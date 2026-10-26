Kimliğinin Son Geçerlilik Tarihi Dolan Kişi Goygoycuların Diline Düştü
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Kimliğinizin bir 'son geçerlilik tarihi' olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Peki o tarih geçtikten sonra ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının son geçerlilik tarihi geçerse artık bu kartla resmi kimlik doğrulama işlemleri yapamazsınız. X'te bir kişi, kimliğinin son geçerlilik tarihinin geldiğini fark etti ve çareyi X'te arayınca olanlar oldu.
Gelen önerileri, yorumları görmeniz lazım! 😂
Kimliğinin son geçerlilik tarihinin 25 Ekim olduğunu fark etti...
Geçebilirsen tabii 😂
Vatandaşlık bilgisi dersi...
Neyse ki pazara denk gelmiş.
😂😂😂
👇🏻
Cevapların hepsi birbirinden komik!
Kimlik karmaşası...
😂😂😂
Çok da büyük konuşmayalım.
😂😂😂
Sizce bu kişi ne yapmalı? 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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