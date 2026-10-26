Kimliğinin Son Geçerlilik Tarihi Dolan Kişi Goygoycuların Diline Düştü

Kimliğinizin bir 'son geçerlilik tarihi' olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Peki o tarih geçtikten sonra ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının son geçerlilik tarihi geçerse artık bu kartla resmi kimlik doğrulama işlemleri yapamazsınız. X'te bir kişi, kimliğinin son geçerlilik tarihinin geldiğini fark etti ve çareyi X'te arayınca olanlar oldu.

Gelen önerileri, yorumları görmeniz lazım! 😂