İstanbul Barajları 8 Yılın Zirvesinde: Doluluk Oranları Belli Oldu
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. İSKİ'nin 19 Ekim sabahı güncellediği verilere göre kentin barajlarındaki ortalama doluluk yüzde 53,14'e çıktı. Bu oran, 2018'den bu yana 19 Ekim tarihinde görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
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Doluluk geçen yılın aynı gününe göre iki katından fazla arttı.
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Anadolu Yakası yüzde 80'i aştı, Avrupa Yakası hâlâ geride.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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