Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, öğleden hemen önce Ay'ın Güneş'le kurduğu üçgen altıncı evinde iş düzenini rahatlatıyor; bekleyen bir rapor ya da rutin görev düşündüğünden hızlı kapanabilir. İkindiden sonra Ay'ın Balık'a geçmesi arkadaş çevreni ve hedeflerini gündeme getiriyor, birinin önerisi seni düşündürebilir. Hemen cevap vermek yerine bir gece beklemek işine yarar.

Maddi olarak gün doğmadan önce kariyer evindeki Ay ile dördüncü evindeki Jüpiter'in karşıtlığı, eve dair bir gideri ya da büyük bir alışveriş isteğini doğurabilir. Onarım, taşınma ya da dekorasyon planın varsa fiyatları karşılaştırmadan karar verme.

Peki ya aşk? Akşam Ay'ın yedinci evindeki retro Venüs'le üçgeni, birlikte yapılacak bir plan konusunda anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bekar Boğa ise iş ya da arkadaş çevresinden gelen bir ilgiyi yavaş yavaş tanımak için kendine zaman tanımalı. Akşam birlikte yapılacak kısa bir yürüyüş, ilişkiyi tazeleyen küçük bir adım olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…