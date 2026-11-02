İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceden 7 Dereceye Düşecek

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul için gün gün tablo şöyle:

3 Kasım Salı hava durumu

Haftanın ilk kuvvetli yağışı Salı günü gelecek. Gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

4 Kasım Çarşamba hava durumu

Çarşamba günü hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak. Termometreler 14 ile 17 dereceyi gösterecek. Haftanın en fazla yağışı bu gün düşecek, metrekareye 10 ile 20 kilogram arasında yağış öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe hava durumu

Perşembe günü yağış etkisini yitirmeye başlayacak. Hava çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek, metrekareye 2 ile 5 kilogram yağış bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında seyredecek.

6 Kasım Cuma hava durumu

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Sıcaklık 9 ile 13 derece arasında değişecek.

7 Kasım Cumartesi hava durumu

Cumartesi günü de parçalı bulutlu hava sürecek, termometreler 8 ile 12 dereceyi gösterecek.

8 Kasım Pazar hava durumu

Pazar günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Haftanın en düşük sıcaklığı olan 7 derece Pazar günü görülecek, gün içinde ise hava 13 dereceye çıkacak.