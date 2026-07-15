Araç Kaplatanlar Şokta: Yaptırdığı Kaplama Sıcaktan Eriyen Adam Arabasının Geldiği Hali Paylaştı

Otomobilini gözü gibi korumak, çiziklerden ve taş izlerinden uzak tutmak her sürücünün en büyük önceliği haline geldi. Özellikle son yıllarda popülerliği artan şeffaf boya koruma filmleri, araçların orijinal parlaklığını korumak için en etkili çözümlerden biri olarak sunuluyor. Ancak piyasada fiyatı düşürmek adına kalitesiz ham maddelerle üretilen alternatifler, koruma vaat ederken tam tersi bir felakete zemin hazırlayabiliyor.

Otomobiline yaptırdığı koruma filminin eridiğini gören bir adam, kaputun geldiği hali paylaştı. O görüntüler koruma filmlerinin gereksiz mi olduğu, yoksa yalnızca kaliteli ürünlerin mi seçilmesi gerektiği tartışmasını başlattı. Sosyal medyada hızla yayılan video, özellikle bu sıcak yaz günlerinde otomobil dünyasındaki bu gizli tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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