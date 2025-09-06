onedio
Yazcıların Gözü Yaşlı Kışçılar Kahveye Battaniyeye Koştu: İstanbul'un Kasvetli Havası X'te Gündem Oldu

Yazcıların Gözü Yaşlı Kışçılar Kahveye Battaniyeye Koştu: İstanbul'un Kasvetli Havası X'te Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 15:19

İstanbul başta olmak üzere pek çok kent 6 Eylül Cumartesi gününe yağışlı, kasvetli havayla uyandı. Uzun zamandır etkili olan sıcaklıkların yerini serin ve yağışlı havaya bırakması kış severleri elbette mutlu etti… İstanbul’un kasvetli havasını görenler X’e koşarak dert yakındı. İşte yağışlı ve gri İstanbul’a yapılan yorumlar...

İstanbul'da bugün serin ve yağışlı hava etkili.

İstanbul'da bugün serin ve yağışlı hava etkili.

Sıcaktan bunalanların merakla beklediği yağışlı hava bugün itibarıyla etkili oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış hakim. AKOM'dan yapılan paylaşımda İstanbul'un 12 Eylül'e kadar parçalı çok bulutlu olacağı belirtilirken sıcaklıkların 27 dereceyi aşmayacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

'İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde bugün Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30 derecenin altına gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla yerel, kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir.'

İstanbul'un kasvetli, gri ve yağışlı havası X'te gündem oldu. İşte o yorumlar...

İstanbul'un kasvetli, gri ve yağışlı havası X'te gündem oldu. İşte o yorumlar...
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
