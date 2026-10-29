article/comments
article/share
Haberler
Gündem
30 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! İçişleri Bakanı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

30 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! İçişleri Bakanı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 08:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerini paylaşarak 29 Ekim Perşembe günü için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına uyarısında bulundu. Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4 kente turuncu uyarı: Turuncu kodlu uyarı verilen kentler.

4 kente turuncu uyarı: Turuncu kodlu uyarı verilen kentler.

Meteoroloji'nin en üst seviyeden uyardığı dört ilde yağışın 'çok kuvvetli', yer yer 'şiddetli' ve 'aşırı' olması bekleniyor. Antalya'da Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı; Muğla'da ise Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris turuncu kodun kapsamında.

Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam; Mersin'de Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir uyarı alanında yer alıyor. Yani yağışın hedefinde, Akdeniz'in kıyısı boydan boya uzanan bir hat var.

Kuvvetli yağışın ardından ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Dere yataklarına, alt geçitlere ve su birikintisi oluşan yollara yaklaşılmaması gerekiyor.

İstanbul ve İzmir dahil 26 il sarı kodla uyarıldı.

İstanbul ve İzmir dahil 26 il sarı kodla uyarıldı.

Sarı kodlu uyarı verilen kentler hangileri?

 İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kocaeli, Malatya, Muş, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için verildi. 

İstanbul'da tüm ilçelerde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak, yer yer de gök gürültülü fırtına bekleniyor.

Uyarıda sağanağın yanı sıra yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve heyelan riskine de dikkat çekildi. Çiftçi, AFAD'ın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirterek vatandaşlara MGM ve AFAD'ın duyurularını yakından takip etme çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:
twitter.com

'KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM! ⚠️🇹🇷

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.

AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.

Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın