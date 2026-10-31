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Günlük Burç Yorumuna Göre 1 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 1 Kasım Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 1 Kasım Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay sabahın ilk saatlerinde Aslan'a geçerek beşinci evinde eğlence, yaratıcılık ve kalpten gelen isteklerini öne çıkarıyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen hayal gücünü canlandırıyor, bu yüzden günün bir kısmını kendine ayır. Birinci evini etkileyen Satürn ve Neptün temkinli ilerlemeni istiyor. Heyecanın seni acele ettirmesin.

Maddi olarak sekizinci evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür ortak gelir ve borç konularını gündeme getiriyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı on birinci evinde arkadaş çevresinde para yüzünden küçük bir güç gösterisi çıkarabilir. Ortak harcamalarda sınırını nazikçe belirt.

Gelelim aşka. Yedinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs geçmişten kalan bir beklentiyi yeniden gündeme taşıyor. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bu konuyu açmaya itebilir, ama sabırlı bir üslup işini kolaylaştırır. Bekar Koç ise eğlence ortamında tanışacağı birine açık olmalı. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni ilişkiye sağlam bir zemin kazandırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Aslan'a geçen Ay sabah saatlerinde dördüncü evinde ev, aile ve iç dünyanı öne çıkarıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen on ikinci evindeki belirsizliği yumuşatıyor, içinden geçenleri sade bir dille ifade edebilirsin. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık kariyer alanında gücü kimin elinde tuttuğunu sorgulatabilir. Sözlerini tartarak seç.

Maddi olarak yedinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu ortaklarla yapılan ödeme konusunu yeniden açıyor. Uranüs'e uzanan ikindi açısı ikinci evinde beklenmedik bir gelir fırsatı getirebilir, ama ani kararlarla ilerleme. Rakamları yazılı teyit et.

Peki ya aşk? Altıncı evini etkileyen geri hareketli Venüs ilişkideki sorumluluk paylaşımını masaya yatırıyor. Partnerinle günlük planı birlikte konuşmak havayı hafifletir. Bekar Boğa ise günlük hayatın içinde karşısına çıkan sıcak bir tebessüme kapı aralayabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bu ilgiyi sağlam bir zemine oturtuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah saatlerinde Aslan'a ilerleyen Ay üçüncü evinde konuşma, yazışma ve kısa mesafeli işleri canlandırıyor. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı burcundaki Uranüs'ü uyararak aklına ani fikirler getiriyor. On birinci evinde kalan Satürn ve Neptün arkadaş ve grup çevresinde sorumluluk bekliyor. Fikirlerini yazıya dök, sonra paylaş.

Maddi olarak altıncı eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür iş düzeninde unutulan bir ödemeyi ya da belgeyi gündeme getiriyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi dokuzuncu evinde eğitim veya yurt dışı harcamalarını büyütebilir. Evrakları tek klasörde topla.

Gelelim aşka. Beşinci eve denk gelen geri hareketli Venüs eski bir sohbeti yeniden hatırlatıyor. Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu hemen konuşmaya sevk edebilir, ama kelimelerini yumuşat. Partnerli İkizler, ortak bir anıyı hatırlatarak yakınlık kurabilir. Bekar İkizler ise sohbetin akıcı olduğu bir ortamda yeni biriyle göz göze gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay erken sabah Aslan'a adım atarak ikinci evinde para, değer ve sahip olduklarına odaklanıyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni onuncu evindeki baskıyı hafifletiyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı sekizinci evinde ortak kaynaklarla ilgili sert bir konuşma doğurabilir. Sakin kal.

Maddi olarak beşinci evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür hobi ve çocuklarla ilgili bir harcamayı yeniden hesaplatıyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı on ikinci evinde gizli kalan bir geliri ya da gideri ortaya çıkarabilir. Fatura ve ekstreleri tarih sırasına koy.

Peki ya aşk? Dördüncü evinde kalan retrodaki Venüs aile içindeki eski bir kırgınlığı gündeme getirebilir. Gün başında Ay ve Venüs karesi bunu hassaslaştırır, ama sakin bir akşam yemeği ortamı kalpleri yumuşatır. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin önerisine temkinli ama açık yaklaşabilir. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen ilişkiyi güvenli bir zemine oturtur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay sabah saatlerinde burcuna geçerek duygularını ve kendini ifade etme isteğini güçlendiriyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen yurt dışı ve eğitim planlarını hayal etmene yardım ediyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı ilişkilerde güç dengesini sorgulatabilir. Önceliklerini kendin belirle.

Maddi olarak dördüncü evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür ev, aile ve konut kalemlerinde bir hesabı yeniden açıyor. Birinci eve denk gelen Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömertliği artırıyor. Öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı on birinci evinde arkadaş çevresinden cazip bir yatırım fikri getirebilir. Büyük bir harcamayı gece vaktine bırakma.

Gelelim aşka. Üçüncü evi üzerinde duran geri hareketli Venüs yakın çevreden gelen eski bir mesajı hatırlatabilir. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bu mesajı daha belirgin kılar, ama acele cevap verme. Bekar Aslan ise arkadaş ortamında ilgi çekici biriyle yakınlaşabilir. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni ilişkiye istikrar katıyor. Partnerinle samimi bir sohbet bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Aslan burcuna yeni konuk olan Ay sabahtan itibaren on ikinci evinde dinlenme ve iç huzur ihtiyacını artırıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen sekizinci evindeki ortak kaynak endişelerini yumuşatıyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık günlük iş düzeninde kontrol isteğini sınayabilir. Küçük aksaklıklara tahammül et.

Maddi olarak ikinci evini etkileyen geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirtiyor. Üçüncü evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu mesajlaşma trafiğinde bir ücret bilgisinin yanlış aktarılmasına yol açabilir. Uranüs'e uzanan ikindi açısı kariyer alanında beklenmedik bir gelir fırsatı açabilir, ama sözleşmeyi dikkatle oku.

Peki ya aşk? Partnerinle sessiz bir ortamda baş başa kalmak ilişkine iyi gelir. Gece yarısını izleyen Venüs karesi gün başında gerginlik yaratsa da sabah olduğunda yumuşar. Bekar Başak ise rutin içinde fark ettiği birine yavaş yavaş açılabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bu yavaşlığı destekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay sabahın ilk saatlerinde Aslan'a geçerek on birinci evinde arkadaşlık ve ortak hedefleri canlandırıyor. Sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni ortaklık alanındaki belirsizliği yumuşatıyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi yaratıcı ve eğlence alanında güç gösterisi doğurabilir. Kendi sınırlarını açıkça belirt. Burcundaki geri hareketli Venüs değerlerini tartmanı istiyor.

Maddi olarak ikinci eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür kazanç planında pazarlık payı bırakıyor. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı dokuzuncu evinde yurt dışı ya da eğitim giderlerini hareketlendirebilir. Teklifleri yazılı karşılaştır.

Gelelim aşka. Kendi isteklerini yeniden tartarken Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu belirginleştiriyor, ama sabırla yaklaşırsan yumuşar. Bekar Terazi ise arkadaş çevresinde ilginç biriyle karşılaşabilir. Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen ortaklıklara sağlam bir zemin kazandırıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ile geri hareketli Merkür düşünce kalıplarını yeniden gözden geçirtirken Aslan'a geçen Ay sabah saatlerinde onuncu evinde mesleki görünürlüğünü artırıyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni altıncı evindeki günlük düzeni toparlamana yardım ediyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı ev ve aile alanında eski bir gerilimi uyandırabilir. Sakin bir ton seç.

Maddi olarak onuncu evini etkileyen Mars ve Jüpiter mesleki ilerleme için güçlü bir destek veriyor. On ikinci evinde kalan retrodaki Venüs perde arkasındaki küçük harcamaları fark ettiriyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı sekizinci evinde ortak para konusunda ani bir gelişme getirebilir. Abonelikleri gözden geçir.

Peki ya aşk? İçindekileri açmak istesen de gün başında Ay ve Venüs karesi dilini yumuşatmanı gerektiriyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine duygusunu kısa ve sade cümlelerle iletebilir. Bekar Akrep ise çalışma çevresinde tanıdığı birine acele etmeden yaklaşmalı. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bu temkinli tavrı ödüllendiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sabah saatlerinde Aslan'a ilerleyen Ay dokuzuncu evinde eğitim, seyahat ve geniş planlar düşüncesini canlandırıyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen beşinci evindeki yaratıcı çabalara ilham katıyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı üçüncü evinde yazışma ve konuşmalarda sertleşmeye neden olabilir. Cümlelerini yumuşat.

Maddi olarak on ikinci evinde kalan retrodaki Merkür kapanmamış bir abonelik kaydını hatırlatabilir. Öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı yedinci evinde ortakla yapılan ödemede ani bir değişiklik getirebilir. Alacağın varsa konuyu kısa ve kibar bir mesajla hatırlat.

Gelelim aşka. On birinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs dostluktan filizlenen bir yakınlığı öne çıkarıyor. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bunu hassaslaştırsa da sabah olunca yumuşar. Bekar Yay ise ortak bir hobinin etrafında toplanan birine yakınlık duyabilir. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bu bağı sağlamlaştırıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay erken sabah Aslan'a adım atarak sekizinci evinde ortak kaynaklar ve derin duyguları öne çıkarıyor. Ay'ın Neptün'le sabah geç saatlerde kurduğu üçgen dördüncü evindeki aile sorumluluklarını hafifletiyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık ikinci evinde para ve değer konusunda güç gösterisi doğurabilir. Sınırını sakin bir dille belirt.

Maddi olarak on birinci evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu dostlardan gelen bir ortak girişim teklifini yeniden tartıyor. Sekizinci evinde kalan Mars ve Jüpiter borç ve vergi gibi ortak yükleri öne çıkarıyor. Uranüs'e uzanan ikindi açısı altıncı evinde iş düzeninde ani bir ek gelir fırsatı getirebilir. Her teklifi yazılı al.

Peki ya aşk? Onuncu evini etkileyen geri hareketli Venüs kariyer ile aşk arasındaki dengeyi sorguluyor. Gece yarısını izleyen Venüs karesi bunu daha görünür kılıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden belirle. Bekar Oğlak ise iş ortamında tanıdığı birine kapı aralayabilir. Gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen ilişkiyi sağlam bir zemine oturtur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay sabah erken saatlerde Aslan burcuna girerek yedinci evinde bir ilişkideki dengeyi gözler önüne seriyor. Sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni yazışma ve iletişim alanındaki belirsizliği yumuşatıyor. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi burcunda dönüşüm duygusunu güçlendiriyor, bu yüzden kendi sınırlarını fark et.

Maddi olarak onuncu eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür mesleki hedeflerle gelir beklentisini yeniden hizalatıyor. Yedinci evi üzerinde duran Mars ve Jüpiter ortak bir yatırım ya da büyük bir alışveriş fikri doğurabilir. İkindiye doğru Ay ile Uranüs arasında oluşan uyumlu açı beşinci evinde eğlence ya da yaratıcı iş yoluyla beklenmedik bir kazanç sunabilir.

Gelelim aşka. Dokuzuncu eve denk gelen geri hareketli Venüs uzak bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuk fikrini yeniden akla getiriyor. Ay ile Venüs arasındaki ilk saat gerilimi bunu hassaslaştırır. Partnerinle ortak bir plan üzerine hayal kurmak keyif verir. Bekar Kova ise bir kurs veya seyahat ortamında yeni biriyle tanışabilir. Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bu ilgiyi güvenli kılıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Aslan burcuna yeni konuk olan Ay sabahtan itibaren altıncı evinde çalışma düzenini ve sağlık alışkanlıklarını gündeme getiriyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni ikinci evindeki para ve değer belirsizliğini yumuşatıyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı on ikinci evinde bastırılmış bir duyguyu yüzeye çıkarabilir. Kendine şefkatli davran.

Maddi olarak dokuzuncu evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür yolculuk planlarının maliyetini yeniden hesaplatıyor. Altıncı evini etkileyen Mars ve Jüpiter iş yükünü artırırken ek kazanç yolu da gösteriyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı dördüncü evinde ev ve aile giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir. Biletleri ve rezervasyonları kontrol et.

Peki ya aşk? Sekizinci evinde kalan retrodaki Venüs eski bir bağın derin izlerini hatırlatıyor. Gün başında Ay ve Venüs karesi bunu hassaslaştırsa da sakinlik sana yardım eder. İlişkisi olan Balık, partnerinin elini tutarak sessizce yakınlık kurabilir. Bekar Balık ise çalışma ortamında tanıştığı birine temkinli yaklaşabilir. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bu temkini destekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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