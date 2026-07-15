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Araç Kaplatanlar Şokta: Yaptırdığı Kaplama Sıcaktan Eriyen Adam Arabasının Geldiği Hali Paylaştı

Araç Kaplatanlar Şokta: Yaptırdığı Kaplama Sıcaktan Eriyen Adam Arabasının Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2026 - 08:50

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Otomobilini gözü gibi korumak, çiziklerden ve taş izlerinden uzak tutmak her sürücünün en büyük önceliği haline geldi. Özellikle son yıllarda popülerliği artan şeffaf boya koruma filmleri, araçların orijinal parlaklığını korumak için en etkili çözümlerden biri olarak sunuluyor. Ancak piyasada fiyatı düşürmek adına kalitesiz ham maddelerle üretilen alternatifler, koruma vaat ederken tam tersi bir felakete zemin hazırlayabiliyor. 

Otomobiline yaptırdığı koruma filminin eridiğini gören bir adam, kaputun geldiği hali paylaştı. O görüntüler koruma filmlerinin gereksiz mi olduğu, yoksa yalnızca kaliteli ürünlerin mi seçilmesi gerektiği tartışmasını başlattı. Sosyal medyada hızla yayılan video, özellikle bu sıcak yaz günlerinde otomobil dünyasındaki bu gizli tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Peki bu kaplamalar araça kalıcı bir biçimde hasar verir mi?

Peki bu kaplamalar araça kalıcı bir biçimde hasar verir mi?

Otomobil üzerine uygulanan koruyucu şeffaf filmlerin kalitesi, yalnızca uygulandığı ilk günkü parlaklığıyla değil, yıllar sonra araçtan sökülme vakti geldiğinde kendini belli ediyor. Kaliteli ve orijinal poliüretan bazlı PPF malzemeler boyaya zarar vermeden esnek yapısıyla kolayca çıkarken, PVC bazlı ucuz ürünler zamanla güneş ışınlarının ve ısının etkisiyle araç yüzeyine adeta kaynak oluyor. Kimyasal yapısı bozulan yapışkan tabaka sertleşerek kemikleşiyor ve sökülmeye çalışıldığında altındaki vernik tabakasını, hatta aracın orijinal boyasını kalıp halinde kaldırıyor. Araç sahipleri çiziklerden kaçınmaya çalışırken kendilerini komple kaput veya çamurluk boyatmak zorunda kaldıkları çok daha masraflı bir sürecin içinde buluyorlar.

Konunun uzmanları boya koruma işlemi yaptırmadan önce sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları şu şekilde sıralıyor:

  • Poliüretan Tercih Edin: Kaliteli PPF filmleri poliüretan malzemeden üretilir; esnektir, sararmaz ve sökülürken yapışkan bırakmaz. Ucuz olanlar ise sert PVC'den üretilir.

  • Garanti Belgesi İsteyin: Uygulama yaptıracağınız merkezin küresel olarak tanınan markaların yetkili bayisi olmasına ve resmi üretici garantisi sunmasına özen gösterin.

  • Söküm İşlemini Uzmanına Bırakın: Süresi dolan veya kalitesiz olduğu anlaşılan filmleri evde kendi imkanlarınızla çekerek sökmeye çalışmayın. Profesyonel istasyonlarda ısı tabancaları ve özel solüsyonlar eşliğinde sökülmesini sağlayın.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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