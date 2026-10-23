Psikologlara Göre 'Yarın Ne Olacak' Kaygısını Dindiren 3 Basit Alışkanlık
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İş, para, ilişkiler... Bugünlerde hemen her konuda yarının ne getireceğini kestirmek giderek zorlaşıyor. Psikologlar, bu bitmeyen belirsizlik hissinin pek çok insanı düşünmeden verilen kararlara sürüklediğini söylüyor. Neyse ki kaygıyı yatıştırmak için karmaşık yöntemlere gerek yok; bazen yüze çarpılan bir avuç soğuk su bile işe yarıyor.
Kaynak: CNBC Make It
Belirsizlik insanları aceleci kararlara itiyor
Değişen belirsizlik değil, ona maruz kalma biçimimiz
Her şeye anında cevap bulmak belirsizliğe tahammülümüzü azaltıyor
Yüze soğuk su çarpmak kaygıyı hızla yatıştırıyor
Çimenlere çıplak ayakla basmak sizi şimdiki ana getiriyor
Doğada hareket etmek kaygı sarmalını kesiyor
Kendinize tekrarlayacağınız tek bir cümle de işe yarayabilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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