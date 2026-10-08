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Herkesin Evinde Olan İkonik Battaniye Hakkında Tespite Doyuran Kişiler

Herkesin Evinde Olan İkonik Battaniye Hakkında Tespite Doyuran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 16:35
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Yatak odalarının, köy evlerinin ve büyükanne sandıklarının değişmez parçası mor-sarı çiçek desenli kalın battaniye, X'te yeniden gündem oldu. Halk arasında '2 tonluk' diye bilinen battaniyenin fotoğrafına 'hava şuna sarılıp 13 saat uyumalık' notu düşüldü ve paylaşımın altı kısa sürede kuşakların battaniye hatıralarıyla doldu. Kimi kullanıcı soğuk kış gecelerinde bu battaniyenin altına girmenin eşsiz hissini anlattı, kimi kokusundan ve tüylerinden hiç hoşlanmadığını yazdı. Hastane çalışanlarının mesleki yorumları ise konuya bambaşka bir açı kattı. Sonbahar gelirken derlediğimiz tepkiler, bu battaniye konusunda kimsenin tarafsız kalamadığını gösteriyor.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Kendi evinde cennet, başkasının evinde bambaşka bir deneyim

Kendi evinde cennet, başkasının evinde bambaşka bir deneyim
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Battaniyeyi üreten fabrikanın varisini merak edenler de çıktı

Battaniyeyi üreten fabrikanın varisini merak edenler de çıktı
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Bir doktor battaniyeyi hasta dosyası diliyle özetledi

Bir doktor battaniyeyi hasta dosyası diliyle özetledi
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Battaniye bir hekimin travma listesine girdi

Battaniye bir hekimin travma listesine girdi
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Ambulansta yeni doktorlara yapılan şaka ortaya çıktı

Ambulansta yeni doktorlara yapılan şaka ortaya çıktı
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Battaniyeyi adli tıp gözüyle okuyan yorum

Battaniyeyi adli tıp gözüyle okuyan yorum
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Çocukken dokunmaya bile çekinenler de var

Çocukken dokunmaya bile çekinenler de var
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Bağ evinde üşüyünce akla ilk gelen battaniye bu

Bağ evinde üşüyünce akla ilk gelen battaniye bu
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Hasta yatağında Heidi izleyerek uyumak 40 yılın en güzel anısı olmuş

Hasta yatağında Heidi izleyerek uyumak 40 yılın en güzel anısı olmuş
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Astımı olmayana bile nefes darlığı yaşatan battaniye

Astımı olmayana bile nefes darlığı yaşatan battaniye
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Hava soğuyunca sarılma planı hemen yapıldı

Hava soğuyunca sarılma planı hemen yapıldı
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Kılıfsız yatılmayan battaniyenin kokusu yıkamayla geçmiyor

Kılıfsız yatılmayan battaniyenin kokusu yıkamayla geçmiyor
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Şimdiki battaniyeler naylon, eskisi gibisi yok

Şimdiki battaniyeler naylon, eskisi gibisi yok
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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