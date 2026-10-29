30 İlde Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! İçişleri Bakanı'ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerini paylaşarak 29 Ekim Perşembe günü için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına uyarısında bulundu. Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için turuncu, 26 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
4 kente turuncu uyarı: Turuncu kodlu uyarı verilen kentler.
İstanbul ve İzmir dahil 26 il sarı kodla uyarıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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