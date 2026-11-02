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İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceden 7 Dereceye Düşecek

İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceden 7 Dereceye Düşecek

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 17:53
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AKOM, İstanbul için haftalık hava durumunu yayımladı. Kent için yayımlanan günlük rapor ve haftalık tahminle önümüzdeki günlerin tablosunu çizdi. Yapılan açıklamada haftanın büyük bölümünde gökyüzünün kapalı kalacağı, aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacağı belirtildi. Yağış Cuma günü kesilirken sıcaklık hafta sonuna doğru 7 dereceye kadar inecek.

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AKOM'dan İstanbul için "Dikkat" notu: Bahar bitiyor, Çarşamba'dan itibaren sıcaklık 12-14 dereceye geriliyor.

AKOM'dan İstanbul için "Dikkat" notu: Bahar bitiyor, Çarşamba'dan itibaren sıcaklık 12-14 dereceye geriliyor.

AKOM'un 'Dikkat' başlığıyla paylaştığı uyarıya göre hafta boyunca İstanbul dahil bölgede havanın çoğunlukla kapalı olması, aralıklarla da sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Şu anda 20 derece civarında seyreden, bahar günlerini andıran sıcaklıklar ise hafta ortasından itibaren yön değiştirecek. Çarşamba gününden itibaren termometrelerin 12-14 derece aralığına inmesi ve mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.

Sıcaklık 7 derecelere kadar düşecek.

Sıcaklık 7 derecelere kadar düşecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul için gün gün tablo şöyle:

3 Kasım Salı hava durumu

Haftanın ilk kuvvetli yağışı Salı günü gelecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

4 Kasım Çarşamba hava durumu

Çarşamba günü hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak. Termometreler 14 ile 17 dereceyi gösterecek. Haftanın en fazla yağışı bu gün düşecek, metrekareye 10 ile 20 kilogram arasında yağış öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe hava durumu

Perşembe günü yağış etkisini yitirmeye başlayacak. Hava çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek, metrekareye 2 ile 5 kilogram yağış bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında seyredecek.

6 Kasım Cuma hava durumu 

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek. 

7 Kasım Cumartesi hava durumu

Cumartesi günü de parçalı bulutlu hava sürecek, termometreler 8 ile 12 dereceyi gösterecek. 

8 Kasım Pazar hava durumu

Pazar günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Haftanın en düşük sıcaklığı olan 7 derece Pazar günü görülecek, gün içinde ise hava 13 dereceye çıkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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