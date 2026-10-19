Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton'un kurduğu kare, ortak para ve borç konularındaki bir beklentiyi arkadaş çevrendeki bir hedefle karşı karşıya getiriyor. Bir grubun ortak kararında payına düşeni sorgulamak ya da birine duyduğun güveni yeniden tartmak kaçınılmaz görünüyor. Cevap vermeden önce bir saat beklemek, sert çıkabilecek cümlelerin önüne geçer.

Maddi olarak gece yarısından sonra Ay'ın burcundaki Satürn'e uzattığı sekstil, bekleyen bir ödeme ya da taksit için sakin bir plan kurmanı destekliyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulacak kare yazışmalarda kaymaya yol açabilir, bu yüzden rakamları göndermeden önce bir kez daha kontrol et.

Gelelim aşka. Sabaha karşı Ay ile Mars'ın karşı karşıya gelmesi flört ve keyif alanında enerjiyi yükseltiyor, sabırsızlığı da artırabilir. İlişkin varsa tartışmaya dönüşebilecek bir esprinden uzak dur. Bekar Koç ise arkadaşlarıyla çıktığı bir ortamda dikkat çekici biriyle tanışabilir, ilk cümleyi nazik kurmak yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…