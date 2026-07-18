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Battaniyesiz Uyumanın Verdiği Histen Uzun Yolculukta Verilen İlk Molaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Battaniyesiz Uyumanın Verdiği Histen Uzun Yolculukta Verilen İlk Molaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 18:47 Son Güncelleme: 18.07.2026 - 18:48
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

İyi fikir kesinlikle.

İyi fikir kesinlikle.
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Sivaslılar toplanın.

Sivaslılar toplanın.
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İlk ve son olsun.

İlk ve son olsun.
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Dünyanın en tatlı olayı.

Dünyanın en tatlı olayı.
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Çıkana kadar o.

Çıkana kadar o.
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Unuttunuz mu ciddi ciddi?

Unuttunuz mu ciddi ciddi?
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Bütün heves de gider...

Bütün heves de gider...
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👇

👇
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Gereken tüm detaylar tamam.

Gereken tüm detaylar tamam.
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Bacaklardaki o korkunç his.

Bacaklardaki o korkunç his.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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