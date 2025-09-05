Kadınların Gördüğü An Koşarak Uzaklaşmak İstediği Flört Mesajları
Flört döneminde atılan ilk mesajları ilişkinin yönünü belirliyor. Ancak bazı mesajlar var ki kadınların gördüğü an uzaklaşmak istediği türden. Bazen bir mesaj bile ilişkiyi kesmeye yetebiliyor. X'te '@suscahilkopek' isimli bir kullanıcı, kadınların gördüğü anda 'bu iş burada biter' dediği flört mesajlarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte kadınların gördüğü an koşarak uzaklaşmak istediği o mesajlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın