Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi

Üç gündür güney bölgelerde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, Çanakkale hattından güneye doğru inerek İzmir ve Muğla çevrelerinde etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerine dayanılarak paylaşılan verilere göre, Antalya ve çevresindeki son üç günlük yağış miktarları 80 milimetrenin üzerine çıkmış, hatta yer yer 100 milimetreyi de aşmış durumda.

Şimdilik bir miktar sakinleşen bu yağışların, özellikle batı Antalya, Muğla ve ilçelerinde salı, çarşamba ve perşembe günleri aralıklarla yeniden güçleneceği öngörülüyor.