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Felaketten Döndüler: Plajda Eğlenmek İçin Çukur Açan Gençler Kuma Saplandı

Felaketten Döndüler: Plajda Eğlenmek İçin Çukur Açan Gençler Kuma Saplandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 12:25 Son Güncelleme: 15.07.2026 - 13:55

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Denizde olduğu kadar deniz kenarında da eğlenmek için çeşitli yollara başvuruyoruz. Sahilde kumla oynamak, kaleler yapmak ya da su kanalları açmak hemen hemen herkesin çocukluğundan beri severek yaptığı plaj aktiviteleri. Ancak yaptığımız şeyin sonucunu hesaplayamadığımızda felaketlere de davetiye çıkarıyoruz. 

Plajda eğlenmek isteyen bir grup genç sahilde insan boyunu aşan devasa bir çukur kazdı. Gençlerin plajın üst kısmından denize doğru açtıkları su kanalı, dalgaların yükselmesiyle birlikte bir anda devasa bir su kütlesi çukurun içine doldu. Eğlence amacıyla çukurun içinde oturan ve dalgaların içeri dolmasını bekleyen gençler, kumun ani kayması ve suyun yarattığı vakum etkisiyle saniyeler içinde çukurun içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldıkları o anlar plajdakiler tarafından anbean kaydedildi.

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Doğal yapıyı bozmayın!

Doğal yapıyı bozmayın!

Kum, yapısı gereği kuruduğunda ya da aşırı suyla doygun hale geldiğinde tutunma özelliğini tamamen kaybeder. İnsan boyuna yaklaşan derinlikte bir çukur kazıldığında, çukurun duvarları hiçbir uyarı vermeksizin aniden çökebilir. Bir metreküp kumun ağırlığı yaklaşık olarak 1,5 ton civarındadır; bu da üzerinize ince bir toprak tabakası değil, adeta bir otomobil ağırlığında yükün binmesi anlamına gelir. Üstelik kumun arasına sıkışan bir insanın göğüs kafesi, kumun yarattığı yoğun baskı nedeniyle nefes almak için genişleyemez ve bu durum dakikalar içinde boğulmaya yol açar. Görüntülerde dalgaların getirdiği suyun çukura dolması ilk başta eğlenceli bir havuz ortamı yaratmış gibi görünse de, suyla birleşen kum daha da ağırlaşarak çukurun içindekilerin hareket kabiliyetini tamamen kısıtlıyor. Masum bir plaj gününün hastanede bitmesini istemiyorsanız, kıyı şeridinin doğal yapısına müdahale ederken iki kez düşünmelisiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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