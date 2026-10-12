Yine Kaygımız Kendini Gösterdi: Neden Sürekli Aynı Şeyleri İzleriz?
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Finalini ezbere bildiğiniz, replikleri karakterlerden önce söylediğiniz o diziyi bir kez daha açtınız mı? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz; neredeyse herkesin 'bıkmadan izlerim' dediği bir yapım var. Üstelik yeni bir şeye başlamak yerine hep aynı hikâyeye dönmenin psikologlara göre sağlam bir açıklaması bulunuyor. İşin içinde beyin, stres ve hatta yalnızlık duygusu bile var.
Kaynak: Healthwatch Essex
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Aynı diziyi tekrar tekrar izleme alışkanlığı, Amerika'daki Buffalo Üniversitesi'nde yıllardır mercek altında tutuluyor.
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Beyin tanıdık sahneleri daha kolay işliyor, yorgun zihin de en çok bunu istiyor.
Kaygılı ve yorucu günlerde sonu bilinen bir hikâye, insana kontrol duygusunu geri veriyor.
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