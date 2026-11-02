İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceden 7 Dereceye Düşecek
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AKOM, İstanbul için haftalık hava durumunu yayımladı. Kent için yayımlanan günlük rapor ve haftalık tahminle önümüzdeki günlerin tablosunu çizdi. Yapılan açıklamada haftanın büyük bölümünde gökyüzünün kapalı kalacağı, aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacağı belirtildi. Yağış Cuma günü kesilirken sıcaklık hafta sonuna doğru 7 dereceye kadar inecek.
AKOM'dan İstanbul için "Dikkat" notu: Bahar bitiyor, Çarşamba'dan itibaren sıcaklık 12-14 dereceye geriliyor.
Sıcaklık 7 derecelere kadar düşecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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