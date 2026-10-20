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Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 21 Ekim Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 21 Ekim Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğle saatlerinde Ay'ın Güneş'le kurduğu üçgen, yedinci evinde bekleyen bir konuşmayı yumuşatıyor. İkindiye doğru Ay'ın Balık'a geçmesiyle birlikte on ikinci evinde içine dönmek, kimseye açıklama yapmadan düşünmek isteyebilirsin. İki hâl arasında acele karar vermemen yeterli; önce dinle, sonra cevap ver.

Maddi olarak gecenin ikinci yarısında Ay'ın beşinci evindeki Jüpiter'le karşı karşıya gelmesi, keyif için yapılan fazla harcamaları gündeme getirebilir. Sabah kartına bakıp neyin gerçekten gerektiğini ayıkla; ortak bir masraf varsa payını sözle değil yazıyla netleştir. Akşama kadar vazgeçebileceğin ödemeleri not etmen de işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Akşam Ay, sekizinci evindeki geri hareketli Venüs'le üçgen kurunca derin bir konuşma için güvenli bir zemin oluşuyor. Partnerinle kırgın kalan bir cümleyi nazikçe açabilirsin. Bekar Koç ise eski bir tanıdığın dönüşüne açık olabilir, ama kararı aceleye getirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, öğleden hemen önce Ay'ın Güneş'le kurduğu üçgen altıncı evinde iş düzenini rahatlatıyor; bekleyen bir rapor ya da rutin görev düşündüğünden hızlı kapanabilir. İkindiden sonra Ay'ın Balık'a geçmesi arkadaş çevreni ve hedeflerini gündeme getiriyor, birinin önerisi seni düşündürebilir. Hemen cevap vermek yerine bir gece beklemek işine yarar.

Maddi olarak gün doğmadan önce kariyer evindeki Ay ile dördüncü evindeki Jüpiter'in karşıtlığı, eve dair bir gideri ya da büyük bir alışveriş isteğini doğurabilir. Onarım, taşınma ya da dekorasyon planın varsa fiyatları karşılaştırmadan karar verme.

Peki ya aşk? Akşam Ay'ın yedinci evindeki retro Venüs'le üçgeni, birlikte yapılacak bir plan konusunda anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bekar Boğa ise iş ya da arkadaş çevresinden gelen bir ilgiyi yavaş yavaş tanımak için kendine zaman tanımalı. Akşam birlikte yapılacak kısa bir yürüyüş, ilişkiyi tazeleyen küçük bir adım olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün ortasında Ay dokuzuncu evinden Güneş'le üçgen kurarken eğitim, yayın ya da uzak bir yolculuk konusunda gönlünü ferahlatacak bir haber alabilirsin. İkindiyle birlikte Ay Balık'a geçip kariyer evini harekete geçirince işteki sorumluluğun artıyor; patronun ya da müşterinin beklentisini sakin karşılamak yeterli. Öğleden sonra mesajlarını toparlayıp tek tek cevaplamak içini rahatlatır.

Maddi olarak gece boyunca üçüncü evindeki Jüpiter'e karşı gelen Ay, yazışma, ulaşım ve kısa yol masraflarını biraz şişirebilir. Telefon faturan, abonelikler ya da bir kurs ödemesi için üst sınır koy; sabah rakamlara bir kez daha bak.

Gelelim aşka. Akşam altıncı evindeki geriye giden Venüs'le kurulan üçgen, günlük rutinde küçük bir sevgi gösterisinin değerini artırıyor. Partnerinle ortak bir alışkanlığı konuşabilirsin. Bekar İkizler ise iş ya da spor ortamındaki ufak bir sohbetin devam edebileceğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, öğle vakti Ay'ın Güneş'le üçgeni dördüncü evinde bir iç rahatlığı getiriyor; evde bekleyen bir konuyu yumuşak bir tonla açmak için uygun bir saat. İkindiyle Ay Balık'a geçip dokuzuncu evini harekete geçirince eğitim, seyahat ya da uzak bir plana dair hayallerin canlanıyor. Bunları hemen karara bağlamak yerine bir listeye yaz.

Maddi olarak gece yarısını geçerken sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken kendi gelirin ile ortak paranın dengesini sorguluyorsun. Taksit, kredi ya da paylaşılan bir giderde söz vermeden önce hesabı kâğıda dök.

Peki ya aşk? Akşam beşinci evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, flört ve keyif alanında nazik bir açılış getiriyor. Partnerinle yapacağınız küçük bir çıkış bağınızı tazeler. Bekar Yengeç ise hobi ya da sanat ortamında tanıştığı birine karşı içten ama temkinli olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, öğleye doğru Ay'ın Güneş'le üçgeni üçüncü evinde konuşma ve yazışma trafiğini kolaylaştırıyor; uzun süredir geciktirdiğin bir mesaja ya da telefona bugün cevap vermek iyi gelir. İkindiye doğru Ay Balık'a geçip sekizinci evine girince duygusal yoğunluk artabilir; bir yakınının derdini dinlerken kendi sınırını da hatırla.

Maddi olarak burcundaki Jüpiter, gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay ile karşı karşıya geliyor. Ortakla yapılan bir işte ya da ödemede fazla cömert davranabilirsin. Sabah olduğunda verdiğin sözün maliyetini hesapla; kimseye hemen evet deme, düşünmek için bir gün iste.

Gelelim aşka. Gün biterken Ay ile dördüncü evindeki geriye giden Venüs arasındaki üçgen evde sakin bir sohbet, sevdiğin bir yemek ya da eski bir fotoğraf albümü gibi küçük bir buluşma sunuyor. Bekar Aslan ise aile ya da ev ortamında tanışılan birine karşı daha açık olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, öğle saatlerinde Ay'ın ikinci evindeki Güneş'le üçgeni değer duygunu ve gelir düzenini destekliyor; yaptığın işin karşılığını sakin bir dille istemek için uygun bir zaman. Ay ikindi sularında Balık'a geçip yedinci evine girince ortaklık ve birebir ilişkilerde yumuşama başlıyor, karşılıklı bir beklenti konuşulabilir. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması nedeniyle önemli bir belgeyi göndermeyi bekletmek de sana avantaj sağlar.

Maddi olarak şafaktan önceki saatlerde altıncı evindeki Ay ile on ikinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken gözden kaçan küçük bir abonelik ya da gizli kesinti öne çıkabilir. Hesap hareketlerini sabah kontrol et.

Peki ya aşk? Akşam üçüncü evindeki retro Venüs'le Ay arasındaki üçgen, mesajlaşma ve sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı yazılı mesajla başlatabilirsin. Bekar Başak ise geçmişte tanıdığı biriyle yeniden iletişime geçmeyi düşünebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş öğleye doğru Ay'la üçgen kurarken enerjin, özgüvenin ve görünürlüğün artıyor; sevdiğin bir projeyi ya da yaratıcı bir fikri bugün öne çıkarabilirsin. İkindiden sonra Ay Balık'a geçip altıncı evine girince iş düzeni ve günlük rutin yeniden önem kazanıyor. Dağınık kalan işleri küçük parçalara ayırman rahatlatır.

Maddi olarak gece yarısını izleyen saatlerde beşinci evindeki Ay, on birinci evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor. Arkadaşlarla yapılan bir plan ya da ortak hediye masrafı biraz şişebilir; kime ne kadar katkı vereceğini baştan söyle.

Gelelim aşka. Akşamüstü Ay'ın ikinci evindeki geri hareketli Venüs'le yaptığı üçgen sevgiyi küçük, somut jestlerle göstermene yardım ediyor. Bekar Terazi ise sevdiği bir ortamda, mesela bir kitap ya da kahve sohbetinde tanışmaya açık olabilir. Akşam yemeğini sevdiğin biriyle yemek bile gönlünü ısıtmaya yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken içine çekilip dinlenmek, sessiz bir iş yapmak isteyebilirsin; bu, enerjini toplaman için doğru bir ara. İkindiyle birlikte Ay Balık'a geçip beşinci evine girince yaratıcılık, eğlence ve çocukla ilgili konular canlanıyor. Öğleden sonra Ay yönsüz kaldığı için önemli bir karar vermeden önce biraz beklemek, sezgilerini dinlemene fırsat tanır.

Maddi olarak gecenin ilerleyen saatlerinde dördüncü evindeki Ay, kariyer evindeki Jüpiter'e karşıt geliyor. Ev ve iş masrafları arasında denge kurman gerekebilir; büyük bir satın alma kararını bir gün beklet.

Peki ya aşk? Akşam burcundaki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni duygularını ifade etmeni kolaylaştırıyor. Partnerine uzun zamandır ertelediğin bir cümleyi sakin bir sesle söyleyebilirsin. Bekar Akrep ise sezgisine güvenip gelen bir davete kısa ve net bir cevap verebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün ortasında on birinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken arkadaşlarından ya da bir gruptan destek gelebilir; ortak bir hedef için fikir alışverişi verimli geçer. Öğleden sonra Ay Balık'a geçip dördüncü evine girince evde sakin kalmak, aileyle zaman geçirmek istiyorsun. Öğle ile ikindi arasında Ay'ın yönsüz kalması önemli bir mesajı göndermeyi bekletmen gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak gece derinleşirken üçüncü evindeki Ay, dokuzuncu evindeki Jüpiter'le karşı karşıya geliyor. Eğitim, yolculuk ya da yayın giderlerinde fazla iyimser davranma. Rezervasyon veya kayıt ücretini yatırmadan önce şartları oku. Küçük harcamaları da bir kenara not et.

Gelelim aşka. Akşam saatlerinde Ay ile on ikinci evindeki Venüs retrosu arasındaki üçgen, içinde tuttuğun bir duyguyu sakin bir sohbetle dile getirmeni destekliyor. Bekar Yay ise sosyal medyada ya da eski bir arkadaşlık yoluyla yeniden bağ kurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğle vakti kariyer evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken yaptığın işin fark edilmesi kolaylaşıyor; toplantıda ya da sunumda sözünü cesaretle söyle. Saat dörde doğru Ay Balık'a geçip üçüncü evine girince yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konular öne çıkıyor. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması nedeniyle önemli bir imzayı ikindiden sonraya bırak.

Maddi olarak gece yarısından sonra ikinci evindeki Ay, sekizinci evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor. Gelirinle ortak borçlar arasındaki dengeyi korumak için kredi, taksit ya da ortak ödemelere net bir limit koy.

Peki ya aşk? Akşam arkadaş çevreni temsil eden on birinci evdeki geriye giden Venüs'le Ay'ın üçgeni, yakın bir dostluğa yeni bir gözle bakmana izin veriyor. Bekar Oğlak ise bir grup etkinliğinde karşılaşacağı birine nazik davranmalı. Akşam kısa bir yürüyüş ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Ay öğleye doğru Güneş'le üçgen kurarken yeni bir fikri paylaşmak, farklı bir yol denemek ya da uzaktaki biriyle iletişim kurmak için güçlü bir destek alıyorsun. Ay ikindi sularında Balık'a geçip ikinci evine girince gelir ve değer duygun öne çıkıyor. Ay'ın yönsüz kaldığı saatlerde önemli bir görüşmeyi ertelemek daha verimli sonuç getirir.

Maddi olarak daha gün doğmadan burcundaki Ay ile yedinci evindeki Jüpiter karşı karşıya geliyor. Ortaklıkla ilgili bir ödemede ya da iş anlaşmasında fazla güvenmeden önce şartları yazıyla doğrula.

Gelelim aşka. Gece olurken kariyer evindeki geriye giden Venüs'le Ay arasında kurulan üçgen, iş ortamından gelen birine karşı kalbini yumuşatabilir. Partnerinle işle ilgili bir konuyu ortak bir akşam yemeğinde konuşabilirsin. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbetin devam edebileceğini görebilir. Akşam sevdiğin bir müziği açmak ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken ortak para ya da paylaşılan bir sorumluluk konusunda içini rahatlatan bir gelişme olabilir. İkindiden sonra Ay burcuna geçiyor; duyguların hassaslaşıyor ama sezgin güçleniyor. Kendine zaman ayırmak ve hislerini not etmek iyi gelir. Ay'ın yönsüz kaldığı öğle ile ikindi arasında önemli bir karar vermemek daha doğru olur.

Maddi olarak gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay ile altıncı evindeki Jüpiter karşıt konuma geliyor. İş düzeniyle ilgili fazla vaat verme, sağlık ya da bakım giderleri için küçük bir pay ayır.

Peki ya aşk? Akşam saatlerinde Ay ile dokuzuncu evindeki geri hareketli Venüs arasındaki üçgen uzakta olan birine yakınlık hissettirebilir. Bekar Balık ise eğitim ya da seyahat ortamında tanıştığı birine karşı ilgisini yavaş yavaş göstermeli. Bir fincan sıcak içecek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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