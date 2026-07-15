Havuzda Video Çekerken Arkadaşlarının Ölüm Kalım Savaşı Verdiğini Fark Edemediler

Yaz gelince pek çok kişi soluğu denizde ya da havuzlarda alıyor. Bu sıcak havalarda eğlenmek denince akla ilk olarak su gelse de, yüzme alanları pek çok tehlike de barındırıyor. Bu yüzden uzmanların ve yetkililerin uyarılarını dinlemek ve her an tetikte olmak çok önemli.

Bir grup arkadaş havuzda şarkı söyleyerek video çekmek istedi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını fark edemediler. Bir türlü kafasını sudan çıkaramayan genç kızın çırpındığı o anlar kameraya da anbean yansıdı.