlıklı git; elindeki rakamlar seni savunacaktır. Gizli kalan bir gider çıkarsa şaşırma, kartlarını ve aboneliklerini taramak bütçeni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs eski bir tartışmayı hatırlatsa da bugünkü uyum sakin bir konuşmayı mümkün kılıyor; ilişkin varsa sorunu suçlamadan, ihtiyacın üzerinden anlatman yeter. Bekar Başak ise ona sessizce ilgi duyan birini fark edebilir, çevresindeki küçük işaretlere dikkat etmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken Jüpiter'le yaptığı sekstil seni görünür kılıyor; arkadaş çevrenden ya da bir iş ağından gelen öneri öğle saatlerinde gündeme oturabilir. Ay'ın üçüncü evde olması telefon ve yazışma trafiğini yoğunlaştırıyor, kısa ve net cevaplar işini hızlandırır. Bugün verdiğin ilk cevap, çevrendekilerin seni nasıl hatırlayacağını belirleyebilir.

Maddi olarak on birinci evdeki Jüpiter ortak kazanç ve topluluk içi gelir fikirlerini destekliyor. Bir etkinlikte ya da grup projesinde pay almak kârlı olabilir, ama kimin neyi üstlendiğini yazılı konuşmak sonradan çıkacak yanlış anlamaları önler. Önerinin kendi hedeflerinle örtüşüp örtüşmediğine karar vermeden önce bir kez daha bak.

Gelelim aşka. Kendi burcundaki Güneş ilişkide isteklerini açıkça söyleme cesareti veriyor; ilişkin varsa ortak arkadaşlarla yapılacak bir buluşma bağınızı tazeler. Bekar Terazi ise arkadaş çevresinde zaten tanıdığı birine farklı gözle bakabilir; küçük bir jest bile aranızdaki havayı yumuşatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyer evindeki Jüpiter'e Güneş'in uzattığı sekstil görünmeyen emeğinin sonuç vermeye başladığını gösteriyor; on ikinci evinden gelen Güneş desteği, gösterişten çok sessiz hazırlığın terfi ya da yeni sorumluluk konusunda seni öne taşıdığını anlatıyor. Ay'ın ikinci evden geçişi maaş ve değer konularını bilinçle düşünmeni sağlıyor.

Maddi olarak burcundaki Venüs retrosu kendi değerinden taviz vermemen gerektiğini hatırlatıyor. Zam ya da prim konuşması için gerekçelerini şimdiden hazırla, fakat imzayı Merkür retrosu başlamadan önce acele etmeden atmak daha güvenli. Elindeki başarıları tek sayfada özetlemek konuşmanı güçlendirir.

Peki ya aşk? Güneş on ikinci evinde olduğu için bugün yalnız kalmak sana iyi gelir; ilişkin varsa sakin bir akşam, telefonsuz bir sohbet bağınızı güçlendirir. Bekar Akrep ise eski bir hikâyeyi kafasında kapatıp yeni ilgilere biraz alan açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, burcundaki Ay enerjini ve açık sözlülüğünü yükseltirken Güneş ile Jüpiter'in sekstili dokuzuncu evindeki eğitim, yayın ve yurt dışı konularında yeni bir fırsat sunuyor; bir kurs, bir proje ya da uzak bir ortaklıkla ilgili haber gelebilir. On birinci evinden destek alan hedeflerini topluluk içinde dile getirmek bugün karşılık bulur.

Maddi olarak Jüpiter'in cömertliği kazanç ihtimalini artırıyor, ancak Ay burcunda olduğu için harcama isteği de yükseliyor. Seyahat ya da eğitim ödemelerinde toplam maliyeti yazıya dökmek ve ödeme koşullarını netleştirmek seni korur.

Gelelim aşka. Ortak bir hedefi paylaşmak ilişkine heyecan katıyor; partnerinle birlikte yapacağın bir gezi planı ya da yeni bir ortak hobi bağınızı sağlamlaştırır. Bekar Yay ise sosyal grubunda tanıştığı farklı bir şehirden ya da ülkeden birine ilgi duyabilir, sohbeti açık sözlülükle ama nazikçe sürdürmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyer evindeki Güneş ile sekizinci evindeki Jüpiter'in sekstili ortak bir projede ya da kurumsal bir kaynakta sana yeni yetki ve destek getirebilir; bugün üstlerinle yapacağın bir görüşme verimli geçer. Ay'ın on ikinci evde olması gösterişe girmeden hazırlığını sürdürmeni, planını arka planda sağlam tutmanı öneriyor.

Maddi olarak sekizinci evdeki Jüpiter kredi, ortak bütçe ya da borçlanma konusunda daha rahat bir zemin oluşturuyor. Koşullar çok iyi göründüğünde bile faiz ve vade bilgisini yazılı almak ileride sürpriz yaşamanı engeller.

Peki ya aşk? Ev ve aile alanındaki Satürn'e Ay'ın üçgeni ilişkini sağlam bir temele oturtmak için cesaret veriyor; partnerinle gelecek planlarını, örneğin ev ya da birikim konusunu sakince konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise acele etmeden, güven veren birinin sabırlı yaklaşımına şans tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dokuzuncu evinden Güneş, yedinci evindeki Jüpiter'e sekstil yaparken yurt dışı bağlantılı bir işte, eğitimde ya da yayın projesinde ortaklıktan gelen destek öne çıkıyor. Yay'daki Ay arkadaş çevrendeki bir tavsiyeyi iş fırsatına çevirebilir, fikrini paylaşmaktan çekinme; bir meslektaşının önerdiği toplantıya katılmak da yeni kapılar açabilir.

Maddi olarak ortaklık ve sözleşme kaynaklı gelir güçleniyor. Birlikte çalıştığın birinin teklifi cazip görünebilir, yine de payını ve sorumluluk sınırlarını baştan yazmak seni korur. Eğitim ya da sertifika için yapılacak ödemelerde taksit koşullarına dikkat et.

Gelelim aşka. Jüpiter yedinci evde olduğu için ilişkide karşılıklı destek hissi artıyor; birlikte bir atölyeye yazılmak ya da yeni bir beceri denemek yakınlaştırır. Bekar Kova ise uzaktan ya da farklı bir ortamdan tanıştığı birinin zekâsına hayran kalabilir, gerçeği mesajlaşmanın ötesinde görmek için buluşmayı ertelememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kariyer evinden geçen Ay görünürlüğünü artırırken altıncı evdeki Jüpiter ile Güneş'in sekstili ekip çalışmasında ve günlük iş düzeninde sana destek veriyor; yoğun bir iş yükü olsa da emeğinin takdir edildiği bir gün. Sekizinci evden gelen Güneş ortak bir kaynak ya da bütçeyle ilgili konuyu aydınlatabilir.

Maddi olarak, ikinci evindeki Satürn'le Ay arasındaki üçgen düzenli çalışmanın ve tasarrufun karşılığını almak için sağlam bir zemin veriyor. Küçük ama istikrarlı bir birikim planı yapmak bugün mantıklı; ek mesaiyle gelen kazancın hepsini harcamayıp bir kısmını kenara ayır.

Peki ya aşk? Jüpiter'in altıncı evdeki desteği ilişkide günlük ilgiyi ve küçük yardımları öne çıkarıyor; partnerinle ortak sorumlulukları sakince paylaşmak sevgiyi artırır. Bekar Balık ise iş yerinde ya da günlük rutininde sık gördüğü biriyle konuşma fırsatı bulabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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