Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Gündelik hayatın küçük çelişkileri X'te her hafta yeni bir tespite dönüşüyor. Bu haftaki seçkide kredi kartı numarası için yataktan kalkmanın verdiği isyan da var, derse çalışmak yerine saatlerce tivit kaydıran öğrenci vicdanı da. Lisede neden sınıf defteri topladığımızı sorgulayanlar, köpeğine 'tarçın' diye seslenen kadına dönüp bakanlar, ketılı tamir etmeye kalkıp pert edenler ve yapay zekanın arkasında kimin olduğunu çözdüğünü iddia edenler de aramızda. Kimi tespit tek cümleyle koca bir günü özetliyor, kimi kimsenin sormadığı soruyu soruyor. Hepsini okurken en az bir kere 'bu bendim' diyeceksiniz.