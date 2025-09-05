onedio
Kadınların Gördüğü An Koşarak Uzaklaşmak İstediği Flört Mesajları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 23:06

Flört döneminde atılan ilk mesajları ilişkinin yönünü belirliyor. Ancak bazı mesajlar var ki kadınların gördüğü an uzaklaşmak istediği türden. Bazen bir mesaj bile ilişkiyi kesmeye yetebiliyor. X'te '@suscahilkopek' isimli bir kullanıcı, kadınların gördüğü anda 'bu iş burada biter' dediği flört mesajlarını paylaştı.

İşte kadınların gördüğü an koşarak uzaklaşmak istediği o mesajlar...

twitter.com

X'te '@suscahilkopek' isimli kullanıcının paylaşımı şöyle oldu👇🏻

'+Naber cadaloz yazmıosun hiç :))

-iyi evdeyim

+Yine ne yaramazlık yapıorsun :))

-bi şey yapmıyorum yatcam şimdi

+Uyuycakmsn uykucu pirenses :)))

-evet

+Hmm peki uyu bakalım gıcık :)

+Huysuz cimcime seni :)))

-ne diyosun sen ya

+oo küçük hanımın heyheyleri üstünde sanırım :))'

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

