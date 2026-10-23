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Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 24 Ekim Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 24 Ekim Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda dolaşırken kendini daha canlı, daha doğrudan ve biraz da sabırsız hissedebilirsin. Gece Neptün'le yaptığı kavuşum sabaha doğru düşüncelerini dağınık bırakmış olabilir; ikindi saatlerinde Satürn'le buluşunca ise masaya oturup somut bir plan yapma isteği doğuyor. Önce enerjini toparla, sonra harekete geç.

Maddi olarak Merkür sabahın geç saatlerinde ortak para ve borç alanında geriye dönmeye başlıyor. Banka işlemleri, ortak hesaplar ve sigorta konuları önümüzdeki üç hafta boyunca iki kez kontrol edilmeyi seviyor. Büyük bir imza için acele etme.

Gelelim aşka. Akrep'te gün doğarken gerçekleşen Güneş ve Venüs kavuşumu derin bir bağın yeniden başlayabileceğini ya da eski bir konunun kapanabileceğini gösteriyor. Partnerinle samimi bir anı ertelemeden yaşa. Bekar Koç ise geçmişten gelen bir mesajın kendisini şaşırtmasına izin vermeli ama cevap vermeden önce bir gün beklemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay on ikinci evinde, yani dinlenme ve içe dönüş alanında ilerliyor; bugün kalabalık yerine sakin bir köşe sana daha çok iyi gelecek. Gün doğarken Ay'ın Uranüs'le kurduğu sekstil beklenmedik ama hoş bir haber getirebilir. İkindi vakti Satürn'le buluşan Ay, ertelediğin bir sorumluluğu fark ettiriyor.

Maddi olarak ortaklarla ve müşterilerle yapılan anlaşmalar Merkür retrosunun ilk gününde yeniden gözden geçirilmek istiyor. Kâğıt üstünde net olmayan her söz bugün sorun çıkarabilir; basit bir not bile işini görür. Büyük alışverişi retro bitene kadar bekletmek akıllıca.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün yedinci evinde buluşması ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor. Partnerinle bir konuda mesafeni düşürmek için ilk adımı atabilirsin. Bekar Boğa ise bir iş ortağı ya da ortak arkadaş aracılığıyla tanıştığı biriyle yavaş yavaş ilerlemeli. Akşam evde dinlenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin gezegenin Merkür geriye dönüyor ve en çok sen bunu hissedeceksin. Öğleye doğru başlayacak bu dönem iş düzeninde, sağlık rutininde ve ofis yazışmalarında aksamalar getirebilir; yeni bir görev ya da program başlatmak yerine mevcut işleri bitirmek mantıklı. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Uranüs'le sekstili ise zihnine ferahlatıcı bir fikir fısıldıyor.

Maddi olarak iş yerindeki ödeme ve mesai kayıtlarını bugün fotoğraflayıp sakla. Yazışmalarda gönderdiğin rakamı alıcı onaylamadan işlemi bitmiş sayma. İkindi saatlerinde arkadaşlarından biri senden ödünç para isteyebilir, cevabı birkaç saat ertelemek yeterli.

Gelelim aşka. Güneş ile Venüs'ün altıncı evinde buluşması gündelik hayatta duygusal açıdan sana değer katacak küçük jestleri öne çıkarıyor. Sevdiğin birine basit bir günaydın notu bırakmak bile bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise sporda ya da ortak işte tanıştığı birini ikinci kez görmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş ile Venüs'ün kalbinin bölgesinde, yani aşk, yaratıcılık ve keyif alanında buluşması gününün ana temasını belirliyor. Gün başlarken gerçekleşen bu kavuşum, sana kendi arzularını ve neye değer verdiğini açıkça hatırlatıyor; hobi, sanat ya da çocuklarla ilgili bir konu sana şifa getirebilir. Öğleye doğru Merkür'ün geriye dönmesi bu alanda eski bir bağı yeniden gündeme getirebilir.

Maddi olarak eğlence ve keyif harcamalarında bugün temkinli ol. Ay'ın ikindi saatinde Satürn'le buluşması, iş yerinde sorumluluğunu artırıyor ve ek bir ödeme beklediğin bir iş varsa takip etmeni istiyor.

Peki ya aşk? Retro dönemde eski bir sevgili ya da tanıdığın yeniden yazması mümkün. Cevap vermek için acele etme, önce kalbinin ne istediğini sor. Bekar Yengeç ise yeni bir ilgiye açık, ama geçmişin gölgesinden uzak durmalı. Hafta sonu için küçük bir kaçamak planı moral olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ile Venüs'ün dördüncü evinde buluşması ev, aile ve kökler konusunu ısıtıyor. Gün doğarken yaşanan bu kavuşum evde bir yenilik, bir onarım ya da aile üyeleriyle yapılan içten bir sohbet getirebilir. Gün ortasına yaklaşırken başlayan Merkür retrosu da bu alanda ev eşyası, kira ya da taşınma gibi konuları geri plana atabilir.

Maddi olarak ev için yapılacak büyük harcamaları veya tadilatı retro dönem bitince planlamak daha doğru. Ay'ın gece Neptün'le yaptığı kavuşum, bir yakınının mali durumuyla ilgili belirsizlik hissettirebilir; destek vermeden önce durumu netleştir.

Gelelim aşka. Güneş'le buluşan Venüs ilişkide aile kurma, birlikte yaşama ya da uzun vadeli plan konularını hatırlatabilir. Partnerinle evde sevdiğin bir yemek yapmak aranızdaki bağı tazeler. Bekar Aslan ise aile çevresinden tanışacağı biriyle samimi ama yavaş bir başlangıç yapmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, senin yöneticin Merkür bugün geriye dönüyor ve yazışma, ulaşım ve çevreyle kurduğun iletişim bu retro dönemde öne çıkacak. Telefon ve bilgisayarında bugün yedek alıp ödeme yaptığın uygulamaların güvenlik ayarlarını gözden geçirmek mantıklı. Gece Ay'ın Neptün'le kavuşması sana tuhaf rüyalar ya da belirsiz bir ruh hali getirmiş olabilir; sabah olunca bu etki dağılıyor.

Maddi olarak ödeme, fatura ve yazışmalardaki yanlış anlaşılmalar bu hafta artabilir. Göndereceğin her rakamı tekrar kontrol et ve alıcıdan geri bildirim iste. İkindi saatinde Ay Satürn'le buluşurken ortak giderlerde kesin bir karar vermen gerekebilir.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün üçüncü evinde kavuşması, bir sohbetin ya da mesajın ilişkinin gidişatını değiştirebileceğini söylüyor. Partnerinle yazışma yerine yüz yüze konuşmak daha doğru. Bekar Başak ise mesajlarındaki tonu yumuşatmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş ile Venüs'ün Akrep'te kavuşması senin gelir ve değer alanını canlandırıyor; bu sabah erken saatlerde Venüs'ün Güneş'in ışığına gömülmesi, neye gerçekten değer verdiğini sorgulatan bir yenilenme getiriyor. Merkür'ün öğleye yakın geriye dönüşü bu alanda maaş, fatura ve alışveriş kararlarını yavaşlatıyor. İkindi vakti Ay'ın Satürn'le kavuşması ise ilişkilerde ciddi bir konuşmayı gündeme getirebilir.

Maddi olarak yeni bir gelir kaynağı kurmak yerine mevcut gelirini düzenlemek için iyi bir gün. Bir eşyayı satmak ya da onarmak için araştırmaya başlayabilirsin, ama karar vermek için biraz bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün Güneş'le yaptığı bu buluşma, eski bir ilişki kalıbının sonlandığını gösterebilir. Partnerinle hak ve emek paylaşımını sakin bir dille konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Terazi ise birini cazip bulduğu için değil, değerleri uyuştuğu için seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için özel bir gün: Güneş ile Venüs burcunda kavuşuyor ve Merkür de aynı burçta geriye dönüyor. Sabah erken saatlerdeki bu buluşma sana kim olduğunu, neye değer verdiğini ve hayattan ne beklediğini baştan sorduruyor. Öğleye doğru başlayan retro dönem ise görünüşünle ve kendini ifade biçiminle ilgili eski kalıpları temizlemeni istiyor. İkindi saatinde Ay'ın Satürn'le kavuşması günlük iş ve sağlık düzenin için disiplin getiriyor.

Maddi olarak yeni bir kariyer ya da gelir kararı almak yerine mevcut durumunu analiz et. Hesap özetlerini ve sözleşmelerini gözden geçirmek bu dönemin en verimli işi.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün senin burcundaki kavuşumu, kendini sevme ve sevilme konusunu başa alıyor. Partnerine ihtiyacını açık söylemek bugün yakınlaştırır. Bekar Akrep ise çekici görüneceği bir ortamda kendi sınırlarını nazikçe belirtmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş ile Venüs'ün on ikinci evinde kavuşması senin iç dünyana, rüyalarına ve kimseye göstermediğin duygularına ışık tutuyor. Gece Ay'ın Neptün'le kavuşması bu hassasiyeti yükseltmiş olabilir; şafak vaktinde ise Plüton'la yapılan sekstil sana eski bir korkuyu bırakma gücü veriyor. Merkür'ün retroya girdiği öğle saatleri, geçmişle yarım kalmış konuları yeniden masaya getirebilir.

Maddi olarak gizli giderler, abonelikler ve otomatik ödemeler bugün bir kez daha taranmalı. İkindi saatinde Ay Satürn'le buluşurken eğlence ve hobi harcamalarında disiplin kurmak sana fayda sağlıyor.

Gelelim aşka. Güneş'e kavuşan Venüs sevgiyle ilgili saklı bir duyguyu yüzeye çıkarabilir. Partnerinle kısa ama dürüst bir sohbet iyi gelir. Bekar Yay ise geçmişten bir kişi yeniden görünürse eski kalıpları tekrar etmemeye dikkat etmeli. Günün sonunda yalnız kalmak ve dinlenmek de meşru bir ihtiyaç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş ile Venüs'ün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında kavuşması sosyal çevrene taze bir hava getiriyor. Günün ilk saatlerinde yaşanan bu buluşma uzun süredir görüşmediğin bir dostla yeniden bağ kurmana ya da bir topluluğa katılma fikrine neden olabilir. Merkür'ün öğle saatlerinde retroya girmesi ise grup yazışmalarında karışıklığa yol açabilir; mesajları tekrar okumadan gönderme.

Maddi olarak arkadaşlarla paylaşılan hesaplar ve ortak harcamalar netleşmek istiyor. Gün batmadan Ay'ın Satürn'le kavuşması evinde ve ailendeki masraf kalemlerini ciddiyetle ele almanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Dostluk ile aşk arasındaki çizgi bugün bulanık olabilir. Duygularını net ifade etmek, sezgilerini tahmin etmekten daha huzurlu bir yol. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinden biriyle olan bağını ölçülü ama sıcak bir dille güçlendirebilir. Akşam evde sakin bir yemek gününü güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ile Venüs'ün kariyer alanında kavuşması iş hayatında yeni bir döngünün tohumlarını atıyor. Şafakta Ay'ın Plüton'la yaptığı sekstil, burcunda gerçekleşen bir dönüşümü destekliyor; Uranüs'le yapılan sekstil ise özgün bir fikri paylaşmak için sana cesaret veriyor. Yaklaşan öğle saatlerinde başlayan Merkür retrosu iş yerindeki yazışmaları, toplantı saatlerini ve onay süreçlerini yavaşlatabilir.

Maddi olarak zam, ikramiye ya da yan gelir konusunda yeni bir şey başlatmak yerine mevcut durumu belgelemek ve yazışmaları kayıt altına almak daha verimli. İkindi saatinde Ay'ın Satürn'le kavuşması, yakın çevrenle yaptığın yazışmalarda ciddi bir konuşma gerektiriyor.

Gelelim aşka. Güneş'le yan yana gelen Venüs iş yaşamında kurduğun bir ilişkiyi sorgulatabilir. Partnerinle işten arta kalan zamanı nasıl paylaşacağınızı konuşmak bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise bir proje arkadaşıyla yaşadığı yakınlığı acele etmeden tartmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş ile Venüs'ün dokuzuncu evde, yani eğitim, yurt dışı ve yolculuk alanında kavuşması, uzak planlarına yeni bir yön veriyor. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu buluşma bir kursa yazılma, yabancı dil çalışması ya da bir seyahat fikrini tetikleyebilir. Öğle saatlerinde başlayan Merkür retrosu ise bilet, vize ve rezervasyon işlerini zora sokabilir; planları kesinleştirmeden önce her şeyi doğrula.

Maddi olarak Ay'ın gece Neptün'le kavuşması para konusunda belirsizlik hissettirmiş olabilir. Bugün büyük bir ödeme yapmadan önce sözleşmeyi dikkatle oku. Ay'ın ikindi saatinde Satürn'le buluşması gelir kaynaklarını düzenleme konusunda sana net bir çizgi çizdiriyor.

Peki ya aşk? Güneş'e kavuşan Venüs, başka şehirde yaşayan ya da yabancı bir kültürden biriyle ilgili duyguları yoğunlaştırabilir. Partnerinle birlikte yapılacak kısa bir gezi planı moral verir. Bekar Balık ise çevrimiçi tanıştığı birini gerçek hayatta görmeden önce beklentilerini sade tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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