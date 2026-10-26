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Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 11:06
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Gündelik hayatın küçük çelişkileri X'te her hafta yeni bir tespite dönüşüyor. Bu haftaki seçkide kredi kartı numarası için yataktan kalkmanın verdiği isyan da var, derse çalışmak yerine saatlerce tivit kaydıran öğrenci vicdanı da. Lisede neden sınıf defteri topladığımızı sorgulayanlar, köpeğine 'tarçın' diye seslenen kadına dönüp bakanlar, ketılı tamir etmeye kalkıp pert edenler ve yapay zekanın arkasında kimin olduğunu çözdüğünü iddia edenler de aramızda. Kimi tespit tek cümleyle koca bir günü özetliyor, kimi kimsenin sormadığı soruyu soruyor. Hepsini okurken en az bir kere 'bu bendim' diyeceksiniz.

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Korku listesi baya detaylı.

Korku listesi baya detaylı.
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Asıl travma bu.

Asıl travma bu.
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Günah listesi güncellendi.

Günah listesi güncellendi.
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Perde arkası belli oldu.

Perde arkası belli oldu.
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Okulda öğrendiklerimiz yalan çıktı.

Okulda öğrendiklerimiz yalan çıktı.
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Geç kalınmış soru.

Geç kalınmış soru.
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Tarçın kimlik krizi.

Tarçın kimlik krizi.
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Normal olmanın bedeli.

Normal olmanın bedeli.
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Zekâ kriteri ciddi.

Zekâ kriteri ciddi.
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Yaş sorusuna net yanıt.

Yaş sorusuna net yanıt.
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Ortak kader.

Ortak kader.
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Yeni ketıl hayırlı olsun.

Yeni ketıl hayırlı olsun.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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