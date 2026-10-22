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Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 23 Ekim Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 23 Ekim Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in bugün Akrep'e geçmesiyle birlikte gündemine ortak kaynaklar, paylaşılan borçlar ve kimseye anlatmadığın bir dönüşüm isteği giriyor. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen bu konuları konuşmayı kolaylaştırıyor; zor bir cümleyi yumuşak kurmak için ilk saatleri kullan. Gece geç saatte Ay burcuna girerken içinde yeni bir hareket isteği uyanacak.

Maddi olarak yarın başlayacak Merkür retrosuna hazırlık yapmak için uygun bir gün. Sigorta, kredi ya da taksit koşullarını şimdi yeniden oku; sonradan çıkacak bir madde seni uğraştırmasın. Büyük bir ödeme yapacaksan dekontunu sakla.

Gelelim aşka. Akrep'in başında duran retro Venüs, geçmişte yarım kalmış bir duygusal konuyu sana hatırlatıyor. Partnerinle hesap sormadan, merakla konuşursan bağınız derinleşir. Bekar Koç ise bu akşam kalabalık bir ortamda dikkat çekeceğini fark edebilir, ama bir adım geriden izlemek ona avantaj sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş karşı burcun Akrep'e geçerken ilişkilerin, ortaklıkların ve yüz yüze yapılan görüşmelerin tonu koyulaşıyor. Gün ağarırken Ay ile Merkür arasında kurulan üçgen, uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı açmak için sana net bir cümle armağan edebilir. Akşamın geç saatlerinde Ay'ın Koç'a geçmesi ise dinlenme ve içe dönme isteğini artırıyor.

Maddi olarak ortak bir iş ya da müşteriyle konuşulan tutar öne çıkıyor. Sözlü verilmiş her rakamı yazıya dök; Merkür geriye dönmeden önce belirsiz bırakılan her şey ileride yeniden önüne gelir. Gün içinde fatura ve sözleşme klasörünü toparlamak iyi gelir.

Peki ya aşk? Karşındaki kişinin gerçek niyetini anlamak için bugün ona dinleme fırsatı ver. Geri hareketli Venüs yeni bir şey başlatmaktan çok eski bir bağı yeniden tartmanı istiyor. Bekar Boğa ise iş ortamında ya da ortak bir arkadaşın evinde tanışacağı birinin sessizliğini yanlış okumamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Akrep sezonu başlarken iş düzenin, günlük rutinin ve sağlık alışkanlıkların gözden geçirilmeyi bekliyor. Sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen kafandaki dağınık görev listesini toparlamanı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra birine devretmeyi düşündüğün bir işi tarif ederken ayrıntıyı atlama; yarın başlayacak Merkür retrosu eksik anlatılan her şeyi geri getirecek.

Maddi olarak burcunun yöneticisi Merkür yavaşlarken kendi harcamalarını da yavaşlat. Ucuz görünen bir teklifin sonradan eklenen bir maliyeti olabilir, o yüzden sepeti onaylamadan koşulları bir kez oku.

Gelelim aşka. Geçmişten kalan biriyle ilgili bir mesajı yazıp silmeye devam ediyorsan, bugün bunu yarına bırakmak daha mantıklı. Retro Venüs sana acele etmemeyi öğütlüyor. Bekar İkizler ise sohbetin tatlı gittiği birine bu akşam kısa ve neşeli bir cevap yazabilir, ama randevuyu hafta sonuna sakla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş'in Akrep'e girmesiyle birlikte yaratıcılığın, aşka bakışın ve hayattan keyif alma biçimin yoğunlaşıyor. Şafak vakti Ay ile Merkür arasındaki üçgen sana kalbinden geçeni sade bir dille anlatma becerisi veriyor. Öğle saatlerinde sezonun değişmesiyle birlikte, bir süredir sahip çıkmadığın hobiye geri dönme isteği güçlenebilir.

Maddi olarak eğlence ve keyif harcamaları dikkat istiyor. Hediye, davet ya da küçük bir kaçamak için ayırdığın bütçeyi baştan belirle; Merkür retrosu öncesi son dakika kararları pahalıya gelir.

Peki ya aşk? Retro Venüs, kalbinde yer eden eski bir hikâyeyi yeniden canlandırabilir. Eski bir yazışmayı açıp bakman yeterli, devam etmek zorunda değilsin. Bekar Yengeç ise tanıştığı kişiyle ilk görüşmede içten olup beklentilerini fazla yüklememeli. Gece yarısına yakın Koç'a giren Ay ruh halini hızlandırabilir, sabırlı kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Akrep sezonu ev, aile ve köklerinle ilgili alanı aydınlatıyor. Güneş öğle saatlerinde bu bölgeye girerken evde yapılacak küçük bir yenilik, bir mobilya değişikliği ya da aileyle yapılacak ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Güneş doğarken Ay'ın Merkür'le üçgeni, evdekilerle iletişimi kolaylaştırıyor.

Maddi olarak kira, aidat, ev taşıma ya da onarım gibi masraflar için bugün fiyat toplamaya başlayabilirsin, ama karar vermek için Merkür retrosunun bitmesini bekle. Yazılı teklif almadan hiçbir işe başlatma.

Gelelim aşka. Retro Venüs, ilişkide evi kimin yönettiği, hangi kuralların kimin olduğu gibi küçük ama ısrarcı konuları gündeme getirebilir. Partnerinle birlikte ev düzenini konuşmak aranızdaki mesafeyi azaltır. Bekar Aslan ise ailesinin ya da yakın bir dostun evinde karşılaşacağı birine kalbini yavaş yavaş açmalı. Geceye doğru Ay Koç'a girince enerjin yükselecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş Akrep'e girerken yazışma, konuşma ve çevreyle kurduğun ilişkiler yoğunlaşıyor. Sabah erken saatlerde Ay'ın Merkür'le üçgeni, yani senin yöneticinle uyumlu bir açı, zihnini berraklaştırıyor; önemli bir yazı, rapor ya da sunumu öğleden önce bitirmek mantıklı. Yarından itibaren Merkür geri gidecek, bu yüzden bugün yaptığın düzenleme uzun süre geçerli olacak.

Maddi olarak sana gelecek bir ödeme ya da faturanın tutarı hakkında telefonda değil yazılı konuş. Rakam ve tarih konusunda yanlış anlaşılma şansı yüksek. Telefonundaki belge ve şifre yedeğini bugün al.

Peki ya aşk? Bir yakınının ya da arkadaşının çevresinden gelen eski bir tanışma önerisi, retro Venüs yüzünden yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle günün sonunda kısa bir mesajlaşmayla kalmak yerine yüz yüze oturup konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Başak ise mesajlarda ironiyi azaltıp samimi cümleler kurmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcundan çıkıp Akrep'e geçerken yaklaşık bir aylık parlama dönemin bitiyor ve para, değer ve emek konularına odaklanıyorsun. Sabah erken saatlerde Ay'ın Merkür'le üçgeni, sana gelir kaynağını sorgulama konusunda net bir fikir verebilir. Öğle saatlerinde bir tür iç hesaplaşma hissedersen şaşırma, mevsim değişimi bu duyguyu getiriyor.

Maddi olarak bütçeni sıfırdan yazmak için iyi bir gün. Sabit giderlerini, aboneliklerini ve beklediğin ödemeleri tek bir sayfada topla; Merkür retrosu boyunca bu liste kurtarıcı olacak. Pahalı bir ürüne bugün karar verme.

Gelelim aşka. Retro Venüs, tam da senin için sevdiğin şeylerin değerini yeniden ölçme zamanı. Partnerinle ortak planlarda hangi taraf daha çok emek veriyor sorusunu nazikçe konuşabilirsiniz. Bekar Terazi ise cazip görünen ama net olmayan bir ilgiye karşı beklemeyi seçmeli. Akşam yemeğini sade tutarsan geceyi rahat geçirirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş bugün burcuna girerek senin yeni yıl döngünü başlatıyor. Öğle saatlerinde bu geçiş yaşanırken kendini daha güçlü, daha seçici ve daha kararlı hissedebilirsin. Sabah erken Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen kafandaki tereddütleri dağıtmana yardımcı oluyor; gün boyu söylediğin sözlerin ağırlığı artacak.

Maddi olarak dışarıdan bakan kimseye göstermediğin bir gelir planını netleştirmek için doğru zaman. Merkür yarın burcunda geriye dönerken fiyat teklifi ve sözleşme konularında acele etme. Yedeklediğin hesap bilgileri ve belgeler ilerleyen günlerde işine yarar.

Peki ya aşk? Burcundaki retro Venüs yakın zamanda yaşadığın bir duygusal sorgulamanın devam ettiğini gösteriyor. Partnerinle ilişkinin neresinde olduğunu açıkça konuşmanın tam zamanı. Bekar Akrep ise çekim gücünün arttığını fark edecek, ama ilk ilgiyi seçmeden önce birkaç gün gözlem yapmalı. Gece Ay'ın Koç'a geçmesiyle enerjin hareketlenecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Akrep sezonu senin iç dünyana, dinlenme ihtiyacına ve geçmişle yüzleşme alanına geliyor. Güneş öğleyin bu bölgeye geçerken yalnız kalma isteğin artabilir; bunu kaçış değil, enerji toplama olarak gör. Sabah saatlerinde Ay'ın Merkür'le üçgeni, bir yakınından ya da eski bir arkadaşından gelecek içten bir haberi getirebilir.

Maddi olarak gözünden kaçan abonelikler, otomatik ödemeler ve yan giderler Merkür retrosu öncesinde bir kez taranmalı. Geçmiş döneme ait ödenmemiş bir borç ya da unutulmuş bir alacak hatırlanabilir. Not defterine yaz, gün sonunda bir karar ver.

Gelelim aşka. Burç dışından gelen bir ilginin arkasında beklenmedik bir eski bağ olabilir; retro Venüs bunu aydınlatıyor. Partnerinle doğrudan bir soru sorup cevabı beklemek, tahmin yürütmekten çok daha huzur verir. Bekar Yay ise bu akşam arkadaş toplantısında sürpriz bir sohbet yaşayabilir. Gece Ay Koç'a girdiğinde bir sonraki adımı atmaya hazır olacaksın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in Akrep'e geçmesiyle arkadaş çevreni, ortak hedeflerini ve gelecek planlarını yeniden düşünmek için güçlü bir aralık açılıyor. Sabahın serinliğinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen, bir toplulukta ya da grup yazışmasında söz alırken sana güven veriyor. Öğle civarında bir arkadaşının önerisi seni düşündürebilir, hemen cevap verme.

Maddi olarak grup içi paylaşılan giderlerde kimin ne kadar ödediğini bugün netleştir. Yarın başlayacak Merkür retrosu bu tür belirsiz anlaşmaları karıştırmayı sever; yazılı küçük bir not bile işini görür.

Peki ya aşk? Arkadaşlıkla ilişki arasındaki çizgi, retro Venüs yüzünden bulanıklaşıyor. Bir dostluğun fazlasını istiyorsan bunu sakin bir ortamda ifade etmek, ima ile geçiştirmekten daha sağlıklı. Partnerin varsa ona arkadaşlarından gelen bir haberi anlat. Bekar Oğlak ise sosyal bir etkinlikte hevesi kırmadan ölçülü kalmalı. Geceye doğru Ay'ın Koç'a geçişiyle birlikte kafandaki hedefler netleşir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Akrep sezonu kariyer alanını aydınlatıyor; Güneş öğlen burç değiştirirken iş yerinde göz önünde olma, sorumluluk alma ya da bir unvanı düşünme isteği artabilir. Daha sabahın ilk ışıklarında Ay'ın Merkür'le üçgeni, toplantı ya da sunumda kendini ifade etmeni kolaylaştırıyor. Önemli bir konuşmayı öğleden önce yapmak iyi sonuç verir.

Maddi olarak maaş, prim ya da ek iş teklifi gündeme gelebilir. Merkür yarın geriye dönmeden önce rakamları yazılı hale getirmeyi unutma; sözlü kalan her şey sonradan tartışma yaratabilir. Geçmiş döneme ait bir ödemeyi de sorgulamak için doğru bir zaman.

Gelelim aşka. Retro Venüs, işyerinde tanıdığın biriyle aranızdaki bağı yeniden tartmanı istiyor. Partnerinle iş yoğunluğu yüzünden azalan zamanı konuşmak ilişkiyi rahatlatır. Bekar Kova ise çalışma hayatındaki bir sohbetin romantik boyuta evrilmesine acele etmeden yaklaşmalı. Akşam yürüyüşü zihnini boşaltır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş Akrep'e geçerek yurt dışı, eğitim ve uzak bağlantılarla ilgili alanı harekete geçiriyor. Güne uyanırken Ay, burcundan Merkür'e üçgen kurarken iletişim kanallarının açıldığını hissedebilirsin; yurt dışından bir haber, kurs ya da planla ilgili bir görüşme gündeme gelebilir. Gece Ay'ın Koç'a geçmesiyle birlikte dinlenmeye yönelirsin.

Maddi olarak seyahat, kayıt ücreti ya da eğitim masraflarında yarından önce son bir kontrol yapmak yararlı. Rezervasyonu ve ödeme koşullarını yazılı doğrula; Merkür retrosunda uçuş ve rezervasyon kayıtları karışabilir.

Peki ya aşk? Uzakta olan birine duyduğun özlem ya da farklı bir şehre ait hayal, retro Venüs yüzünden canlanıyor. Partnerinle birlikte bir yolculuk planını konuşmak keyif verir. Bekar Balık ise çevrimiçi bir sohbette kurduğu bağın gerçekte nasıl bir temele oturduğunu görmeden yüksek beklenti kurmamalı. Gün içinde kendine zaman ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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