Psikologlara Göre Sürekli Şikayet Edenlerin Ortak Özelliği
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Trafiğe takıldığınız bir sabah iş yerine adım atar atmaz ilk iş bunu anlatıyorsanız yalnız değilsiniz. Dert yanmak çoğumuz için içimizi boşaltmanın en kısa yolu. Psikologlar ise şikayet etmenin belli bir noktaya kadar ruh sağlığına iyi geldiğini, alışkanlığa dönüştüğünde ise beyni ve bedeni yıpratabildiğini söylüyor. Peki sınır nerede başlıyor?
Kaynak: Real Simple
Duyguları içe atmanın da bir bedeli var
Sizi gerçekten dinleyen biri olması bile rahatlatıyor
Şikayet alışkanlığa dönüşünce beyin olumsuzluğa odaklanıyor
Kortizol yükseldikçe uyku ve tansiyon da etkileniyor
Her konuşma şikayete dönünce çevredekiler uzaklaşıyor
Dert yandıktan sonra kendinize bu soruyu sorun
Cümleye eklenen bir 'ama' dengeyi kuruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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