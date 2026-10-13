Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, güne Ay'ın Yay'a geçişiyle başlıyorsun ve dokuzuncu evinden geçen bu yolculuk eğitim, yayın ya da uzak bir bağlantıyla ilgili işlerde vizyonunu genişletiyor. Sabaha doğru burcundaki Neptün'e Ay'ın verdiği üçgen sezgilerini ve ilham gücünü yükseltiyor; fikirlerini sunmak için bu saatleri değerlendir. Öğleden sonra Uranüs karşıtlığı yazışmalarda ani bir plan değişikliğine yol açabilir, esnek kalmak işini kurtarır.

Maddi olarak ortak kasa ve kredi konuları sakin ilerliyor. Retrodaki Venüs eski bir ödemeyi hatırlatsa da acele etmeden belgeleri gözden geçirmek yeterli. Mars'ın beşinci evden gelen desteği küçük bir riske cesaret verebilir, ancak ölçülü kalmak kazancını korur.

Gelelim aşka. Sekizinci evdeki Venüs retrosu ayrıldığın birinden özür ya da açıklama gelmesine yol açabilir; ilişkin varsa mahrem bir konuyu gizlemeden paylaşmak güveni tazeler. Bekar Koç ise bu hesaplaşmayı gerçek bir kapanışa çevirebilir, ama yeni biriyle konuşmaya kendini hazır hissetmeden başlamamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…