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İstanbul'da Yine Aynı Görüntü: Sağanağın Ardından Boğaz Çamurla Kaplandı, Deniz Kahverengiye Döndü

İstanbul'da Yine Aynı Görüntü: Sağanağın Ardından Boğaz Çamurla Kaplandı, Deniz Kahverengiye Döndü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:26
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından derelerden taşan çamur İstanbul Boğazı'na aktı. Boğaz'ın mavi suları kahverengiye dönerken deniz iki renge büründü. 

Çamurlu alan Beykoz'dan havadan görüntülendi.

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Derelerden Taşan Çamur Denize Karıştı

Derelerden Taşan Çamur Denize Karıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğunluğu nedeniyle oluşan çamur derelerden İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Çamurun denize karışmasıyla Boğaz'ın bazı bölümleri kahverengiye döndü. Çamurlu bölgeyle mavi deniz arasındaki keskin renk farkı Beykoz'dan havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İki Hafta Önce de Aynı Manzara Yaşanmıştı

İki Hafta Önce de Aynı Manzara Yaşanmıştı

Benzer görüntüler, 14 Ekim'de İstanbul'da can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından da oluşmuştu. O gün karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengilik, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayılmış ve Topkapı Sarayı açıklarına kadar ulaşmıştı. Haliç'teki renk değişimi de havadan görüntülenmişti.

Kentte sağanağın etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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