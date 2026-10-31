İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Yüzde 53,8'e Yükseldi, Hangi Baraj Ne Kadar Dolu?
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İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlarda ortalama doluluk oranı 31 Ekim itibarıyla yükseldi. Barajlar arasındaki fark ise çok büyük, bir baraj neredeyse dolu, bir diğeri ise yüzde 3'ün altında. Ekim ayındaki yağışlar oranı belirgin biçimde artırdı ve on barajdaki oranlar tek tek açıklandı.
Ortalama doluluk yüzde 53,8'e çıktı.
Darlık neredeyse dolu, Pabuçdere dipte.
On barajda tek tek doluluk oranları.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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