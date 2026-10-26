Psikolog Coşkun Ölmez Ruh Sağlığının Bozulmaya Başladığını Gösteren 4 İşareti Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zorlu dönemlerde ruhsal denge kolayca sarsılabiliyor ve zihin insanı yavaş yavaş tüketmeye başlayabiliyor. Çabuk öfkelenmekten uyku düzeninin bozulmasına kadar uzanan bazı işaretler, ruh sağlığının zorlandığını gösterebiliyor.
'psikologcoskunolmez' isimli içerik üreticisi, ruh sağlığının bozulmaya başladığını gösteren 4 belirgin işareti anlattığı videoyu paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Basit bir tepkiden uykusuz gecelere: Ruh sağlığı sinyal vermeye başlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın