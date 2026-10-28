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İstanbul Barajları Doldu Taştı! Belediye Acil Tahliye Uyarısı Paylaştı

İstanbul Barajları Doldu Taştı! Belediye Acil Tahliye Uyarısı Paylaştı

İstanbul Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 11:35
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İstanbul'da etkili olan yağışlar Alibey Barajı'nda su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Eyüpsultan Belediyesi, barajdaki fazla suyun kontrollü şekilde Alibeyköy Deresi'ne bırakılacağını duyurdu. Vatandaşlardan dereye ve dere yatağına yaklaşmamaları istendi.

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Baraj kritik seviyeye ulaştı, tahliye yapılacak.

Baraj kritik seviyeye ulaştı, tahliye yapılacak.

İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nın doluluk oranı yağışlar öncesinde yüzde 34,44 düzeyindeydi. Sağanakların ardından bu oran en yüksek noktada yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Son iki günde ise doluluk yüzde 72,5 ile 73 arasında seyretti.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada barajın kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Fazla suyun kontrollü biçimde Alibeyköy Deresi'ne tahliye edilmesi planlanıyor. Belediye, olası risklere karşı vatandaşların dereden ve dere yatağından uzak durması gerektiğini hatırlattı.

Çağrının amacı, tahliye sürecinde dere çevresinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek. Bölgede bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.

"Dere çevresinde bulunmayın ve dere yatağına yaklaşmayın."

"Dere çevresinde bulunmayın ve dere yatağına yaklaşmayın."

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyke:

'Yoğun yağışlar nedeniyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştır.

Barajda oluşabilecek fazla suyun Alibeyköy Deresi'ne kontrollü olarak deşarj edilmesi planlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Alibeyköy Deresi çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur.'

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları.

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları.

27 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 52,97 olarak kaydedildi. Bu rakam, son on yılın en yüksek ekim ayı seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Barajlar bazında tablo ise şöyle: 

  • Darlık yüzde 89,42,

  • Ömerli yüzde 77,47,

  • Alibey yüzde 72,6,

  • Elmalı yüzde 65,35,

  • Istrancalar yüzde 45,82,

  • Terkos yüzde 37,3,

  • Sazlıdere yüzde 32,83,

  • Büyükçekmece yüzde 31,19,

  • Kazandere yüzde 4,73,

  • Pabuçdere yüzde 2,91.

Alibey Deresi nerede?

Alibey Deresi ise Çatalca Yarımadası'nın kuzeyindeki Tayakadın bölgesinden doğuyor. Arnavutköy ve Sultangazi'den geçen dere, Alibey Barajı'nı besledikten sonra Kağıthane Deresi üzerinden Haliç'e ulaşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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