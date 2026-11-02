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Kriz Anında Ayakta Kalanların Ortak Noktası: Hiçbiri Okulda Öğretilmiyor

Kriz Anında Ayakta Kalanların Ortak Noktası: Hiçbiri Okulda Öğretilmiyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Bir iş kaybı, bir ayrılık ya da beklenmedik bir haber herkesi sarsabilir. Ama bazı insanlar aynı zorlukları diğerlerine göre daha az hasarla atlatıyor.

Bunun sırrı çoğu zaman bir diplomada ya da teknik bir yetenekte değil. Yaşam tarzı sitesi YourTango, kriz anlarında fark yaratan 6 beceriyi sıraladı.

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Sakin Kalabilmek

Sakin Kalabilmek

Stresli bir anda vücut ya savaşmaya ya da kaçmaya yönelir. Bir nefes alıp ilk tepkinin geçmesini beklemek, durumu çok daha iyi yönetmeyi sağlıyor.

Sakin kalmak hiç üzülmemek ya da her şey yolundaymış gibi davranmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, duyguların tamamen kontrolü ele almasına izin vermeden onları yaşayabilmek.

Reddedilme Korkusuna Teslim Olmamak

Reddedilme Korkusuna Teslim Olmamak

Hayır cevabı almaktan korkmak, pek çok kişiyi iş başvurusundan yeni insanlarla tanışmaya kadar birçok fırsattan uzak tutuyor.

Reddedilmeyi kendi değerinin ölçüsü olarak görmeyenler zor zamanlarda yardım istemekten de çekinmiyor. Bir hayır, onlar için başarısızlık anlamına gelmiyor.

Sınır Koyabilmek

Sınır Koyabilmek

Neyi kabul edip neyi etmeyeceğini açıkça söyleyebilen biri, kendini rahatsız ya da istismar edilmiş hissedeceği durumlara daha az düşüyor. Yani sınırlar bazı krizleri daha başlamadan önlüyor.

Herkes bu sınırlardan hoşlanmayabilir. Kendi iyiliğini öne koyarken suçluluk duymamayı öğrenmek de bu becerinin bir parçası.

Belirsizliğe Dayanabilmek

Belirsizliğe Dayanabilmek

Geleceği kimse bilemiyor. Belirsizliğe tahammülü düşük olan kişiler, olası her kötü senaryoyu kafalarında kurarak enerjilerini tüketiyor.

Psikoloji araştırmaları da bu noktaya dikkat çekiyor. 2016'da yayımlanan bir derlemeye göre belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı ve depresyon gibi birçok duygusal sorunda hem risk hem de sürdürücü etken olarak öne çıkıyor. Her şeyi hemen çözmek yerine adım adım ilerlemek, bu yükü hafifletiyor.

Öfkesini Kontrol Edebilmek

Öfkesini Kontrol Edebilmek

Zaten zor bir durumdayken aşırı tepki vermek, çözülmesi gereken yeni bir sorun yaratıyor. Öfkeyle söylenen birkaç cümle küçük bir anlaşmazlığı büyük bir kavgaya çevirebiliyor.

Öfkenin yükseldiğini fark edebilmek, ona kapılmadan durumu gerçekten düzeltecek bir yanıt vermeye fırsat tanıyor.

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Ne Zaman Bırakıp Gideceğini Bilmek

Ne Zaman Bırakıp Gideceğini Bilmek

Bazı durumları düzeltmeye o kadar uğraşılıyor ki, ondan vazgeçme seçeneği unutuluyor. Oysa bir ilişki, bir iş ya da bir hedef için savaşmaya devam etmek bazen yarardan çok zarar getiriyor.

Bunu fark edip yürüyüp gidebilmek kolay değil, ama gereksiz acıların önüne geçiyor ve daha iyisi için yer açıyor.

Uzun süren zorluklarda bir ruh sağlığı uzmanından destek almak her zaman iyi bir adım. Ayrıca bu becerilerin hiçbiri doğuştan gelmiyor, hepsi zamanla öğreniliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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