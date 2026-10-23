Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda dolaşırken kendini daha canlı, daha doğrudan ve biraz da sabırsız hissedebilirsin. Gece Neptün'le yaptığı kavuşum sabaha doğru düşüncelerini dağınık bırakmış olabilir; ikindi saatlerinde Satürn'le buluşunca ise masaya oturup somut bir plan yapma isteği doğuyor. Önce enerjini toparla, sonra harekete geç.

Maddi olarak Merkür sabahın geç saatlerinde ortak para ve borç alanında geriye dönmeye başlıyor. Banka işlemleri, ortak hesaplar ve sigorta konuları önümüzdeki üç hafta boyunca iki kez kontrol edilmeyi seviyor. Büyük bir imza için acele etme.

Gelelim aşka. Akrep'te gün doğarken gerçekleşen Güneş ve Venüs kavuşumu derin bir bağın yeniden başlayabileceğini ya da eski bir konunun kapanabileceğini gösteriyor. Partnerinle samimi bir anı ertelemeden yaşa. Bekar Koç ise geçmişten gelen bir mesajın kendisini şaşırtmasına izin vermeli ama cevap vermeden önce bir gün beklemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…