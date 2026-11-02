Kriz Anında Ayakta Kalanların Ortak Noktası: Hiçbiri Okulda Öğretilmiyor

Bir iş kaybı, bir ayrılık ya da beklenmedik bir haber herkesi sarsabilir. Ama bazı insanlar aynı zorlukları diğerlerine göre daha az hasarla atlatıyor.

Bunun sırrı çoğu zaman bir diplomada ya da teknik bir yetenekte değil. Yaşam tarzı sitesi YourTango, kriz anlarında fark yaratan 6 beceriyi sıraladı.

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