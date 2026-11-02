Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi
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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olacak yeni hava dalgası ve haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Öztel, yüksek kesimlerde kar beklendiğini açıkladı. Ülke genelinde son günlerde etkisini gösteren yağışlı hava dalgasının detaylarını aktaran uzman isim, özellikle sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Antalya, Muğla ve ilçelerinde salı, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat.
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağış tarihini verdi.
"Kış hazırlığınızı yapın" uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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