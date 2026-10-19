article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 20 Ekim Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 20 Ekim Salı gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton'un kurduğu kare, ortak para ve borç konularındaki bir beklentiyi arkadaş çevrendeki bir hedefle karşı karşıya getiriyor. Bir grubun ortak kararında payına düşeni sorgulamak ya da birine duyduğun güveni yeniden tartmak kaçınılmaz görünüyor. Cevap vermeden önce bir saat beklemek, sert çıkabilecek cümlelerin önüne geçer.

Maddi olarak gece yarısından sonra Ay'ın burcundaki Satürn'e uzattığı sekstil, bekleyen bir ödeme ya da taksit için sakin bir plan kurmanı destekliyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulacak kare yazışmalarda kaymaya yol açabilir, bu yüzden rakamları göndermeden önce bir kez daha kontrol et.

Gelelim aşka. Sabaha karşı Ay ile Mars'ın karşı karşıya gelmesi flört ve keyif alanında enerjiyi yükseltiyor, sabırsızlığı da artırabilir. İlişkin varsa tartışmaya dönüşebilecek bir esprinden uzak dur. Bekar Koç ise arkadaşlarıyla çıktığı bir ortamda dikkat çekici biriyle tanışabilir, ilk cümleyi nazik kurmak yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kariyer alanındaki bir konu ile ortaklık evindeki duygusal bir beklenti öğle saatlerinde çarpışıyor; retro Venüs'ün Plüton'la kurduğu kare, iş yerinde kimin hangi sözü verdiğini ve kimin neyi üstlendiğini ortaya çıkarabilir. Savunmaya geçmek yerine olguları sakin bir dille sıralamak güvenini artırır.

Maddi olarak şafakta Ay ve Satürn arasındaki sekstil, uzun vadeli bir gelir planını ya da sabit bir ödemeyi düzene sokmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi sözleşme ve yazışmalarda yanlış anlaşılma yaratabilir, belgeleri göndermeden önce metni yeniden oku.

Peki ya aşk? Dördüncü evdeki Mars'ın Ay'la karşı karşıya gelmesi evde gerginliği artırıyor; ilişkin varsa iş stresini eve taşımamak bağını korur. Bekar Boğa ise iş ortamında gelen ilgi karşısında acele etmeyip niyeti anlamak için zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, iş düzenindeki aksamalar ile eğitim ya da uzak bir plana duyduğun istek öğleye doğru çakışıyor; Akrep'teki retro Venüs ile Plüton arasındaki kare bir kararı ağır ağır vermeni, aceleyle başvuru ya da kayıt yapmamanı istiyor. Görev listeni kısaltıp tek bir uzun vadeli adıma odaklanmak rahatlatır.

Maddi olarak sabaha doğru Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil, iş yerindeki bir ödeme ya da ek hak meselesini sabırla çözmeni destekliyor. Akşam gelen Merkür karesi mesajların yanlış yorumlanmasına yol açabilir, ödeme konulu yazışmalarda net ol.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde sözcüklerin sertleşebileceğini hatırlatıyor; ilişkin varsa mesajlarda ton ayarını yumuşat. Bekar İkizler ise sohbetin parladığı birine akşam kısa ve açık bir cevap yazabilir. Gece gelen bir davete evet demeden önce yarınki programına bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, eğlence ve hobi isteklerin ortak kaynaklar evindeki sorumlulukla öğleye doğru yüzleşiyor; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi birlikte harcama yaptığın kişiye sınırlarını anlatma zamanının geldiğini gösteriyor. Dürüst ama yumuşak bir cümle kurmak ilişkiyi zedelemeden dengeyi sağlar.

Maddi olarak gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın Satürn'e uzanan sekstili kariyerinden gelen bir gelir fırsatını sakin değerlendirmene yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi ödeme belgelerinde ya da hesaplarda küçük bir karışıklık yaratabilir, ekstreyi iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? İkinci evdeki Mars'ın Ay'la sabah karşı karşıya gelmesi değer duygunu ve sahiplenme isteğini harekete geçiriyor; ilişkin varsa sevdiğine ayıracağın küçük bir ilgi bile yeterli. Bekar Yengeç ise hobi ortamında tanıştığı biriyle ilk adımı atmadan önce kendi beklentisini düşünmeli. Hafta içi biriken yorgunluğu atmak için kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ev ve aile alanındaki bir beklenti ile yakın ilişkilerindeki dönüşüm isteği öğle saatinde karşı karşıya geliyor; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi evdeki düzende kimin söz sahibi olduğu sorusunu gündeme getirebilir. Önce kendi ihtiyacını net söylemek, sonra karşındakini dinlemek gerginliği azaltır.

Maddi olarak Ay'ın Satürn'le yaptığı sekstil dokuzuncu evinde eğitim ya da yayın kaynaklı bir harcamayı planlı yürütmene yardım ediyor. Gece yaklaşırken Merkür karesi ev gideriyle ilgili yazışmalarda kaymaya neden olabilir, fiyat bilgilerini yazılı al.

Gelelim aşka. Burcundaki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için coşkulu bir enerji yerine sabırsızlık hissedebilirsin; ilişkin varsa konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes al. Bekar Aslan ise bir dostun önerdiği tanışmaya açık olabilir, ilk buluşmada fazla iddialı olmamalı. Akşam evde kısa bir sohbet molası gerginliği azaltır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanındaki küçük bir mesaj trafiği ile iş düzenindeki dönüşüm baskısı öğleye doğru kesişiyor; retro Venüs ve Plüton arasındaki kare söylediğin bir cümlenin ağırlığını artırıyor. Toplantı ya da görüşme öncesi söyleyeceklerini bir notla toparlamak sana avantaj sağlar. Gün sonunda yapılanları saymak moralini yükseltir.

Maddi olarak gün doğarken kurulan Ay ve Satürn sekstili sekizinci evinde paylaşılan bir masrafı ve kredi şartlarını netleştirmen için uygun. Gün sonunda Merkür karesi mesajlarda kaymaya yol açabilir, ödeme detaylarını telefonla değil yazılı teyit et.

Peki ya aşk? On ikinci evdeki Mars'ın sabahki karşıtlığı içinde bastırdığın bir isteği yüzeye çıkarıyor; ilişkin varsa gizli kalan bir beklentiyi nazikçe söylemek iyi gelir. Bekar Başak ise kendini geri çekmek yerine bir sohbete kapı aralayabilir. Küçük bir jest yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, değer duygunla ilgili bir kaygı ile yaratıcılık ve aşk evindeki yoğun bir dönüşüm isteği öğleye doğru bir araya geliyor; geri giden Venüs ile Plüton'un karesi bir harcamanın duygusal karşılığını sorgulatıyor. Sevdiğin bir hobiye ya da kişiye ayıracağın bütçeyi baştan belirlemek hata yapmanı önler.

Maddi olarak gece yarısından sonra Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil yedinci evinde ortak bir iş ya da sözleşme maddesini net bir dille ele almanı destekliyor. Akşama doğru kurulan Merkür karesi gelir konusunda yanlış anlaşılma yaratabilir, tutarları yazılı kaydet.

Gelelim aşka. On birinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelerek arkadaş ortamında hareketli bir ruh hali getiriyor; ilişkin varsa arkadaşlarla yapılacak ortak bir planı birlikte kurmak iyi gelir. Bekar Terazi ise çevresinden gelen bir tanıştırmayı geri çevirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton arasında öğleye doğru oluşan kare, kendi değer duygun ile ev ve aile alanındaki bir beklenti arasındaki farkı gösteriyor. Köklerinle ilgili bir konu ya da yakın bir kişinin talebi seni zorlayabilir. Sınırını önceden çizmek, ardından aile üyeleriyle konuşmak çok daha rahat bir akış sağlar.

Maddi olarak sabahın erken saatlerinde Ay'ın Satürn'le yaptığı sekstil altıncı evinde iş düzenini ve gider kalemlerini sadeleştirmene yardım ediyor. Akşam kurulan Merkür karesi burcunda gerçekleşiyor, bu yüzden imza ya da gönderim öncesi her ayrıntıyı iki kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Onuncu evdeki Mars'ın Ay'la sabaha karşı karşı karşıya gelmesi kariyer ve ilişki önceliklerini sorgulatıyor; ilişkin varsa işten bahsetmeden önce partnerinin gününü dinle. Bekar Akrep ise çalışma ortamından gelen bir ilgiyi ölçülü karşılamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, söylemediğin duygular ile yakın çevrenle iletişimin tonu öğle vaktinde gerginlik yaratabilir; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi söyleyemediğin bir cümleyi uygun biçimde ifade etmeni istiyor. Mesajı yazıp bir süre bekletmek ve sonra göndermek seni korur.

Maddi olarak Ay ile Satürn'in gece yarısını izleyen sekstili beşinci evinde yaratıcı bir harcamayı bütçeye oturtmana yardım ediyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi on ikinci evinde gözden kaçan bir kesintiyi ortaya çıkarabilir, banka hareketlerini taramak yerinde olur. Küçük kalemleri bir listeye yazmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelerek yeni deneyimlere ya da uzak planlara açık bir enerji veriyor; ilişkin varsa küçük bir kaçamak planlamak canlandırır. Bekar Yay ise yazışma yoluyla kurulan bir ilgiyi birkaç mesajla gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaşlarından gelen bir beklenti ile kendi para ve değer duygun öğleye doğru kesişiyor; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi bir ortak masrafta payını netleştirmeni istiyor. Hayır demekten çekinmemek hem bütçeni hem ilişkini korur. Kendine ait bir saat ayırmak dengeni sağlar.

Maddi olarak sabah olurken Ay ile Satürn arasındaki sekstil dördüncü evinde evle ya da yakınlarla ilgili bir harcamayı planlamana destek oluyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on birinci evinde grup yazışmalarında karışıklık yaratabilir, ortak ödemeleri yazıyla belgeleyerek ilerle.

Peki ya aşk? Sekizinci evdeki Mars'ın sabah karşıtlığı yakın bir bağda güven ve paylaşım konusunu gündeme getiriyor; ilişkin varsa dürüst ve sakin bir konuşma yeter. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresindeki bir tanışmada duygularını ağırdan alıp tanımaya vakit ayırmalı. Akşam kısa bir yürüyüş yapabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile retro Venüs arasında öğleye doğru kurulan kare, kariyer alanındaki bir hedef ile kendi kimlik ve imaj tercihlerin arasındaki dönüşümü hızlandırıyor. İş yerinde ya da çevrende nasıl göründüğünü yeniden düşünmek için uygun bir gün. Büyük bir kararı bir gün sindirmek yeterli olur.

Maddi olarak gün başlarken Ay'ın Satürn'e kurduğu sekstil üçüncü evinde yazışma ve teklif işlerini toparlamana yardım ediyor. Ay ile Merkür'ün akşam karesi on ikinci evinde belgelerde ya da aboneliklerde unutulmuş bir noktayı fark ettirebilir.

Gelelim aşka. Yedinci evdeki Mars'ın sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelmesi ilişkide yüzleşme isteği getiriyor; ilişkin varsa iyi niyetle ama sakin biçimde konuş. Bekar Kova ise merak ettiği birine kısa bir mesajla ilk adımı atabilir. Akşam kendine zaman ayırmak yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, eğitim veya başka bir ülkeyle ilgili hayallerin, içe dönüş ihtiyacınla öğleye yakın bir saatte karşı karşıya geliyor; geri giden Venüs ile Plüton'un karesi gereksiz bir kararsızlığı gün yüzüne çıkarabilir. Büyük bir adım atmadan önce yazılı bir artı eksi listesi yapmak sana netlik kazandırır.

Maddi olarak sabahın ilk ışıklarında Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil ikinci evinde gelir dengesini düzene sokmana yardım ediyor. Akşam gelen Merkür karesi dokuzuncu evinde bilet, kayıt ya da seyahat ödemelerinde yazışma kaymasına yol açabilir.

Peki ya aşk? Altıncı evdeki Mars'ın Ay'la sabahki karşıtlığı günlük rutinde sabırsızlık yaratabilir; ilişkin varsa küçük aksaklıkları kalbine takmamak iyi gelir. Bekar Balık ise iş ya da sağlık rutini üzerinden tanıştığı biriyle sohbeti nazik tutmalı. Akşam hafif bir müzik ya da kısa bir yürüyüş iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın