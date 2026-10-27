İstanbul'da Yine Aynı Görüntü: Sağanağın Ardından Boğaz Çamurla Kaplandı, Deniz Kahverengiye Döndü

Benzer görüntüler, 14 Ekim'de İstanbul'da can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından da oluşmuştu. O gün karadan akan çamurlu suyun denize dökülmesiyle özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengilik, kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa kadar yayılmış ve Topkapı Sarayı açıklarına kadar ulaşmıştı. Haliç'teki renk değişimi de havadan görüntülenmişti.

Kentte sağanağın etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.