Bir Film Festivalinde Ünlü İsimlerin Lüks Araçlar İçinde Halkı Selamlasına Yorum Yağdı

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, birbirinden ünlü isimler katıldı. Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Meryem Uzerli, İlyas Salman, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin ve Ersin Korkut gibi bazı ünlüler üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Kortejden çekilen görüntüler ise sosyal medyadan tepki topladı.
Altın Portakal, 63'üncü yılında büyük bir heyecanla başladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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