Felaketten Döndüler: Plajda Eğlenmek İçin Çukur Açan Gençler Kuma Saplandı

Denizde olduğu kadar deniz kenarında da eğlenmek için çeşitli yollara başvuruyoruz. Sahilde kumla oynamak, kaleler yapmak ya da su kanalları açmak hemen hemen herkesin çocukluğundan beri severek yaptığı plaj aktiviteleri. Ancak yaptığımız şeyin sonucunu hesaplayamadığımızda felaketlere de davetiye çıkarıyoruz.

Plajda eğlenmek isteyen bir grup genç sahilde insan boyunu aşan devasa bir çukur kazdı. Gençlerin plajın üst kısmından denize doğru açtıkları su kanalı, dalgaların yükselmesiyle birlikte bir anda devasa bir su kütlesi çukurun içine doldu. Eğlence amacıyla çukurun içinde oturan ve dalgaların içeri dolmasını bekleyen gençler, kumun ani kayması ve suyun yarattığı vakum etkisiyle saniyeler içinde çukurun içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldıkları o anlar plajdakiler tarafından anbean kaydedildi.