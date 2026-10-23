Psikologlara Göre 'Yarın Ne Olacak' Kaygısını Dindiren 3 Basit Alışkanlık

Washington'da çalışan psikiyatrist ve yazar Suzan Song, son dönemde danışanlarının art arda aceleci kararlar verdiğini anlatıyor. Kimi yeni başladığı ilişkide hemen ciddi bir söz bekliyor, kimi elinde başka bir iş olmadan istifa ediyor. Song ve meslektaşları, bazı danışanların bir konuşmayı yorumlamak ya da ne yapacağına karar vermek için yapay zekaya danıştığını, hatta partner bulmak için falcılara ve aşk büyülerine yöneldiğini de gözlemliyor.

Uzmanlara göre bu davranışların ortak noktası belirsizlik. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) 2026 yılı stres raporuna göre ABD'deki yetişkinlerin üçte ikisinden fazlası belirsizlikle yaşamaya alıştığını söylüyor. Geleceği üzerinde neredeyse hiç kontrolü olmadığını düşünenlerin oranı ise bir yılda yüzde 23'ten yüzde 28'e çıkmış.