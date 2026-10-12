Yine Kaygımız Kendini Gösterdi: Neden Sürekli Aynı Şeyleri İzleriz?

Psikoloji araştırmaları, daha önce izlenen bir diziyi ya da okunan bir kitabı yeniden açtığımızda beynin 'algısal akıcılık' denen bir rahatlık yaşadığını gösteriyor. Ne olacağını bildiğimiz için zihin zorlanmıyor, sahneler adeta kendiliğinden akıyor. Bu da insanı sakinleştiriyor.

Asıl bomba Derrick'in 2013'te yayımlanan ikinci çalışmasında patladı. İradesi yorucu görevlerle tüketilen katılımcılar, kendiliğinden tanıdık kurgu dünyalarına yöneldi. Sevdiği diziyle adeta şarj olan bu kişiler, ardından gelen ve sabır isteyen görevde daha başarılı oldu.