Herkesin Evinde Olan İkonik Battaniye Hakkında Tespite Doyuran Kişiler

Yatak odalarının, köy evlerinin ve büyükanne sandıklarının değişmez parçası mor-sarı çiçek desenli kalın battaniye, X'te yeniden gündem oldu. Halk arasında '2 tonluk' diye bilinen battaniyenin fotoğrafına 'hava şuna sarılıp 13 saat uyumalık' notu düşüldü ve paylaşımın altı kısa sürede kuşakların battaniye hatıralarıyla doldu. Kimi kullanıcı soğuk kış gecelerinde bu battaniyenin altına girmenin eşsiz hissini anlattı, kimi kokusundan ve tüylerinden hiç hoşlanmadığını yazdı. Hastane çalışanlarının mesleki yorumları ise konuya bambaşka bir açı kattı. Sonbahar gelirken derlediğimiz tepkiler, bu battaniye konusunda kimsenin tarafsız kalamadığını gösteriyor.