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Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 15:13
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Gündelik hayatın küçük çelişkileri, X'te her hafta yeni bir tespite dönüşüyor. Kimi zaman bir fiyat etiketinin ardından gelen tek cümle, kimi zaman hepimizin yaşadığı o tanıdık hâl, okuyanın 'Aynen öyle' demesine yetiyor. Bu haftanın seçkisinde her on dakikada bir pazartesiye uyanan yıl da var, bin liralık her şeyin bir anda iki bine çıkması da. Hastayken neden salonda yattığımızın bilimsel açıklamasını arayanlar, İstanbul'da eve dönmeyi destanlık iş sayanlar, kışlık bot için dört cami gezenler ve yazı karakterlerine hassas olanlar da aramızda. Gündelik sıkıntıyı espriye çeviren bu kısa gözlemler, uzun anlatılara gerek bırakmadan gülümsetiyor. Hepsi birkaç kelimeyle koca bir günü özetliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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