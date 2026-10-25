article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 26 Ekim Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 26 Ekim Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftaya Boğa Dolunayı'yla giriyorsun ve dolunay senin kazanç, değer ve sahip olduğun şeyler alanında doğuyor. Sabahın erken saatlerinde Güneş'in tam karşısına geçen Ay, geçen aylarda para ve emek konusunda yarım kalan bir hikâyeyi görünür kılıyor. Gün içinde sakin kalmak için kararları öğleden sonraya bırak.

Maddi olarak bir gelirin bitmesi ya da bir harcamanın sonuçlanması bugün gündeme gelebilir. Merkür geri giderken ortak para konusunda yeni bir şey başlatma; mevcut durumu netleştirmek yeterli. Bütçeni sakin bir akşam masasında, kâğıt kalemle yeniden kurmak seni rahatlatır.

Gelelim aşka. Gece Venüs'le karşı karşıya gelen Ay, yedinci evindeki ilişki dengesini yeniden sorguluyor. Partnerine kendi ihtiyacını açıkça söylemek bağınızı güçlendirir. Bekar Koç ise kendine değer verdiğini hissettiren birine yaklaşırken ilk hevesi değil, tutarlılığı ölçü almalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Dolunay senin burcunda doğduğu için bugün sahne senin; 'Ben gerçekte ne istiyorum?' sorusu sabaha karşı Ay'ın burcuna geçmesiyle birlikte gündemine oturuyor. Dolunayın hemen ardından Plüton'la kurulan kare kariyer alanında bir güç mücadelesini ortaya çıkarabilir, ama sen sakin kalarak kazanırsın. Bir dönemin kapanışı seni şaşırtmasın.

Maddi olarak iş yerinde ücret, prim ya da çalışma düzeni ile ilgili bir konuşma karşına çıkabilir. Retro Merkür ödemelerin yazılı olmasını istiyor; sözlü anlaşmaları mesajla kayda al. Kendi değerini sessizce bilmek yeterli.

Peki ya aşk? Yedinci evindeki Güneş ilişkiye dair kararlılığını ölçüyor. Partnerinle birbirinize ne kadar alan tanıdığınız gün içinde konuşulabilir. Bekar Boğa ise geçmişte bıraktığı bir ilgiyi dönüp aramak yerine, bugün kendi isteğini netleştirmeli. Akşam yalnız geçireceğin kısa bir zaman iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğuyor; içe dönüş, bitirme ve vedalaşma ihtiyacı bugün belirgin. Gece yarısından sonra Ay'ın Boğa'ya geçişi rüyalarını yoğunlaştırmış, sabah Dolunay ile birlikte dağınık düşüncelerini toplamak istemiş olabilirsin. Güneş altıncı evinde olduğu için günlük işlerini sadeleştirmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak görünmeyen giderleri, unuttuğun aboneliği ya da bir kayıp hesabı bugün kapatmak için doğru zaman. Yöneticin Retro Merkür sürerken yeni bir ödeme planı başlatma, eskileri toparla. Sabah yapacağın küçük bir ayıklama, akşam büyük bir rahatlama olarak döner.

Gelelim aşka. Venüs'ün Terazi'deki son derecelerinden Ay'a karşılık vermesi, geçmişten gelen bir bağın artık kapanması gerektiğini fısıldıyor. Partnerinle bir konunun üstünü örtmeden konuşman rahatlatır. Bekar İkizler ise bir eski ilginin tekrar belirdiği anda sessiz kalıp kendi kalbini dinlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Boğa Dolunayı arkadaşlık ve gelecek umutları alanında doğuyor; kim seninle gerçekten dost, kim sadece yakın görünüyor bugün netleşiyor. Gün doğarken kurulan Dolunay, grup yazışmalarında ya da bir etkinlikte sana gerçek yüzleri gösterebilir. Ay'ın Plüton'a kuracağı kare ortak kaynaklar konusunda eski bir hesabı açabilir.

Maddi olarak paylaşılan bir borcun, ortak bir harcamanın ya da bir hediyenin kapanışı gündeme geliyor. Retro Merkür geriye giderken tutarları not etmeden söz verme. Bir arkadaşın sana duyduğu güveni, söylediği sözden çok davranışından da anla.

Peki ya aşk? Güneş beşinci evinde ilişkinin keyif tarafını yeniden hatırlatıyor. Partnerinle arkadaş grubunuzla birlikte olduğunuz bir akşam yakınlığınızı artırır. Bekar Yengeç ise ortak çevreden gelen bir tanıştırma önerisini sıcak karşılamalı, ama gerçek bir dostluğu zorla ilişkiye çevirmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Boğa Dolunayı kariyer alanında doğuyor ve emeğinin karşılığını alma, bir döneme nokta koyma zamanı geldi. Mars ve Jüpiter burcunda olduğu için cesaretin yüksek; sabah saatlerinde Dolunay bir konuşmayı ya da başvuruyu öne almana ışık tutuyor. Öğleden sonra Güneş'in Plüton'la yaptığı kare güç dengeleriyle ilgili bir sınav getirebilir.

Maddi olarak ücret, prim ya da bir sözleşme konusunu masaya yatırmak için uygun gün. Geri yürüyen Merkür yüzünden yazılı bir mutabakat almadan sonuca varma. Bugün gururunu biraz bir kenara bırak.

Gelelim aşka. Plüton'un yedinci evine yaptığı kare, ilişkide kontrol ve özgürlük dengesini sorgulatabilir. Partnerinle ortak bir kararı birlikte almak güveni artırır. Bekar Aslan ise iş çevresinden gelen bir ilgiyi cesaretle karşılayabilir, yeter ki karşısındakine zaman tanısın. Akşam kendine küçük bir ödül almak keyif verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Boğa Dolunayı dokuzuncu evinde, yani eğitim, uzak planlar ve yolculuk alanında doğuyor. Şafakla birlikte Dolunay bir okul, bir kurs ya da yurt dışına dair bekleyen kararı netleştirebilir. Güneş üçüncü evinde olduğu için yazışmalar ve görüşmeler yoğun; ikindiye doğru Güneş'in Plüton'la karesi bir konuşmanın tonunu sertleştirebilir.

Maddi olarak eğitim ya da yolculuk harcamalarına bir son nokta koyman gerekebilir. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin karşılığını yeniden düşün. Bir plan yaparken ayrıntıyı değil, ana hedefi gözden kaçırma.

Peki ya aşk? Uzaktaki ya da farklı bir yaşam tarzına sahip birine duyduğun merak bugün güçleniyor. Partnerinle uzun vadeli bir plan konuşmak iyi gelir. Bekar Başak ise yeni birini tanırken mesafeye takılmadan, ilk sohbeti hafif tutmalı ve karşısındakini dinlemeye zaman ayırmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Boğa Dolunayı sekizinci evinde, yani ortak para, borç ve derin bağlar alanında doğuyor. Retro Venüs burcunun son derecelerinden Ay'a karşılık verirken geçmişten gelen bir konu gece yarısından sonra zihnini meşgul etmiş olabilir. Güneş ikinci evinde olduğu için kendi gelirini ve ortak kaynakları ayrı ayrı görmek bugün kolaylaşıyor.

Maddi olarak bir kredi, taksit ya da ortak masrafla ilgili hesaplaşma sonuca bağlanabilir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir borç almak yerine mevcut yükü hafifletmeyi seç. Sakin kalmak sana gücünü hatırlatır.

Gelelim aşka. Plüton'un beşinci evine yaptığı kare, ilişkide yoğun duyguları, kıskançlığı ya da eski bir bağlılığı yüzeye çıkarabilir. Partnerinle korkularını açıkça konuşmak ilişkiyi derinleştirir. Bekar Terazi ise geçmişten dönen birinin sana ne hissettirdiğini fark edip kendi sınırını belirlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Boğa Dolunayı yedinci evinde, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında doğuyor ve tam karşında Güneş var. Güne uyanırken yaşanan bu karşılaşma bir ilişkide bağlılık kararı ya da veda ihtiyacını netleştirebilir. Merkür de burcunda geri giderken eski konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

Maddi olarak ortak gelir, iş birliği ya da bir müşteriyle yapılan anlaşma bugün sonuca yaklaşıyor. Ayrıntıları yazılı hale getirmeden imza atma; ikindiye doğru Güneş'in Plüton'la yaptığı kare koşulları sertleştirebilir. Bugün bir kapıyı kapatmak, başka birini açar.

Peki ya aşk? Ay sabaha karşı Venüs'e karşıt gelirken eski bir bağın gölgesi sana ilişkideki gerçek ihtiyacını gösterir. Partnerine karşı dürüst olmak yakınlaşma sağlar. Bekar Akrep ise bugün gelen çekici bir ilgiyi hemen bağlılığa dönüştürmeden önce kendine zaman tanımalı, sakin bir akşam geçirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Boğa Dolunayı altıncı evinde, yani iş düzeni ve günlük rutin alanında doğuyor. Sabah saatlerinde Dolunay haftanın işlerini toparlamanı, bir görevi kapatmanı ve bir alışkanlığı bırakmanı kolaylaştırıyor. Güneş on ikinci evinde olduğu için içindeki yorgunluğu gizlemek yerine görmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak maaş, ek mesai ya da bir iş masrafı konusunda sonuca varma günü. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde görev tanımını ve ücreti yazıyla netleştirmek ileride rahatlatır. Bugün işleri sıraya koymak yeter.

Gelelim aşka. Plüton'un üçüncü evine yaptığı kare, yazışmalarda yanlış anlaşılmalara yol açabilir; kısa mesajlar yerine sesli konuşmayı tercih et. Venüs on birinci evinde geri giderken arkadaşlık ile ilişki arasındaki çizgiyi yeniden düşünebilirsin. Bekar Yay ise iş çevresinden biriyle ortak bir göreve odaklanarak yakınlaşabilir; ilk adımı sakin atmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Boğa Dolunayı aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında doğuyor. Sabaha doğru Dolunay içinde sakladığın bir duyguyu söylemek için sana cesaret verirken, Ay'ın Plüton'la kuracağı kare para ve değer konusunda eski bir konuyu masaya getirebilir. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için çevrenden gelen destek hissediliyor.

Maddi olarak gelir ve harcama dengende bir dönemin kapanışı var; bütçeni sadeleştirmek için doğru bir gün. Retro Merkür arkadaşlarla yapılan ortak harcamaları karıştırabilir, kimin ne ödediğini baştan netleştir. Bugün kalbinin sesine de kulak ver.

Peki ya aşk? Dolunay kalbinin sesini duymak için seni sessiz bir köşeye çağırıyor. Partnerine onu neden sevdiğini küçük bir cümleyle hatırlatmak ilişkiyi ısıtır. Bekar Oğlak ise bir arkadaş ortamında beliren ilgiye, duygularını hızlandırmadan karşılık vermeli ve ölçülü kalmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Boğa Dolunayı ev, aile ve kökler alanında doğuyor; evdeki bir konunun, bir aile meselesinin ya da bir taşınma kararının bugün netleştiği hissediliyor. Sabah Dolunayı ile birlikte Ay'ın Plüton'la kuracağı kare kendi içindeki dönüşümü tetikliyor. Güneş kariyer alanında olduğu için iş ile ev arasında denge kurmak gerekebilir.

Maddi olarak ev giderleri, kira ya da bir aile harcaması sonuca bağlanabilir. Merkür geri giderken iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi çıkabilir; belgeleri bir kez daha gözden geçir.

Gelelim aşka. Venüs dokuzuncu evinden Ay'la karşı karşıya gelirken uzaktaki bir ilgi ya da farklı bir hayat tarzına duyulan merak canlanıyor. Partnerinle evde sakin bir akşam geçirmek bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise aile çevresinde söylenen bir tanıştırma önerisini nazikçe dinleyip acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Boğa Dolunayı iletişim ve yakın çevre alanında doğuyor ve söylemek istediğin ama ertelediğin bir cümleyi bugün söyleme cesareti veriyor. Erken saatlerde netleşen zihnin, kısa bir mesajla uzun süredir yarım kalmış bir konuyu kapatmana yardım edebilir. Güneş dokuzuncu evinde olduğu için eğitim ve uzak planlar da gündemde.

Maddi olarak yazışma, internet, yol ya da bir kurs ücretiyle ilgili küçük giderler sonuca bağlanabilir. Retroya girmiş Merkür sırasında yazıyı yollamadan önce yeniden oku. Sözlerini yumuşak ama net kur.

Peki ya aşk? Ay'ın Venüs'le sabaha karşı karşıya gelmesi sekizinci evinde derin bir bağı sorgulatıyor. Partnerinle söylenmemiş bir sözü açıkça paylaşmak iyi gelir. Bekar Balık ise yakın çevresinden birinin ilgisini fark edebilir; ilk adımı dostane bir sohbetle atmalı ve beklentisini düşük tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın