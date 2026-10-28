article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 29 Ekim Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 29 Ekim Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabahın ilk saatlerinde Ay'ın Aslan'daki Mars'la kurduğu sekstil, fikirlerini cesurca ortaya koymanı destekliyor. Ay üçüncü evinde dolaştığı için telefon, toplantı ve kısa yazışmalarla dolu bir gün seni bekliyor. Öğleye yaklaşırken Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı bir ayrıntıyı ters yöne çekebilir, bu yüzden verdiğin bilgileri ikinci kez doğrula.

Maddi olarak ortak para alanındaki Merkür retrosu, geçmişten kalan bir borcu ya da ödeme kaydını yeniden gündeme getirebilir. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, birine yaptığın ufak bir iyiliğin ileride karşılık bulacağını gösteriyor. Büyük bir yatırımdan önce rakamları sadeleştir. Harcamalarını yazarak takip etmek işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Aşk ve eğlence evindeki Mars flört ve oyun enerjisini yükseltiyor. Partnerin varsa beklenmedik küçük bir sürpriz yapabilirsin. Bekar Koç ise bir sohbette cesur ama saygılı davranırsa karşısındakinin ilgisini çeker.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay ikinci evinde ilerlerken sabah Mars'la kurduğu sekstil, evde ya da aileyle ilgili bir işi hızla bitirmen için sana güç veriyor. İş yerinde ise öğle saatlerinde Ay'ın Merkür'e uyumsuz bakışı, bir ortağın ya da müşterinin sözlerini yanlış anlamana neden olabilir. Önemli kısımları yazılı onaylat.

Maddi olarak Jüpiter'in dördüncü evinde olması gayrimenkul, ev eşyası ya da aile bütçesinde olumlu bir gelişme yaratabilir. Akşamki Ay sekstili bu konuda bir görüşme yapmak için uygun. Yine de Venüs geri giderken pahalı ve duygusal bir alışverişi ertele.

Peki ya aşk? Güneş ve Merkür yedinci evinde, yani birebir ilişkiler alanında; partnerinle konuşulmamış bir konunun nazik biçimde açılması gerekebilir. Evde yapacağınız sakin bir akşam yemeği iyi gelir. Bekar Boğa ise geçmişten gelen bir tanıdıkla yeniden görüşebilir; geçmişi romantikleştirmeden bakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ilerlerken sabaha doğru Mars'la kurduğu sekstil, konuşma ve yazışma becerini keskinleştiriyor; bir sunum, ilan ya da teklif için ideal bir sabah. Öğlen Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumsuz açı ise günlük iş düzeninde ufak aksaklıklar çıkarabilir. Bir dosyayı gönderirken yanlış kişiyi seçmemeye dikkat et.

Maddi olarak Jüpiter üçüncü evinde, iletişimden, yazıdan ya da kısa yolculuklardan gelir elde etmen için güzel bir iklim yaratıyor. Akşam Ay'la kurulan sekstil bir tanıdığın önerisiyle ek iş ihtimalini artırıyor. Retro Merkür sürerken sözleşmeleri baştan sona oku.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs beşinci evinde eski bir flörtü yeniden hatırlatabilir. Birlikte olduğun kişiye kısa bir mesajla beklenmedik biçimde ilgi göster. Bekar İkizler ise sosyal medyadaki bir sohbetin yüz yüze buluşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evinde seni gün boyu kendi iç dünyana çekiyor ve sabah Mars'la yaptığı sekstil bu sakinliği üretken bir işe dönüştürmene yardım ediyor. Perde arkasında yürüttüğün bir proje bugün ilerleme kaydedebilir. Öğle civarında Merkür'le kurulan uyumsuz açı, bir iş için aldığın geri bildirimin tonunu sert algılamana yol açabilir.

Maddi olarak para evinde buluşan Mars ve Jüpiter hem kazanç fırsatını hem harcama isteğini yükseltiyor. Akşamki Ay sekstili bir ek gelir, prim ya da iade ihtimalini destekliyor. Önce zorunlu giderlerini ayır.

Peki ya aşk? Merkür beşinci evinde geri giderken eski bir hevesi ya da flört konuşmasını canlandırıyor. İlişkisi olan Yengeç, çocukluk anılarından ya da ortak geçmişten bahsetmeli. Bekar Yengeç ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı birine ilgi duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay arkadaşlık ve hedefler evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bir grup çalışmasında lider rolünü üstlenmeni sağlıyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter özgüvenini zaten yükseltiyor. Öğleye doğru Merkür'le kurulan uyumsuz açı ise evle ilgili bir konunun işe karışmasına yol açabilir; sınırlarını net çiz.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, bir arkadaşın ya da ekibin desteğiyle gelir fırsatı getirebilir. Merkür dördüncü evinde geri giderken evle ilgili bir ödeme hatası çıkabilir; kira, aidat ve fatura tarihlerini kontrol et. Bütçe notlarını güncel tut.

Gelelim aşka. Üçüncü evdeki geri hareketli Venüs kardeş, komşu ya da yakın çevreden biriyle ilgili bir konuşma ilişkine yansıyabilir. Partnerine sıcak bir kelimeyle hitap etmek bağı güçlendirir. Bekar Aslan ise çevresinden gelen bir tanıştırma teklifine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer evinde ilerlerken sabah Mars'la sekstil yapıyor ve görünürlüğünü artıracak bir işi üstlenmen için sana destek veriyor. Öğle saatlerinde Ay Merkür'le uyumsuz bir açı kurunca yazışmalarda ve toplantı notlarında küçük bir tutarsızlık çıkabilir. Tarihleri ve isimleri baştan kontrol et.

Maddi olarak Merkür üçüncü evinde geri giderken iletişim, ulaşım ya da kısa yolculuk harcamalarında bir yanlış hesap çıkabilir. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, gizli kalmış bir alacağın ya da unutulmuş bir kaynağın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Eski mesajlarına göz atmak işine yarar.

Peki ya aşk? Venüs ikinci evinde geri hareket ederken ilişkide maddi beklentiler ya da paylaşılan harcamalar gündeme gelebilir. Partnerinle bütçe konuşmasını sevgiyle yapmak iyi gelir. Bekar Başak ise iş ortamından birine olan ilgisini fark etse de acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, geri hareketli Venüs burcunda kimliğini ve görünümünü yeniden düşünmeni istiyor. Ay eğitim ve uzak planlar evinde dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil bir kurs ya da başvuru için harekete geçmene destek veriyor. Öğle civarındaki uyumsuz açı, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir yazışmada bilgi eksikliği yaratabilir.

Maddi olarak Merkür ikinci evinde geri giderken para akışını yeniden düzenlemek gerekiyor. Akşam Jüpiter'le kurulan sekstil, bir arkadaşın aracılığıyla gelen iş fırsatı ya da destek ihtimalini artırıyor. Sözlü sözlerin yazıya dökülmesine dikkat et.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on birinci evinde olduğundan sosyal çevren aşk hayatını tetikliyor. Partnerinle arkadaşlarınızla yapılacak bir plan ilişkiyi canlandırır. Bekar Terazi ise ortak bir arkadaşın düzenlediği buluşmada biriyle ilginç bir bağ kurabilir. Akşam arkadaşlarla yapılacak sohbette aşk konusunu zorlamamak iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri hareket ederken söylediğin her sözün kayda geçeceği bir dönemden geçiyorsun. Sabah Ay'ın Mars'la kurduğu sekstil, kariyer evindeki Mars'a destek vererek bir yönetici ya da müşteriye net bir çıkış yapmanı sağlıyor. Öğle civarında Ay'la Merkür arasındaki uyumsuz açı, söylediğin bir cümlenin eksik anlaşılmasına yol açabilir.

Maddi olarak Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar alanında ilerlerken Jüpiter'le yapacağı akşam sekstili, bir ortaklık, kredi ya da miras konusunda iyi haber getirebilir. Yeter ki rakamları yazılı ve şeffaf tut. Bir ödemeyi onaylamadan önce karşı tarafın koşullarını bir kez daha oku.

Peki ya aşk? Venüs on ikinci evinde geri giderken içinde tuttuğun bir duygu yeniden yüzeye çıkabilir. İlişkisi olan Akrep, partnerine bu duyguyu nazikçe aktarmalı. Bekar Akrep ise gizli bir ilginin açığa çıkmasına açık olmalı ama hızlı karar vermemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde, yani eğitim, yurt dışı ve yayıncılık alanında hareketli bir dönem yaratıyor. Sabah Ay'ın Mars'la sekstili bir müşteri ya da iş ortağıyla verimli bir görüşme getirebilir. Öğle öncesi Merkür'le kurulan uyumsuz açı, perde arkasındaki bir bilginin yarım kalmasına neden olabilir; önemli konuşmaları not al.

Maddi olarak akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, yurt dışı bağlantılı bir kazanç ya da eğitim ödemesinde iyi bir haber getirebilir. Merkür on ikinci evinde geri giderken gizli kalmış bir giderin farkına varabilirsin; eski abonelikleri gözden geçir.

Gelelim aşka. Ay yedinci evinde ilişkiler alanından geçerken partnerinle yapılacak bir sohbet yakınlığı artırır. Geri hareketli Venüs arkadaşlık evinde eski bir tanıdığı yeniden gündeme getirebilir. Bekar Yay ise ortak bir arkadaşın yanında rahat biçimde kendini ifade ederek ilgi çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde günlük iş düzenine odaklanırken sabah Mars'la yaptığı sekstil, yığılan işleri hızla eritmen için enerji veriyor. Öğle saatlerinde Merkür'le kurulan uyumsuz açı, arkadaş ya da ekip içi bir yazışmada niyetin yanlış okunmasına yol açabilir. Gerekirse bir cümleyi açıkla. Öncelik sıranı yazarak başla.

Maddi olarak sekizinci evden geçen Mars ve Jüpiter ortak para, borç ve miras konularını canlandırıyor; akşamki Ay sekstili bu konuda yapıcı bir konuşma için uygun. Venüs kariyer evinde geri giderken zam ya da ücret pazarlığını acele etmeden planla.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Oğlak, işten dönüşte partnerine ayıracağı sakin bir saatle yakınlığı artırabilir. Bekar Oğlak ise iş arkadaşından gelen bir davetin nezaket mi yoksa ilgi mi olduğunu bir kahve buluşmasıyla anlayabilir. Akşam kısa bir yürüyüş ikinizin de zihnini dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında dolaşırken sabah Mars'la kurduğu sekstil, bir fikri hızla görünür hale getirmeni sağlıyor. Merkür kariyer evinde geri giderken öğle civarındaki uyumsuz açı, yöneticiyle konuşmanın yarım kalmasına ya da bir toplantının yeniden planlanmasına neden olabilir. Önemli konuları sözlü bırakma, kısa bir mesajla teyit et.

Maddi olarak akşam Ay'ın Jüpiter'le sekstili ortaklık veya sözleşmeden gelen bir fırsatı güçlendiriyor. Yedinci evdeki Mars ve Jüpiter ortak harcama ve anlaşmaları hareketlendirdiğinden her maddeyi karşılıklı onaylamak önemli. Cömert görünen bir teklif gelirse şartlarını yazılı iste.

Gelelim aşka. Ay aşk ve eğlence alanında olduğundan partnerinle yapacağın bir etkinlik ya da oyun gecesi ilişkiye neşe katar. Bekar Kova ise yaratıcı bir ortamda tanışacağı kişiyle hızlı bir uyum yakalayabilir. Gün sonunda sevdiğin biriyle paylaşacağın kısa bir kahkaha yükünü hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde evde ve ailede kalmanı tercih ettirirken sabah Mars'la yaptığı sekstil, ev işlerini ve iş yazışmalarını hızla toparlamana yardımcı oluyor. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken öğle saatlerinde bir eğitim, yurt dışı ya da yayın konusundaki bilgi eksik veya karışık olabilir; kaynağı iki yerden doğrula.

Maddi olarak iş düzeni evindeki Mars ve Jüpiter gelir artışı sağlayabilir. Akşam Jüpiter'e uyumlu bakan Ay, ek mesai ya da küçük bir hizmet karşılığı kazanç ihtimalini artırıyor. Sekizinci evdeki geri hareketli Venüs ortak harcamalarda şeffaflık istiyor.

Peki ya aşk? Evde yapılan bir akşam yemeği ya da sakin bir sohbet ilişkiyi besler. İlişkisi olan Balık, partnerinin ihtiyaçlarını dinlemeye zaman ayırmalı. Bekar Balık ise aile aracılığıyla ya da ev ortamında tanışacağı birine merak duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın