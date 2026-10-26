Günlük Burç Yorumuna Göre 27 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, dolunayın ertesinde Ay ikinci evinde, yani kazanç alanında yoluna devam ediyor ve gün doğmadan Aslan'daki Mars'a kare yapıyor. İş yerinde ilk akla gelen fikri hemen uygulamak istersin; ama aceleyle verilen bir karar, ekip arkadaşının planıyla çakışabilir. Kararı öğle arasına kadar beklet, o zamana kadar notlarını toparla.

Maddi olarak öğle saatlerinde Ay'ın geri giden Merkür'le karşı karşıya gelmesi, ortak bir ödeme ya da borç hesabında yanlış anlaşılma çıkarabilir. Rakamları yazılı teyit etmeden onay verme. Akşam yeni bir alışveriş yerine bütçendeki küçük bir kalemi gözden geçirmek daha verimli olur.

Gelelim aşka. Mars beşinci evinde, yani aşk ve eğlence alanında olduğu için partnerinle çıkacağınız kısa bir yürüyüş ya da oynayacağınız bir oyun, aranızdaki havayı yumuşatır. Bekar Koç ise akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le kare yaptığı saatlerde fazla büyük vaatler duyabilir; söze değil davranışa bak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…