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Spor Ayakkabıları Çamaşır Makinesine Atan Bir Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Spor Ayakkabıları Çamaşır Makinesine Atan Bir Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 15:18

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Bazen ev işlerinde ya da temizlikte işimizi kolaylaştıracak pratik yöntemler arıyoruz. Fakat bu yöntemlerin pek çoğu aslında o kadar da güvenli değil. İşimizi hızlandırmak isterken başımıza daha büyük işler açabiliyoruz. 

Bir kadın, neredeyse evdeki tüm ayakkabıları tek seferde yıkamak istedi ve toplu halde makineye attı. Fakat yıkama bittiğinde elinde tek bir sağlam ayakkabı bile kalmadı. O görüntü, kolaya kaçmak için ayakkabılarını makineye atanlara resmen bir uyarı oldu.

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Sebebi çamaşır makinesi değil, yanlış yıkama.

Sebebi çamaşır makinesi değil, yanlış yıkama.

Çamaşır makinesinin kapağı açıldığında spor ayakkabıların tabanlarının üst gövdeden tamamen ayrıldığı, astar ve bez kısımlarının ise dikiş yerlerinden sökülerek bez parçası haline geldiği görülüyor. Yaşanan bu durum aslında tamamen yanlış yıkama sıcaklığı ve yüksek devirli sıkma programlarının seçilmesinden kaynaklanıyor. Spor ayakkabıların üretiminde kullanılan özel yapıştırıcılar, yüksek sıcaklıktaki suya ve makine kazanının sert dönme hareketlerine maruz kaldığında mukavemetini tamamen kaybederek çözülüyor.

Özellikle bez ve suni deri kombinasyonlu ayakkabılarda dikişler ne kadar sağlam olursa olsun, tabanı tutan kimyasal yapıştırıcı 60 derece gibi sıcaklıklarda tamamen eriyor. Bu facianın önüne geçmek için ayakkabıların mutlaka maksimum 30 derece sıcaklıkta, sıkma programı tamamen kapatılarak veya çok düşük devirde, koruyucu yıkama fileleri içinde yıkanması gerekiyor. Aksi takdirde videodaki gibi tabanı elinizde kalan, üstü kazanın içinde dönen paramparça bir hüsranla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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