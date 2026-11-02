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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 18:12
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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olacak yeni hava dalgası ve haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Öztel, yüksek kesimlerde kar beklendiğini açıkladı. Ülke genelinde son günlerde etkisini gösteren yağışlı hava dalgasının detaylarını aktaran uzman isim, özellikle sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 

Kaynak: Habertürk

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Antalya, Muğla ve ilçelerinde salı, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat.

Antalya, Muğla ve ilçelerinde salı, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat.

Üç gündür güney bölgelerde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, Çanakkale hattından güneye doğru inerek İzmir ve Muğla çevrelerinde etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerine dayanılarak paylaşılan verilere göre, Antalya ve çevresindeki son üç günlük yağış miktarları 80 milimetrenin üzerine çıkmış, hatta yer yer 100 milimetreyi de aşmış durumda.

Şimdilik bir miktar sakinleşen bu yağışların, özellikle batı Antalya, Muğla ve ilçelerinde salı, çarşamba ve perşembe günleri aralıklarla yeniden güçleneceği öngörülüyor.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağış tarihini verdi.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağış tarihini verdi.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına inmesi beklenen sert ve soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını belirtti. Bu sistemle birlikte Doğu Anadolu'da Erzincan ve Erzurum çevresinde, Güneydoğu'da ise Diyarbakır ve Bitlis civarlarında yağışların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Kar yağış tarihi

'Doğu bölgelerde 7 Kasım Cumartesi kar var' diyen Öztel, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde sezonun ilk kar yağışının düşeceğini kaydetti.

Bursa'nın Uludağ, Kartaltepe ve Kastamonu'nun yüksek dağlık kesimleri gibi rakımı yüksek alanlarda kış havası resmen kendini gösteriyor. Kar kalınlıkları henüz çok yüksek seviyelere ulaşmasa ve 3 ila 5 santimetre civarında kalması bekense de, sert rüzgarla birlikte hissedilecek soğuk hava kış hazırlıklarının acilen yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

"Kış hazırlığınızı yapın" uyarısı.

"Kış hazırlığınızı yapın" uyarısı.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının İstanbul'da 10 dereceye, Ankara'da 8 dereceye, İzmir'de ise 13-14 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Hüseyin Öztel, özellikle şehirler arası seyahat edecek sürücülerin kış lastiği ve araç bakımlarını aksatmaması gerektiğini belirtiyor. Öztel, kar yağışları nedeniyle vatandaşların kış tedbirlerini erkene almasını tavsiye etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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