İstanbul Barajları Doldu Taştı! Belediye Acil Tahliye Uyarısı Paylaştı

İSKİ verilerine göre Alibey Barajı'nın doluluk oranı yağışlar öncesinde yüzde 34,44 düzeyindeydi. Sağanakların ardından bu oran en yüksek noktada yüzde 77,29'a kadar yükseldi. Son iki günde ise doluluk yüzde 72,5 ile 73 arasında seyretti.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada barajın kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Fazla suyun kontrollü biçimde Alibeyköy Deresi'ne tahliye edilmesi planlanıyor. Belediye, olası risklere karşı vatandaşların dereden ve dere yatağından uzak durması gerektiğini hatırlattı.

Çağrının amacı, tahliye sürecinde dere çevresinde oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek. Bölgede bulunanların yetkililerin uyarılarını dikkate alması isteniyor.