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Psikolog Coşkun Ölmez Ruh Sağlığının Bozulmaya Başladığını Gösteren 4 İşareti Anlattı

Psikolog Coşkun Ölmez Ruh Sağlığının Bozulmaya Başladığını Gösteren 4 İşareti Anlattı

psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 21:02
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Zorlu dönemlerde ruhsal denge kolayca sarsılabiliyor ve zihin insanı yavaş yavaş tüketmeye başlayabiliyor. Çabuk öfkelenmekten uyku düzeninin bozulmasına kadar uzanan bazı işaretler, ruh sağlığının zorlandığını gösterebiliyor.

'psikologcoskunolmez' isimli içerik üreticisi, ruh sağlığının bozulmaya başladığını gösteren 4 belirgin işareti anlattığı videoyu paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Basit bir tepkiden uykusuz gecelere: Ruh sağlığı sinyal vermeye başlıyor

Basit bir tepkiden uykusuz gecelere: Ruh sağlığı sinyal vermeye başlıyor

Videoda Coşkun Ölmez, ruh sağlığının bozulmaya başladığını gösteren dört işareti sırayla anlatıyor. İlki çabuk öfkelenmek: Basit durumlara bile sert tepki veriyor, sonrasında ise derin bir suçluluk duyuyorsunuz.

İkinci işaret kabuğa çekilmek. İnsanları özlüyorsunuz ama 'beni bu halimle çekmezler' korkusuyla sosyal çevrenizden uzaklaşıp eve kapanmayı tercih ediyorsunuz.

Üçüncüsü umudu yitirmek. Bugün, geri kalan hayatınızın bir özeti gibi geliyor ve şu an bir şeyler kötü gittiği için her şeyin hep kötü gideceğini varsayıyorsunuz. Dördüncü işaret ise uyku düzeninin bozulması: Ne kadar uyursanız uyuyun kendinizi dinlenmiş hissetmiyor, uyku kaliteniz düşüyor.

Psikolog, bunların hiçbirinin kalıcı bir kişilik özelliği olmadığını, görmezden gelinmemesi ve destek alınması gerektiğini gösteren sinyaller olduğunu vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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