Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Bazı tespitler uzun bir anlatıya ihtiyaç duymuyor. Bir iki cümleyle gündelik hayatın en tanıdık anını yakalıyor, okuyana da 'Bunu ben de yaşadım' dedirtiyor. X'te her hafta yeniden akışa düşen bu kısa gözlemler, görsele ya da videoya ihtiyaç duymadan hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Bu haftanın seçkisi de dolu dolu. Kimi paylaşım otobüsü 20 kişiye bekleten teyzeden Marmaray'da sudoku çözerken yanındaki amcanın onayını bekleyen yolcuya uzanıyor, kimi bisküvili pastayla duygusal bağ kuran erkeklerin sırrını çözüyor. Yürüyüş mesafesini manzaraya bağlayanlar da listede, anneden gelen kilo uyarısına cevap yetiştirenler de.

Hepimizin yaşayıp da adını koymadığı anları bir araya getirdik.