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Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Kasım Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 2 Kasım Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 2 Kasım Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay gün boyu Aslan'da ilerlerken beşinci evinde keyif almak, üretmek ve içinden geleni göstermek için seni kamçılıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare paylaşılan para ve güven konularında sert bir cümleye zemin hazırlayabilir, konuşmadan önce bir nefes al. Birinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün aceleci adımlara karşı seni uyarıyor.

Maddi olarak sekizinci evde yer alan Güneş ve retro Merkür ortak gelir, taksit ve borç başlıklarını masaya koyuyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum gösterişli bir harcamaya göz kırptırabilir. Üçüncü evin gündemini belirleyen Uranüs yakın çevreden gelen küçük bir ödeme haberine işaret ediyor. Kart ekstrelerini bir kez daha süz.

Gelelim aşka. Yedinci evde yer alan geri hareketli Venüs ilişkide bir süredir bekleyen konuşmayı gün yüzüne çıkarıyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum içini dökme cesareti verebilir, ama yumuşak bir ses tonu işini görür. Bekar Koç ise canlı bir sohbetin ortasında ilgi çekici biriyle tanışabilir. Partnerli Koç, küçük bir jestle bağı tazeler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Aslan'daki Ay gün boyunca dördüncü evinde yuvanı, ailenle bağını ve iç huzurunu ön plana alıyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı ortaklarla yapılan konuşmalarda söylenen sözlerin ters anlaşılmasına zemin hazırlıyor, tepki vermeden önce bekle. On ikinci eve düşen Satürn ve Neptün seni yorgun ve içine dönük hissettirebilir. Evde seni dinlendiren bir köşe bugün altın değerinde.

Maddi olarak yedinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu ortaklarla yapılan ödeme anlaşmasında gözden kaçmış bir ayrıntıyı gösterebilir. İkinci eve düşen Uranüs gelirinde beklenmedik bir hareket yaratabilir, ama düşünmeden atılma. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay ev harcamalarında çabuk karar vermeni teşvik ediyor. Tutarları yazılı doğrula.

Peki ya aşk? Altıncı evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs gündelik yüklerin paylaşımını gündeme getiriyor. İkindi civarında yükselen sabırsızlık sert bir cümleye dönüşebilir, sesini yumuşat. Partnerli Boğa, birlikte pişirilen sade bir akşam yemeğiyle yakınlık kurar. Bekar Boğa ise yolda gördüğü sıcak bir bakışa karşılık verebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bütün gün Aslan burcunda kalarak üçüncü evinde sohbeti, yazışmayı ve kısa mesafeli işleri hareketlendiriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi düşüncelerini fazla hızlandırıp birbiriyle çelişen fikirler üretebilir. Burcundaki retro Uranüs de ani sürprizlere kapı açıyor. On birinci evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün arkadaş çevrenle ilgili sorumluluk beklentisini sürdürüyor. Göndermeden önce mesajını yüksek sesle oku.

Maddi olarak altıncı eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür iş yerinde bekleyen bir ödemeyi ya da belgeyi tekrar öne sürüyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu yazı, satış ve kısa yolculuk kazançlarına iştahını artırıyor. İmza atmadan önce fiyatları karşılaştırmak seni korur.

Gelelim aşka. Beşinci eve düşen geri hareketli Venüs eskiden kalma bir sohbeti ya da yarım kalan yakınlığı anımsatıyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu bu konuyu hemen açma isteği verebilir, kelimelerini yumuşatman yeterli. Partnerli İkizler, küçük bir esprili mesajla ilişkiyi canlandırır. Bekar İkizler ise sohbetin güldüğü bir anda ilgi çekici biriyle bakışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Aslan'ın içinden geçen Ay gün boyu ikinci evinde maddi güvenliğini ve değer algını yeniden kuruyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi çocuklarla ya da hobilerle ilgili bir konuşmada tatsızlığa yol açabilir. Onuncu evde yer alan Satürn ve Neptün kariyerde acele etmemeni, adım adım ilerlemeni öğütlüyor. Kendi değerini başkalarının onayına bağlama.

Maddi olarak beşinci evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür eğlence ve hobi harcamalarını gözden geçirmeni istiyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması kazanma hırsını canlandırıyor, ama bütçeni hesaba katmadan alışverişe dalma. On ikinci evde yer alan Uranüs saklı kalan bir geliri veya gideri ortaya çıkarabilir. Hesap hareketlerini tarih sırasıyla incele.

Peki ya aşk? Dördüncü evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs ev içindeki eski bir kırgınlığı hatırlatıyor. Akşama doğru yoğunlaşan duygular sakin bir sohbetle yatışır. Partnerli Yengeç, birlikte hazırlanan basit bir yemekle yakınlaşabilir. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin tavsiyesine temkinli ama açık yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay gün boyu burcunda ilerlerken duygularını ve kendini anlatma isteğini yükseltiyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare ev ve aile alanında eski bir gerginliği uyandırabilir, sözlerini tartarak seç. Dokuzuncu evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün uzak planlarda ve eğitimde sabır istiyor.

Maddi olarak dördüncü evde yer alan Güneş ve retro Merkür konut ve aile giderlerinde eski bir hesabı açıyor. Birinci eve düşen Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cömertliğini yükseltiyor. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum gösterişli bir harcamayı cazip kılabilir, büyük kararı bir gece beklet. On birinci evin gündemini belirleyen Uranüs arkadaş çevresinden gelen bir yatırım fikrini göz alıcı kılabilir.

Gelelim aşka. Üçüncü evde yer alan geri hareketli Venüs çevrenden gelen bir mesajı ya da eski bir konuşmayı akla getiriyor. İçindeki sıcaklık sevdiklerine kolayca akıyor, ama kibirli görünmemeye özen göster. Bekar Aslan ise bir arkadaş toplantısında dikkat çekici biriyle yakınlaşabilir. Partnerli Aslan, ortak bir plan kurarak bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün boyu Aslan'da kalan Ay on ikinci evinde sessizlik ve iç denge ihtiyacını büyütüyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı yazışmalarda ve konuşmalarda anlam kaymasına yol açabilir, mesajlarını sade tut. Sekizinci eve düşen Satürn ve Neptün ortak kaynak kaygılarını gündeme getiriyor. Tempoyu bilerek düşürmek bugünün en akıllı hamlesi.

Maddi olarak ikinci evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs para alışkanlıklarını sorgulatıyor. Üçüncü evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu bir faturanın ya da ücret bilgisinin yanlış aktarılmasına neden olabilir. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay gözden kaçan masrafları yüzeye çıkarabilir. Her tutarı iki kez doğrula.

Peki ya aşk? Sessiz bir akşam, partnerinle aranızdaki bağı güçlendirir. Gün içinde biriken iç gerginlik akşama doğru çözülür. Bekar Başak ise günlük akış içinde fark ettiği birine yavaş yavaş açılabilir. İlk adımdan önce kendi sınırlarını netleştir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay gün boyu Aslan'da ilerlerken on birinci evinde dostlukları ve ortak hayalleri harekete geçiriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi kazanç ve değer meselesinde pazarlığı sertleştirebilir. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini tartmaya devam ettiriyor. Yedinci evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün ortaklıklarda neyi kabul edip neyi reddedeceğini netleştirmeni istiyor.

Maddi olarak ikinci eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür gelir planında esneme payı bırakıyor. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu arkadaşlarla yapılacak bir harcamayı çekici gösterebilir, bütçeni unutma. Dokuzuncu evde etkisini sürdüren Uranüs yurt dışı ya da eğitim giderlerinde hareket getirebilir. Her teklifi yazılı olarak kıyasla.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs ilişkiden gerçekten ne beklediğini bir kez daha düşündürüyor. Akşama yaklaşırken yükselen enerji duygularını ifade etmeni kolaylaştırır. Bekar Terazi ise bir arkadaş çevresinde ilginç biriyle tanışabilir. Partnerli Terazi, ortak bir hedefi konuşarak yakınlaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda buluşan Güneş ve retro Merkür zihnindeki kalıpları masaya yatırırken Aslan'daki Ay gün boyunca onuncu evinde meslekteki görünürlüğünü yükseltiyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi söylediklerinle yaptıkların arasındaki bir çelişkiyi fark ettirebilir. Altıncı evde yer alan Satürn ve Neptün iş düzeninde disiplin istiyor. Sakin ve açık bir üslup seç.

Maddi olarak onuncu evin gündemini belirleyen Mars ve Jüpiter kariyerde ilerleme için güçlü bir destek sunuyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması hızlı bir adım atma isteğini büyütüyor. On ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs gözden kaçan küçük harcamaları ele veriyor. Sekizinci evde yer alan Uranüs ortak parada ani bir gelişme getirebilir. Aboneliklerini bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Duygularını açmak istesen de sert bir cümle ilişkiye zarar verebilir. Partnerli Akrep, kısa ve yalın cümlelerle içinden geçeni iletebilir. Bekar Akrep ise iş çevresinden tanıdığı birine telaşsız yaklaşmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bütün gün Aslan burcunda kalarak dokuzuncu evinde öğrenmek, gezmek ve ufkunu genişletmek için sana alan açıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare gizli bir kaygıyı ya da ihmal ettiğin bir konuyu yüzeye çıkarabilir. Beşinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün yaratıcı çabalarda sabır istiyor. Dinlenmeye de pay ayır.

Maddi olarak on ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Merkür iptal edilmemiş bir üyeliği hatırlatabilir. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum yurt dışı ya da eğitim bağlantılı bir kazanç fikrini harekete geçiriyor. Yedinci evin gündemini belirleyen Uranüs ortakla yürüttüğün ödeme düzeninde beklenmedik bir değişime işaret ediyor. Bekleyen bir alacağın varsa kibar bir hatırlatma yaz.

Gelelim aşka. On birinci evde yer alan geri hareketli Venüs dostluktan doğan bir yakınlığı öne çıkarıyor. Partnerli Yay, bir arkadaş buluşmasına birlikte katılarak bağı yeniler. Bekar Yay ise ortak bir hobi çevresindeki birine ısınabilir. İkindi enerjisini kavgaya değil keşfe yönlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Aslan'ın içinden geçen Ay gün boyu sekizinci evinde ortak kaynakları ve derin duyguları gündeme getiriyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı arkadaş çevresinde söylenen bir sözün ters anlaşılmasına neden olabilir. Dördüncü eve düşen Satürn ve Neptün aile sorumluluklarını hatırlatıyor. Sınırını yumuşak bir tonla anlat.

Maddi olarak on birinci evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu arkadaşından gelen ortak iş teklifini bir kez daha tartmanı istiyor. Sekizinci evde etkisini sürdüren Mars ve Jüpiter borç ve vergi türü ortak sorumlulukları gündeme taşıyor. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay ortak paralar konusunda sert bir tartışmaya yol açabilir. Altıncı eve düşen Uranüs çalışma düzeninde beklenmedik bir ek gelir ihtimali yaratabilir. Her öneriyi kâğıt üzerinde netleştir.

Gelelim aşka. Onuncu evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs kariyer ve ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor. Partnerine ayıracağın saati önceden planla. Bekar Oğlak ise iş çevresinden tanıdığı birine kapı aralayabilir. Akşam saatlerinde yumuşak bir ton geçici gerginliği çözer.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay gün içinde Aslan burcundan geçerken yedinci evinde ilişkilerdeki karşılıklılık dengesini ortaya seriyor. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi iş yerinde söylediğin bir sözün yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Burcundaki Plüton derinde süren bir yenilenmeyi tetikliyor. Üçüncü evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün iletişimde yalın olmanı istiyor.

Maddi olarak onuncu eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür kariyer hedeflerinle gelir beklentini yeniden hizalıyor. Yedinci evde yer alan Mars ve Jüpiter ortaklaşa bir yatırım ya da pahalı bir alışveriş düşüncesi uyandırabilir. Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu ortakla paylaşılan harcamada gerilim çıkarabilir. Beşinci evde etkisini sürdüren Uranüs eğlence ya da yaratıcı bir iş yoluyla beklenmedik kazanç sunabilir.

Peki ya aşk? Dokuzuncu eve düşen geri hareketli Venüs uzakta kalan bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuk hayalini yeniden akla getiriyor. Partnerinle birlikte görmek istediğiniz bir yeri konuşmak ilişkiye ferahlık verir. Bekar Kova ise bir atölyede ya da gezide yeni bir yüzle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün boyu Aslan'da kalan Ay altıncı evinde iş temposunu ve beslenme düzenini yokluyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi yolculuk ya da eğitim planlarında bilgi eksikliğine yol açabilir. İkinci evde yer alan Satürn ve Neptün para ve değer konusundaki belirsizliği hatırlatıyor. Kendine şefkatle davran.

Maddi olarak dokuzuncu evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür gezi ve seyahat bütçesini yeniden hesaplamanı istiyor. Altıncı evin gündemini belirleyen Mars ve Jüpiter çalışma yükünü çoğaltırken ek gelir kapısını da aralıyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması iş yerinde sabırsızlığı artırabilir, ücret konularını sakin bir tonda konuş. Dördüncü evde yer alan Uranüs ev giderlerinde ani bir değişikliğe işaret ediyor.

Gelelim aşka. Sekizinci evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs geçmiş bir bağın derin izlerini anımsatıyor. Partnerli Balık, sessizce elini tutup sevgisini gösterebilir. Bekar Balık ise iş hayatında yolu kesişen birine mesafeli ama sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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