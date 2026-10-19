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İstanbul Barajları 8 Yılın Zirvesinde: Doluluk Oranları Belli Oldu

İstanbul Barajları 8 Yılın Zirvesinde: Doluluk Oranları Belli Oldu

İstanbul Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 12:44
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. İSKİ'nin 19 Ekim sabahı güncellediği verilere göre kentin barajlarındaki ortalama doluluk yüzde 53,14'e çıktı. Bu oran, 2018'den bu yana 19 Ekim tarihinde görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Hava Forum

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Doluluk geçen yılın aynı gününe göre iki katından fazla arttı.

Doluluk geçen yılın aynı gününe göre iki katından fazla arttı.

İSKİ'nin yıllara göre karşılaştırma tablosu, bu yılki tablonun ne kadar farklı olduğunu açıkça gösteriyor. Geçen yıl 19 Ekim'de barajlardaki ortalama doluluk yalnızca yüzde 24,51'di. Bugün ulaşılan yüzde 53,14'lük oran, bir yıl önceki seviyenin iki katını aşıyor.

Daha geriye gidildiğinde de benzer bir fark göze çarpıyor. 2024'te aynı gün oran yüzde 34,38, 2023'te ise yüzde 21,29 seviyesindeydi. Bugünkü değerin üzerinde kalan en yakın yıl, doluluğun yüzde 53,63 olarak ölçüldüğü 2018. Yani İstanbul barajları, tam 8 yıl sonra ilk kez bu seviyeyi gördü. İSKİ kayıtlarında 19 Ekim için ölçülen en yüksek değer ise yüzde 67,10 ile 1996 yılına ait.

Bu yükselişin büyük kısmı son bir haftada yaşandı. 14 Ekim'de yüzde 38 civarında olan ortalama doluluk, ardı ardına gelen sağanakların etkisiyle birkaç gün içinde 15 puana yakın arttı.

Anadolu Yakası yüzde 80'i aştı, Avrupa Yakası hâlâ geride.

Anadolu Yakası yüzde 80'i aştı, Avrupa Yakası hâlâ geride.

Ortalamanın arkasında ise iki yaka arasında belirgin bir uçurum var. Hava Forum'un paylaştığı verilere göre Anadolu Yakası'nı besleyen barajlarda doluluk yüzde 80,75'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda ise oran yüzde 33,89'da kaldı.

İSKİ'nin baraj bazındaki grafiği de bu ayrışmayı doğruluyor. Anadolu Yakası'ndaki Darlık Barajı yüzde 90'a yaklaşırken, Elmalı, Ömerli ve Avrupa Yakası'ndaki Alibey barajları yüzde 75'in üzerine çıktı. Buna karşılık kentin en büyük su kaynaklarından Terkos yüzde 40'ın altında kalırken, Büyükçekmece ve Sazlıdere yüzde 30'lar civarında seyrediyor. Kazandere ve Pabuçdere'de ise doluluk hâlâ yüzde 10'un altında.

Ortalama doluluk sevindirici bir noktaya ulaşmış olsa da Avrupa Yakası'ndaki barajların aynı seviyeye gelmesi için kış boyunca düzenli yağışın sürmesi gerekiyor. İstanbul hava durumunda önümüzdeki günlere ilişkin tahminleri saatlik olarak takip etmek mümkün.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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