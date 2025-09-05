Çay Bağımlılığımızın Geldiği Seviyeden Yusuf Güney’in Lahmacunluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsan başlayalım 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yememiş yanında yatmış.
Kim yedi peki?
O seviyeye gelmenin verdiği his...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi leğen almak için bile günlerce düşünmedikleri içindir.
👇
Çok rahatsız edici görünüyorlar.
Ağustos hızlı gibi biraz, bakalım.
Herkese yeni dönemde başarılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın