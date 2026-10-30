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Günlük Burç Yorumuna Göre 31 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 31 Ekim Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 31 Ekim Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyunca dördüncü evinde ilerleyerek ev, aile ve kökler konusunu öne çıkarıyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen ertelediğin bir aile konuşmasını açmak için uygun bir zemin hazırlıyor. Birinci evdeki Satürn sabır istiyor; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu isteği ağırlaştırabilir. Acele edip sert çıkma.

Maddi olarak geri giden Merkür sekizinci evinde ortak giderleri ve eski bir borç kalemini yeniden düşündürüyor. Kart ekstresini ve taksit listesini sakin kafayla incele. Beşinci evdeki Mars ve Jüpiter eğlenceye para ayırma isteğini büyütüyor, bu yüzden harcama sınırını baştan koy.

Gelelim aşka. Yedinci evini sorgulayan geri hareketli Venüs ilişkide yarım kalmış bir konuyu gündeme getirebilir. Partnerinle karşılıklı oturup konuşmak yanlış anlaşılmaları dağıtır. Bekar Koç ise eski bir tanışıklığın yeniden belirmesine şaşırmamalı. Küçük bir sürpriz ilişkiye sıcaklık katar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay üçüncü evinde konuşma, mesajlaşma ve kısa mesafeli işleri canlandırıyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen dağınık kalmış bir yazışmayı toparlaman için fırsat veriyor. On ikinci evdeki Satürn ve Neptün yorgunluk ve içe kapanma getirebilir; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bu hissi artırabilir. Dinlenmeye vakit ayır.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter dördüncü evinde ev masraflarını ve aile içi harcamaları büyütebilir. Yedinci evini yoklayan geri hareketli Merkür ortaklarla ödeme konusunda gecikmiş bir cevap getirebilir. Rakamı yazılı teyit etmeden hiçbir ödemeyi onaylama.

Peki ya aşk? Gündelik alışkanlıkların ilişkindeki yeri bugün sorgulanıyor, çünkü altıncı evde dolaşan geri hareketli Venüs bunu gündeme getiriyor. Partnerinle ortak bir ev işi paylaşımı yapmak gerginliği azaltır. Bekar Boğa ise iş ya da günlük rutin içinde tanıştığı birine yakınlık duyabilir. Akşam hafif bir film seçmek bağı tazeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ikinci evinde kendi değerini, kazancını ve sahip olduklarını hatırlatıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni yöneticin Merkür'ün retrosunda dağınık kalan bir meseleyi toparlama şansı veriyor. On birinci evini ağırlaştıran Satürn arkadaş çevresinde sorumluluk bekliyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu beklentiyi ağırlaştırabilir. Sözünü tutabileceğin işleri üstlen.

Maddi olarak üçüncü evini canlandıran Mars ve Jüpiter yazı, satış ve kısa yolculuk yoluyla kazanç fırsatı getiriyor. Altıncı evde bulunan geri hareketli Merkür işyerinde bekleyen bir belgenin yeniden istenmesine yol açabilir. Evrakları tek klasörde topla, göndermeden önce bir kez daha oku.

Gelelim aşka. Beşinci evdeki geri hareketli Venüs unutulmuş bir sohbeti yeniden hatırlatıyor. İlişkisi olan İkizler, partnerine hafif ve esprili bir mesaj yollayarak havayı yumuşatabilir. Bekar İkizler ise bir arkadaş toplantısında ilgi çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerleyerek duygularını ve sezgilerini güçlendiriyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen içinden geçenleri sade cümlelerle ifade etmeni kolaylaştırıyor. Onuncu evde bulunan Satürn kariyer hedeflerinde sorumluluk istiyor; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu yükü biraz ağırlaştırabilir. Kendine fazla yüklenme.

Maddi olarak ikinci evde bulunan Mars ve Jüpiter gelir fırsatlarını canlı tutarken harcama isteğini de büyütüyor. Beşinci evdeki geri hareketli Merkür hobi ya da çocuklarla ilgili bir masrafı yeniden hesaplamanı öneriyor. Önce ihtiyaç listesini çıkar, sonra alışverişe karar ver.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs dördüncü evinde geçmişten gelen bir duyguyu ev ortamına taşıyabilir. Partnerinle baş başa geçirilecek sakin bir akşam kırgınlıkları eritir. Bekar Yengeç ise aile ya da yakın çevre vasıtasıyla tanışacağı birine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on ikinci evinde bedenini ve zihnini dinlenmeye çağırıyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen geride kalan bir konuyu sakin biçimde kapatmana yardım eder. Dokuzuncu evdeki Satürn eğitim ya da yurt dışı planında gecikme getirebilir; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu gecikmeyi hissettirebilir. Kendi enerjini korumaya özen göster.

Maddi olarak birinci evdeki Mars ve Jüpiter özgüveni yükseltip cömert davranma isteğini artırıyor. Geri giden Merkür dördüncü evinde kira, aidat ya da bakım gibi bir konut kalemini yeniden hesaplatabilir. Büyük bir masrafı anlık keyifle değil, hesapla yap.

Gelelim aşka. Üçüncü evini sorgulayan geri hareketli Venüs eski bir mesajın ya da konuşmanın yeniden hatırlanmasına yol açabilir. Partnerinle açık yürekle konuşmak mesafeyi kapatır. Bekar Aslan ise yakın çevre buluşmasında göz göze geldiği birine ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay on birinci evinden geçerek arkadaş çevreni ve ortak hedeflerini ön plana alıyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen grup içinde net bir cevap vermeni kolaylaştırıyor. Satürn sekizinci evinde ortak sorumlulukların altını çiziyor; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu zorlaştırabilir. Başkasının yükünü gereğinden fazla üstlenme.

Maddi olarak ikinci evde dolaşan geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeni istiyor. Üçüncü evini yoklayan geri hareketli Merkür yazışmalarda geciken bir ödeme haberi getirebilir. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde gizli kalan bir gideri ortaya çıkarabilir, makbuzlarını kontrol et.

Peki ya aşk? Partnerinle ortak bir arkadaş çevresinde vakit geçirmek ilişkine yeni bir hava katıyor. Bekar Başak ise arkadaşı aracılığıyla tanıştığı birinin samimiyetinden etkilenebilir. Akşam telefonu bir kenara bırakıp tek bir kişiyle ilgilenmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay onuncu evinde iş ve itibar alanını öne çıkarıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni patronla ya da müşteriyle ince bir konuyu nazikçe konuşman için fırsat sunuyor. Yedinci evini ağırlaştıran Satürn ortaklıklarda net sınırlar istiyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı bu talebi akşam daha görünür kılabilir. Verdiğin sözlerin kapsamını sorgula.

Maddi olarak ikinci evde bulunan geri hareketli Merkür maaş, prim ya da fiyat konusunda yeniden müzakereyi gündeme getiriyor. On birinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter arkadaş çevresinde harcama baskısı yaratabilir. İhtiyacın olmayan bir davete para yetiştirmek zorunda hissetme.

Gelelim aşka. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini ve ilişki beklentilerini netleştirmeni sağlıyor. Partnerinle ihtiyaçlarını açıkça konuşmak yakınlığı artırır. Bekar Terazi ise iş ortamındaki bir ilgiyi aceleye getirmeden değerlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geri hareketli Merkür düşüncelerini yeniden sorgulatırken Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen zihnine akıcılık getiriyor. Ay dokuzuncu evinde yurt dışı, eğitim ve geniş plan düşüncelerini canlandırıyor. Altıncı evde bulunan Satürn günlük düzende disiplin istiyor; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi yorgunluğu artırabilir. Mesajlarını göndermeden önce gözden geçir.

Maddi olarak onuncu evde bulunan Mars ve Jüpiter kariyerde zam ya da terfi konuşmasını destekliyor. Geri çekilen Venüs on ikinci evinde gizli bir harcama alışkanlığını fark ettiriyor. Aboneliklerini ve otomatik ödemelerini gözden geçir.

Peki ya aşk? Duygularını dışa vurmak istesen de geri hareketli Venüs seni temkinli kılıyor. İlişkisi olan Akrep, partnerine kendini ifade etmeden önce kelimeleri düşünerek seçmeli. Bekar Akrep ise sessiz ve derin bir sohbetin ilişkiye evrilmesine zaman tanımalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar, borç ve paylaşılan sorumluluklar üzerinde duruyor. Öğleye doğru Ay ile Merkür arasında oluşan üçgen içinde sakladığın bir kaygıyı sade bir dille ifade etmene yardım eder. Beşinci evde bulunan Satürn ve Neptün yaratıcı işlerde ve çocuklarla ilgili konularda sorumluluk istiyor; Jüpiter'in Satürn'le gece kurduğu zorlayıcı açı bu yükü hissettirebilir. Plan yaparken gerçekçi ol.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Mars ve Jüpiter eğitim, seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir kazanç fırsatını canlandırıyor. Geri giden Merkür on ikinci evinde unutulmuş bir faturayı ya da aboneliği hatırlatabilir. Beklenen bir ödemeyi netleştirmek için nazik bir hatırlatma yap.

Gelelim aşka. On birinci evini sorgulayan geri hareketli Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı yeniden gündeme getiriyor. Partnerinle ortak bir arkadaş buluşması planlamak ilişkine canlılık katar. Bekar Yay ise kalabalık bir ortamda eski bir tanıdığa farklı gözle bakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay yedinci evinde ilişkilere ve ortaklıklara dikkat çekiyor. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen birinin niyetini daha doğru anlamana yardım ediyor. Dördüncü evdeki Satürn ve Neptün ev ve aile sorumluluklarını hatırlatıyor; yatmadan önce belirginleşen Jüpiter ve Satürn açısı bunu ağırlaştırabilir. Aile içinde sabırlı ve net ol. Konuşmaların uzamasına izin verme.

Maddi olarak ortak para, kredi ve vergi konularında hareketlilik var; Mars ve Jüpiter sekizinci evinde bunu destekliyor. On birinci evini yoklayan geri hareketli Merkür arkadaş çevresinden gelen bir para önerisini gözden geçirmeni istiyor. Hiçbir söze yazılı teyit olmadan güvenme.

Peki ya aşk? Onuncu evde dolaşan geri hareketli Venüs iş ile ilişki arasındaki dengeyi yeniden tartıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden belirlemek ilişkiyi korur. Bekar Oğlak ise çalışma ortamındaki bir arkadaşlığın nereye gittiğini sorgulayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay altıncı evinde günlük düzeni ve iş akışını öne çıkarıyor. Sabah saatlerindeki Ay ve Merkür üçgeni yarım kalan bir işi toparlamanı kolaylaştırıyor. Üçüncü evini ağırlaştıran Satürn yazışma ve iletişimde dikkat istiyor; gece saatlerinde Jüpiter ile Satürn arasında oluşan gergin açı gerginliği artırabilir. Mesajlarında sade bir dil seç.

Maddi olarak onuncu evde bulunan geri hareketli Merkür kariyer ve gelir planını yeniden değerlendirmeni istiyor. Yedinci evini canlandıran Mars ve Jüpiter ortaklıkta büyük bir harcama ya da ortak yatırım fikri getirebilir. Pay ve sorumluluk dağılımını yazılı hale getir.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs uzaklardan gelen bir mesajı ya da eski bir hayali canlandırabilir. Partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetme planı yapmak ilişkini tazeler. Bekar Kova ise bir eğitim ya da seyahat ortamında dikkat çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay beşinci evinde yaratıcılık, eğlence ve kalbinden gelenleri öne çıkarıyor. Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen sezgilerini sade bir plana dönüştürmene yardım ediyor. İkinci evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün para ve değer konusunda belirsizlik yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu belirginleştirebilir. Büyük kararı ertesi güne bırak.

Maddi olarak altıncı evde bulunan Mars ve Jüpiter işte mesai ve görev paylaşımı yoluyla gelir fırsatı yaratıyor. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Merkür eğitim ya da seyahat giderini yeniden düşündürüyor. Biletlerini ve rezervasyon bilgilerini kontrol etmeden ödeme yapma.

Peki ya aşk? Geri çekilen Venüs sekizinci evinde derin duyguları ve geçmiş bağları gündeme getiriyor. İlişkisi olan Balık, partnerine içinden geçenleri sakin bir dille aktarabilir. Bekar Balık ise yaratıcı bir ortamda tanıştığı birine temkinli ama sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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