Uzmanlara Göre Zor Zamanlarda 'Anda Kalmak' Yerine O Duygu Daha Çok İşe Yarıyor

İşten çıkarılma ihtimaliyle yüz yüzeyseniz, zor bir ayrılığın içindeyseniz ya da aylardır çözemediğiniz bir sorunla uğraşıyorsanız, dikkatinizi sürekli o ana çevirmek sizi rahatlatmak yerine sorunun ağırlığını daha da hissettirebiliyor.

Sorun, farkındalık pratiğinin 'ne olursa olsun şimdide kalmalıyım' düşüncesiyle karıştırıldığı noktada başlıyor. İçinde bulunduğunuz koşullar ağırsa o ana daha sıkı tutunmak, ihtiyaç duyduğunuz nefes payını her zaman vermiyor. Bu, yöntemin işe yaramadığı anlamına gelmiyor; yalnızca her aracın her koşulda aynı sonucu vermediğini hatırlatıyor.