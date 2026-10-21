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Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 22 Ekim Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 22 Ekim Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün on ikinci evinde yönsüz kalırken içinden gelen sessiz ihtiyaçları fark ediyorsun; yeni bir başlangıç yerine açık kalan işleri bitirmek bugün daha verimli. Gece yarısını geçince burcundaki Chiron'la Güneş arasındaki karşıtlık eski bir kırgınlığı ya da özgüven sorusunu hatırlatmış olabilir. Kendine sert çıkmamak ve erken dinlenmek iyi gelir.

Maddi olarak Merkür sekizinci evinde yavaşlıyor ve ortak bir ödeme konuşmasını uzatıyor; büyük hesapları yarına bırak. Gece Ay'ın üçüncü evindeki Uranüs'le karesi yazışma ya da ulaşım kaynaklı küçük bir gideri akla getirmiş olabilir, sabah kartına bir göz at. Ödeme tarihlerini bir yere yazman karışıklığı önler.

Gelelim aşka. Akşam sekizinci evindeki geri hareketli Venüs derin bir konuyu açmak için sabır istiyor. Partnerinle geçmişte kalan bir tartışmayı yeniden başlatmak yerine sakin bir cümleyle iyi niyetini göster. Bekar Koç ise yalnız kalmakla biriyle görüşmek arasında gidip gelebilir; kendini zorlama.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay arkadaş çevreni ve hedeflerini temsil eden on birinci evinde bütün gün yönsüz kalıyor; bir gruba verilen söz ya da ortak plan bugün netleşmeyebilir, beklemek en doğrusu. Gecenin ilerleyen saatlerinde on ikinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı içinde tuttuğun bir yükü fark ettirebilir. Kısa bir sessizlik ve düzenli bir akşam rutini sana yeter.

Maddi olarak gece Ay'ın ikinci evindeki Uranüs'le kurduğu kare gelir kaleminde ani bir değişikliği akla getirebilir. Maaş, prim ya da ek kazançla ilgili bir haber kesinleşene kadar bütçene katma; yedinci evinde yavaşlayan Merkür de ortak işlerde netlik istiyor.

Peki ya aşk? Retro Venüs yedinci evinde geçmişte bırakılmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir. Partnerinle beklentilerini açık ve yumuşak bir dille paylaş. Bekar Boğa ise eski bir tanıdığın mesajına hemen cevap vermeyip birkaç saat düşünmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bütün gün kariyer evinde yönsüz kalıyor; toplantı ve görüşmelerde söylediklerin hemen sonuç vermeyebilir, bugün sonuç beklemek yerine hazırlık yapman daha uygun. Saat bire doğru Ay'ın burcundaki Uranüs'le karesi zihnini hareketlendirmiş olabilir. Güneş'in on birinci evdeki Chiron'la karşıtlığı ise bir arkadaşlık konusunda hassas bir noktayı gösterebilir.

Maddi olarak Merkür altıncı evinde yavaşlıyor ve iş düzeninde ödeme takibinde küçük gecikmeler getirebilir. Faturaları, abonelikleri ve görev listeni kontrol et; yeni bir harcama yapmadan önce bir gün bekle.

Gelelim aşka. Venüs'ün altıncı evinde geri hareketi ilişkide gündelik alışkanlıkları gözden geçirmeni istiyor. Küçük bir ilgi, uzun bir konuşmadan daha etkili olur. Bekar İkizler ise spor salonunda ya da iş çıkışında tanıştığı birinden gelecek bir mesajı umursamasız karşılamamalı. Akşam kısa bir yürüyüş sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay dokuzuncu evinde yönsüz kalırken eğitim, seyahat ya da uzaktaki biriyle ilgili hayallerin öne çıkıyor; ama bunları kesin karara bağlamak için erken. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in kariyer evindeki Chiron'la karşıtlığı, işte hak ettiğin değeri görüp görmediğin sorusunu hatırlatabilir. Bu düşünceyi not edip beklet.

Maddi olarak gece boyu Ay'ın on ikinci evindeki Uranüs'le karesi gizli kalan bir gider ya da unutulmuş bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Beşinci evinde yavaşlayan Merkür eğlence ve hobi harcamalarında dikkatli olmanı istiyor; ekstreni bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri hareketli; flört alanında eski bir bağ yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle birlikte sevdiğiniz bir etkinliği hatırlamak iyi gelir. Bekar Yengeç ise geçmişten gelen bir ilgiyi aceleyle yeniden başlatmamalı. Akşam kendine kısa bir mola ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bütün gün sekizinci evinde yönsüz kalıyor; duygusal yoğunluk ya da ortak bir konu içini sıkabilir, ama bugün çözmek yerine dinlemek daha doğru. Saat bire doğru Ay'ın on birinci evindeki Uranüs'le karesi arkadaş çevrende ani bir plan değişikliğine yol açmış olabilir. Esnek olmak seni korur.

Maddi olarak Merkür dördüncü evinde yavaşlıyor ve ev ya da aileyle ilgili bir ödeme ya da belge işinde gecikmeye neden olabilir. Kira, aidat veya onarım giderleri için yazışmalarını iki kez kontrol et.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı partnerinle aranızda küçük bir mesafe hissettirebilir; akşam dördüncü evindeki retro Venüs ise evde sakin bir sohbetle bu mesafeyi kapatmanı destekliyor. Bekar Aslan ise ev ya da aile ortamından gelen tanışma önerisine mesafeli kalmamalı. Sevdiğin bir yemek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bütün gün yedinci evinde yönsüz kalıyor; ortaklıklarda ve birebir görüşmelerde söylenenler bugün somut bir sonuca bağlanmayabilir. Notlarını al, kararı yarına bırak. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in sekizinci evindeki Chiron'la karşıtlığı ortak bir konuda eski bir hassasiyeti hatırlatmış olabilir; nazik bir dille ele almak yeterli.

Maddi olarak gece Ay'ın kariyer evindeki Uranüs'le kurduğu kare iş yerinde beklenmedik bir değişikliği ya da yeni bir görev talebini getirebilir. Merkür üçüncü evinde yavaşlarken yazışmalarda yanlış anlaşılma riski artıyor, rakamları yazıyla teyit et.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki retro Venüs sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerine uzun zamandır ertelediğin içten bir mesajı gönderebilirsin. Bekar Başak ise geçmişten bir yazışmanın yeniden canlandığını görebilir. Bu konuşmaya acele etmeden cevap ver. Gün sonunda yazdıkların seni rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş bugün Terazi sezonunun son gününü yaşarken enerjin sakinleşiyor; Ay ise bütün gün altıncı evinde yönsüz kalıyor. İş ve sağlık rutinlerinde yeni bir şey denemek yerine tamamlamak istediğin küçük görevlere odaklan; yarım kalan bir işi bitirmek iyi hissettirir. Gece yarısından sonra Güneş'in yedinci evindeki Chiron'la karşıtlığı, ilişkilerde kendi ihtiyacını geri planda bıraktığın bir noktayı fark ettirebilir.

Maddi olarak gece Ay'ın dokuzuncu evindeki Uranüs'le karesi eğitim ya da seyahat giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir. Merkür ikinci evinde yavaşlarken gelir konusunda karar vermeden önce biraz beklemeni istiyor.

Gelelim aşka. Venüs'ün ikinci evinde geri hareketi bir ilişkide neye değer verdiğini sorgulatıyor. Partnerinle ortak değerlerinizi konuşmak yakınlaştırır. Bekar Terazi ise acele etmeden, kendine uygun birine zaman tanıyarak ilerlemeli. Akşam sevdiğin biriyle yürüyüşe çıkmak içini ferahlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bütün gün beşinci evinde yönsüz kalıyor; yaratıcı bir fikir ya da keyif veren bir plan canlanırken bugün kesin bir adım atmak için erken. Gecenin ilerleyen saatlerinde altıncı evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı iş düzeni ve sağlık alışkanlıklarında zorladığın bir noktayı hatırlatıyor. Kendine biraz yumuşak davranmak yeterli.

Maddi olarak ortak para, borç ya da kredi konusunda beklenmedik bir haber gelebilir; Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu gösteriyor. Burcundaki Merkür yavaşlarken sözleşme ve belgeleri sakin bir gözle yeniden oku. Ay sonu giderlerini bir listeye dök.

Peki ya aşk? Burcundaki retro Venüs kendi duygularını ve ihtiyaçlarını gözden geçirmeni sağlıyor. Partnerine ne istediğini açıkça söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise geçmişten gelen bir ilgiyi yeniden değerlendirirken sezgilerine güvenebilir. Akşam sessiz bir saat ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bütün gün dördüncü evinde yönsüz kalıyor; evde, aileyle ya da kendi köklerinle ilgili konular hassaslaşabilir, ama bugün karar almak yerine sakin kalmak daha iyi. Gece yarısını geçerken Güneş'in on birinci evinden beşinci evindeki Chiron'a karşıtlığı yaratıcı bir işte kendini ifade etme konusundaki çekingenliği gündeme getirebilir. Küçük bir hobi saati iyi gelir.

Maddi olarak ortaklıkla ilgili ani bir ödeme ya da değişiklik talebi gelebilir; Ay'ın yedinci evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu işaret ediyor. On ikinci evindeki Merkür yavaşlarken gözden kaçan küçük giderlere ve aboneliklere göz at.

Gelelim aşka. On ikinci evindeki retro Venüs içinde tuttuğun bir duyguyu ifade etmeni kolaylaştırıyor. Partnerinle kısa ve samimi bir konuşma geçmiş bir kırgınlığı yumuşatır. Bekar Yay ise arkadaş çevresinden gelen bir tanışma önerisini düşünmeli. Akşam açık havada kısa bir yürüyüş yap.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bütün gün üçüncü evinde yönsüz kalıyor; yazışmalar, kısa görüşmeler ve kardeşlerle ilgili konularda söylenenler bugün netleşmeyebilir. Önemli mesajları yollamadan önce bir kez daha oku. Gece yarısından sonra Güneş'in kariyer evinden dördüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ev ve aileyle ilgili eski bir hassasiyeti hatırlatabilir.

Maddi olarak iş düzeninde ya da maaş takibinde ani bir değişiklik olabilir; Ay'ın altıncı evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu getiriyor. On birinci evindeki Merkür yavaşlarken arkadaşlarla yapılan ortak ödemelerde yazılı kayıt tut. Küçük bir yedek bütçe ayırmak da rahatlatır.

Peki ya aşk? On birinci evindeki geri hareketli Venüs arkadaşlık ile yakınlık arasındaki çizgiyi sorgulatıyor. Partnerinle ortak çevrenizdeki bir konuyu açıkça konuşmak iyi gelir. Bekar Oğlak ise bir arkadaşının önerisini kibarca ama net bir dille karşılamalı. Sevdiğin bir müzik akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bütün gün ikinci evinde yönsüz kalıyor; gelir ve değer duygunla ilgili kararlar bugün netleşmeyebilir, mevcut bütçeni korumak daha iyi. Gece yarısını izleyen saatlerde Ay'ın beşinci evindeki Uranüs'le karesi keyif ve yaratıcılık alanında ani bir istek getirebilir. Güneş'in dokuzuncu evinden üçüncü evindeki Chiron'a karşıtlığı ise yazışmalarda eski bir hassasiyeti ortaya çıkarabilir.

Maddi olarak kariyer evindeki Merkür yavaşlıyor; iş yerinde sunulan bir teklif ya da ödeme belgesi beklediğinden geç gelebilir. Bütün rakamları yazılı kayda geçir. Ek gelir fikirlerini not et ama bugün harekete geçme.

Gelelim aşka. Kariyer evindeki geriye giden Venüs iş ortamından biriyle olan ilişkiyi yeniden değerlendirmeni sağlıyor. Partnerinle işin duygusal yükünü paylaşmak rahatlatır. Bekar Kova ise çalışma ortamında kurulan sohbeti ölçülü bir dille sürdürmeli. Akşam yemeğini sakin bir ortamda ye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bütün gün burcunda yönsüz kalıyor; duyguların hassas, sezgilerin güçlü, ama bugün başlayacağın yeni bir iş istediğin sonucu vermeyebilir. Kendini dinlemek ve eski işleri toparlamak daha verimli. Gecenin sessiz saatlerinde Güneş'in sekizinci evinden ikinci evindeki Chiron'a karşıtlığı gelir ve değer duygunla ilgili hassas bir noktayı hatırlatabilir.

Maddi olarak evle ilgili ani bir gider ya da taşınma planında değişiklik çıkabilir; Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le gece kurduğu kare bunu gösteriyor. Dokuzuncu evindeki Merkür yavaşlarken eğitim ya da seyahat ödemelerinde yazışmalarına göz at.

Peki ya aşk? Retro Venüs dokuzuncu evinde uzaktaki ya da geçmişte kalan biriyle ilgili duyguları canlandırabilir. Partnerinle ortak bir hayali konuşmak iyi gelir. Bekar Balık ise bir kurs ya da yolculuk sırasında karşılaştığı birine karşı acele etmeden ilgisini ölçmeli. Akşam bir fincan sıcak içecek iç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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