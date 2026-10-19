İstanbul Barajları 8 Yılın Zirvesinde: Doluluk Oranları Belli Oldu

İSKİ'nin yıllara göre karşılaştırma tablosu, bu yılki tablonun ne kadar farklı olduğunu açıkça gösteriyor. Geçen yıl 19 Ekim'de barajlardaki ortalama doluluk yalnızca yüzde 24,51'di. Bugün ulaşılan yüzde 53,14'lük oran, bir yıl önceki seviyenin iki katını aşıyor.

Daha geriye gidildiğinde de benzer bir fark göze çarpıyor. 2024'te aynı gün oran yüzde 34,38, 2023'te ise yüzde 21,29 seviyesindeydi. Bugünkü değerin üzerinde kalan en yakın yıl, doluluğun yüzde 53,63 olarak ölçüldüğü 2018. Yani İstanbul barajları, tam 8 yıl sonra ilk kez bu seviyeyi gördü. İSKİ kayıtlarında 19 Ekim için ölçülen en yüksek değer ise yüzde 67,10 ile 1996 yılına ait.

Bu yükselişin büyük kısmı son bir haftada yaşandı. 14 Ekim'de yüzde 38 civarında olan ortalama doluluk, ardı ardına gelen sağanakların etkisiyle birkaç gün içinde 15 puana yakın arttı.