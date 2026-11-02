Kriz Anında Ayakta Kalanların Ortak Noktası: Hiçbiri Okulda Öğretilmiyor
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Bir iş kaybı, bir ayrılık ya da beklenmedik bir haber herkesi sarsabilir. Ama bazı insanlar aynı zorlukları diğerlerine göre daha az hasarla atlatıyor.
Bunun sırrı çoğu zaman bir diplomada ya da teknik bir yetenekte değil. Yaşam tarzı sitesi YourTango, kriz anlarında fark yaratan 6 beceriyi sıraladı.
Sakin Kalabilmek
Reddedilme Korkusuna Teslim Olmamak
Sınır Koyabilmek
Belirsizliğe Dayanabilmek
Öfkesini Kontrol Edebilmek
Ne Zaman Bırakıp Gideceğini Bilmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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