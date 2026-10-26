Psikolog Coşkun Ölmez Ruh Sağlığının Bozulmaya Başladığını Gösteren 4 İşareti Anlattı

Videoda Coşkun Ölmez, ruh sağlığının bozulmaya başladığını gösteren dört işareti sırayla anlatıyor. İlki çabuk öfkelenmek: Basit durumlara bile sert tepki veriyor, sonrasında ise derin bir suçluluk duyuyorsunuz.

İkinci işaret kabuğa çekilmek. İnsanları özlüyorsunuz ama 'beni bu halimle çekmezler' korkusuyla sosyal çevrenizden uzaklaşıp eve kapanmayı tercih ediyorsunuz.

Üçüncüsü umudu yitirmek. Bugün, geri kalan hayatınızın bir özeti gibi geliyor ve şu an bir şeyler kötü gittiği için her şeyin hep kötü gideceğini varsayıyorsunuz. Dördüncü işaret ise uyku düzeninin bozulması: Ne kadar uyursanız uyuyun kendinizi dinlenmiş hissetmiyor, uyku kaliteniz düşüyor.

Psikolog, bunların hiçbirinin kalıcı bir kişilik özelliği olmadığını, görmezden gelinmemesi ve destek alınması gerektiğini gösteren sinyaller olduğunu vurguluyor.