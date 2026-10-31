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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 53,8'e Yükseldi, Hangi Baraj Ne Kadar Dolu?

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 53,8'e Yükseldi, Hangi Baraj Ne Kadar Dolu?

İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 19:08
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İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda ortalama doluluk oranı 31 Ekim itibarıyla yükseldi. Barajlar arasındaki fark ise çok büyük, bir baraj neredeyse dolu, bir diğeri ise yüzde 3'ün altında. Ekim ayındaki yağışlar oranı belirgin biçimde artırdı ve on barajdaki oranlar tek tek açıklandı.

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Ortalama doluluk yüzde 53,8'e çıktı.

Ortalama doluluk yüzde 53,8'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre dün yüzde 53,74 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 53,8'e yükseldi. Oran, 13 Ekim akşamı başlayan yağışlarla birlikte hızla artmıştı. 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama dört günde 14,37 puan artarak 18 Ekim'de yüzde 52,43'e ulaşmıştı.

Darlık neredeyse dolu, Pabuçdere dipte.

Darlık neredeyse dolu, Pabuçdere dipte.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92,03 ile Darlık Barajı'nda kaydedildi. En düşük oran ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Yüzde 3,26 ile Kazandere Barajı da Pabuçdere'ye yakın bir seviyede kaldı.

On barajda tek tek doluluk oranları.

On barajda tek tek doluluk oranları.

İSKİ'nin 30 Ekim verilerine göre Alibey Barajı yüzde 71,64, Büyükçekmece Barajı yüzde 31,35, Darlık Barajı yüzde 92,03, Elmalı Barajı yüzde 61,17 ve Istrancalar Barajı yüzde 42,16 doluluğa sahip. Kazandere Barajı yüzde 3,26, Pabuçdere Barajı yüzde 2,76, Sazlıdere Barajı yüzde 33,01, Terkos Barajı yüzde 37,61 ve Ömerli Barajı yüzde 79,23 seviyesinde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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