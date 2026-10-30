Uzmanlara Göre Zor Zamanlarda 'Anda Kalmak' Yerine O Duygu Daha Çok İşe Yarıyor
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Zihnimiz dağıldığında en sık duyduğumuz öğüt belli: Anda kal. Nefes egzersizlerinden meditasyon uygulamalarına kadar pek çok yöntem bu fikrin üzerine kurulu. Ancak işinizi kaybetme korkusu ya da bitmek bilmeyen bir sorunla boğuşurken dikkati yalnızca o ana vermek her zaman rahatlatmıyor. Pandemide işleri durma noktasına gelen müzisyenlerle yapılan bir araştırma, zor dönemlerde bizi asıl ayakta tutan şeyin başka bir duygu olabileceğini gösteriyor.
Kaynak: NC State News
Anda kalmak, zihnin geçmişle gelecek arasında savrulmasını durdurmayı amaçlıyor
Ama hayatın her anı içinde kalmak isteyeceğimiz kadar huzurlu geçmiyor
Pandemide işleri duran müzisyenlerde umut, anda kalmaktan daha belirleyici çıktı
Umut, 'her şey güzel olacak' demekten çok daha fazlası
Küçük bir hedef ve 'Ne yapabilirim?' sorusu zihni harekete geçiriyor
Meditasyon sizi daraltıyorsa başka bir yol seçmekte sakınca yok
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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