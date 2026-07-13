Spor Ayakkabıları Çamaşır Makinesine Atan Bir Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Bazen ev işlerinde ya da temizlikte işimizi kolaylaştıracak pratik yöntemler arıyoruz. Fakat bu yöntemlerin pek çoğu aslında o kadar da güvenli değil. İşimizi hızlandırmak isterken başımıza daha büyük işler açabiliyoruz.

Bir kadın, neredeyse evdeki tüm ayakkabıları tek seferde yıkamak istedi ve toplu halde makineye attı. Fakat yıkama bittiğinde elinde tek bir sağlam ayakkabı bile kalmadı. O görüntü, kolaya kaçmak için ayakkabılarını makineye atanlara resmen bir uyarı oldu.

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