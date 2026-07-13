Spor Ayakkabıları Çamaşır Makinesine Atan Bir Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

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Bazen ev işlerinde ya da temizlikte işimizi kolaylaştıracak pratik yöntemler arıyoruz. Fakat bu yöntemlerin pek çoğu aslında o kadar da güvenli değil. İşimizi hızlandırmak isterken başımıza daha büyük işler açabiliyoruz.
Bir kadın, neredeyse evdeki tüm ayakkabıları tek seferde yıkamak istedi ve toplu halde makineye attı. Fakat yıkama bittiğinde elinde tek bir sağlam ayakkabı bile kalmadı. O görüntü, kolaya kaçmak için ayakkabılarını makineye atanlara resmen bir uyarı oldu.
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Sebebi çamaşır makinesi değil, yanlış yıkama.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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