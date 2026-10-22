Psikologlara Göre Sürekli Şikayet Edenlerin Ortak Özelliği

Dertleşmenin bir faydası da karşınızda ilgiyle dinleyen birinin olması. Terapist Sarah Close, yaşadıklarımıza birinin tanıklık etmesinin hem sakinleşmemize yardım ettiğini hem de bağ kurduğumuzu hissettirdiğini söylüyor.

Close'a göre bu etki, karşımızdaki kişi hemen çözüm üretmeye ya da 'Bu kadar da büyütme' diyerek hislerimizi küçümsemeye kalkmadığında daha da güçleniyor. Kimi zaman ihtiyacımız olan tek şey, sözümüz kesilmeden dinlenmek.