Kadınların Gördüğü An Koşarak Uzaklaşmak İstediği Flört Mesajları

Flört döneminde atılan ilk mesajları ilişkinin yönünü belirliyor. Ancak bazı mesajlar var ki kadınların gördüğü an uzaklaşmak istediği türden. Bazen bir mesaj bile ilişkiyi kesmeye yetebiliyor. X'te '@suscahilkopek' isimli bir kullanıcı, kadınların gördüğü anda 'bu iş burada biter' dediği flört mesajlarını paylaştı.