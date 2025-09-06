Yazcıların Gözü Yaşlı Kışçılar Kahveye Battaniyeye Koştu: İstanbul'un Kasvetli Havası X'te Gündem Oldu

Sıcaktan bunalanların merakla beklediği yağışlı hava bugün itibarıyla etkili oldu. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış hakim. AKOM'dan yapılan paylaşımda İstanbul'un 12 Eylül'e kadar parçalı çok bulutlu olacağı belirtilirken sıcaklıkların 27 dereceyi aşmayacağı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde bugün Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30 derecenin altına gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla yerel, kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir.'