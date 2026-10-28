İstanbul Barajları Doldu Taştı! Belediye Acil Tahliye Uyarısı Paylaştı
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İstanbul'da etkili olan yağışlar Alibey Barajı'nda su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Eyüpsultan Belediyesi, barajdaki fazla suyun kontrollü şekilde Alibeyköy Deresi'ne bırakılacağını duyurdu. Vatandaşlardan dereye ve dere yatağına yaklaşmamaları istendi.
Baraj kritik seviyeye ulaştı, tahliye yapılacak.
"Dere çevresinde bulunmayın ve dere yatağına yaklaşmayın."
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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