Havuzda Video Çekerken Arkadaşlarının Ölüm Kalım Savaşı Verdiğini Fark Edemediler

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Kaynak: https://x.com/onedio/status/207731766...
Yaz gelince pek çok kişi soluğu denizde ya da havuzlarda alıyor. Bu sıcak havalarda eğlenmek denince akla ilk olarak su gelse de, yüzme alanları pek çok tehlike de barındırıyor. Bu yüzden uzmanların ve yetkililerin uyarılarını dinlemek ve her an tetikte olmak çok önemli.
Bir grup arkadaş havuzda şarkı söyleyerek video çekmek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını fark edemediler. Bir türlü kafasını sudan çıkaramayan genç kızın çırpındığı o anlar kameraya da anbean yansıdı.
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Neyse ki korkulan olmadı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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