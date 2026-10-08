Herkesin Evinde Olan İkonik Battaniye Hakkında Tespite Doyuran Kişiler
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Yatak odalarının, köy evlerinin ve büyükanne sandıklarının değişmez parçası mor-sarı çiçek desenli kalın battaniye, X'te yeniden gündem oldu. Halk arasında '2 tonluk' diye bilinen battaniyenin fotoğrafına 'hava şuna sarılıp 13 saat uyumalık' notu düşüldü ve paylaşımın altı kısa sürede kuşakların battaniye hatıralarıyla doldu. Kimi kullanıcı soğuk kış gecelerinde bu battaniyenin altına girmenin eşsiz hissini anlattı, kimi kokusundan ve tüylerinden hiç hoşlanmadığını yazdı. Hastane çalışanlarının mesleki yorumları ise konuya bambaşka bir açı kattı. Sonbahar gelirken derlediğimiz tepkiler, bu battaniye konusunda kimsenin tarafsız kalamadığını gösteriyor.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Kendi evinde cennet, başkasının evinde bambaşka bir deneyim
Battaniyeyi üreten fabrikanın varisini merak edenler de çıktı
Bir doktor battaniyeyi hasta dosyası diliyle özetledi
Battaniye bir hekimin travma listesine girdi
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Ambulansta yeni doktorlara yapılan şaka ortaya çıktı
Battaniyeyi adli tıp gözüyle okuyan yorum
Çocukken dokunmaya bile çekinenler de var
Bağ evinde üşüyünce akla ilk gelen battaniye bu
Hasta yatağında Heidi izleyerek uyumak 40 yılın en güzel anısı olmuş
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Astımı olmayana bile nefes darlığı yaşatan battaniye
Hava soğuyunca sarılma planı hemen yapıldı
Kılıfsız yatılmayan battaniyenin kokusu yıkamayla geçmiyor
Şimdiki battaniyeler naylon, eskisi gibisi yok
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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