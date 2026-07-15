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Havuzda Video Çekerken Arkadaşlarının Ölüm Kalım Savaşı Verdiğini Fark Edemediler

Havuzda Video Çekerken Arkadaşlarının Ölüm Kalım Savaşı Verdiğini Fark Edemediler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 14:33

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Yaz gelince pek çok kişi soluğu denizde ya da havuzlarda alıyor. Bu sıcak havalarda eğlenmek denince akla ilk olarak su gelse de, yüzme alanları pek çok tehlike de barındırıyor. Bu yüzden uzmanların ve yetkililerin uyarılarını dinlemek ve her an tetikte olmak çok önemli. 

Bir grup arkadaş havuzda şarkı söyleyerek video çekmek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını fark edemediler. Bir türlü kafasını sudan çıkaramayan genç kızın çırpındığı o anlar kameraya da anbean yansıdı.

Kaynak: https://x.com/onedio/status/207731766...
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Neyse ki korkulan olmadı.

Neyse ki korkulan olmadı.

Her şey son derece sıradan ve eğlenceli ilerlerken, kadrajın hemen sol arka tarafında bir şeyler ters gidiyor. Suyun derinliğini ya da kendi dengesini ayarlayamayan genç, bir anda panikleyerek suyun içinde çırpınmaya başlıyor. Şarkının ritmine ve eğlenceye kapılan öndeki grup ise arkalarında yaşanan bu sessiz hayatta kalma mücadelesinin uzun süre farkına varamıyor.

Neyse ki videonun son saniyelerine doğru durumun ciddiyeti fark edildi ve hemen müdahale edilerek sudan çıkarıldı. Ortaya da unutulmaz bir tatil anısı çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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