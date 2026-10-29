30 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! İçişleri Bakanı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'nin en üst seviyeden uyardığı dört ilde yağışın 'çok kuvvetli', yer yer 'şiddetli' ve 'aşırı' olması bekleniyor. Antalya'da Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı; Muğla'da ise Ula, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris turuncu kodun kapsamında.

Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Karaisalı, Karataş, Pozantı ve Sarıçam; Mersin'de Akdeniz, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir uyarı alanında yer alıyor. Yani yağışın hedefinde, Akdeniz'in kıyısı boydan boya uzanan bir hat var.

Kuvvetli yağışın ardından ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Dere yataklarına, alt geçitlere ve su birikintisi oluşan yollara yaklaşılmaması gerekiyor.