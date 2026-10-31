İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 53,8'e Yükseldi, Hangi Baraj Ne Kadar Dolu?

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda ortalama doluluk oranı 31 Ekim itibarıyla yükseldi. Barajlar arasındaki fark ise çok büyük, bir baraj neredeyse dolu, bir diğeri ise yüzde 3'ün altında. Ekim ayındaki yağışlar oranı belirgin biçimde artırdı ve on barajdaki oranlar tek tek açıklandı.