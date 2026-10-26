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Goygoy
Kimliğinin Son Geçerlilik Tarihi Dolan Kişi Goygoycuların Diline Düştü

Kimliğinin Son Geçerlilik Tarihi Dolan Kişi Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 12:10
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Kimliğinizin bir 'son geçerlilik tarihi' olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Peki o tarih geçtikten sonra ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının son geçerlilik tarihi geçerse artık bu kartla resmi kimlik doğrulama işlemleri yapamazsınız. X'te bir kişi, kimliğinin son geçerlilik tarihinin geldiğini fark etti ve çareyi X'te arayınca olanlar oldu.

Gelen önerileri, yorumları görmeniz lazım! 😂

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Kimliğinin son geçerlilik tarihinin 25 Ekim olduğunu fark etti...

Kimliğinin son geçerlilik tarihinin 25 Ekim olduğunu fark etti...
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'Kimliğimin SKT'si geçiyor' diyen kişi, X halkından 'acil destek' isteyince goygoy yorumlar da eksik olmadı.

Geçebilirsen tabii 😂

Geçebilirsen tabii 😂
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Vatandaşlık bilgisi dersi...

Vatandaşlık bilgisi dersi...
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Neyse ki pazara denk gelmiş.

Neyse ki pazara denk gelmiş.
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😂😂😂

😂😂😂
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👇🏻

👇🏻
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Cevapların hepsi birbirinden komik!

Cevapların hepsi birbirinden komik!
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Kimlik karmaşası...

Kimlik karmaşası...
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😂😂😂

😂😂😂
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Çok da büyük konuşmayalım.

Çok da büyük konuşmayalım.
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😂😂😂

😂😂😂
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Sizce bu kişi ne yapmalı? 😂

Sizce bu kişi ne yapmalı? 😂
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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