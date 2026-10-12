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Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 17:07
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Bazı tespitler uzun bir anlatıya ihtiyaç duymuyor. Bir iki cümleyle gündelik hayatın en tanıdık anını yakalıyor, okuyana da 'Bunu ben de yaşadım' dedirtiyor. X'te her hafta yeniden akışa düşen bu kısa gözlemler, görsele ya da videoya ihtiyaç duymadan hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Bu haftanın seçkisi de dolu dolu. Kimi paylaşım otobüsü 20 kişiye bekleten teyzeden Marmaray'da sudoku çözerken yanındaki amcanın onayını bekleyen yolcuya uzanıyor, kimi bisküvili pastayla duygusal bağ kuran erkeklerin sırrını çözüyor. Yürüyüş mesafesini manzaraya bağlayanlar da listede, anneden gelen kilo uyarısına cevap yetiştirenler de.

Hepimizin yaşayıp da adını koymadığı anları bir araya getirdik.

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Banka personelinin radarı hâlâ ona kilitli.

Banka personelinin radarı hâlâ ona kilitli.
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Samimiyet diyelim.

Samimiyet diyelim.
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Sudoku bile sınav stresine dönüşebiliyor.

Sudoku bile sınav stresine dönüşebiliyor.
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Hayatı en kolay modda açan arkadaş.

Hayatı en kolay modda açan arkadaş.
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Enteresan bir dizi...

Enteresan bir dizi...
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Allah bilir...

Allah bilir...
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Yürüyüş mesafesini manzara belirliyor.

Yürüyüş mesafesini manzara belirliyor.
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Kadim gelenek sofradan eksik olmuyor.

Kadim gelenek sofradan eksik olmuyor.
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Gece çıkan seslere açıklama getiren yok.

Gece çıkan seslere açıklama getiren yok.
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Büyük çantanın dibi sinir sınavı gibi.

Büyük çantanın dibi sinir sınavı gibi.
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Kova waffle çağında büyüyenlere cevap hazır.

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Erkeklerin bisküvili pasta sevgisi artık açıklandı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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