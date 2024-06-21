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Mimiklerini Kontrol Edemedi: Damadın Arkadaşlarının Düğünde Yaptığı Şaka Gelinin Sinirlerini Bozdu

Mimiklerini Kontrol Edemedi: Damadın Arkadaşlarının Düğünde Yaptığı Şaka Gelinin Sinirlerini Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 22:49

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Düğünlerde, özellikle damadın arkadaş grubundan gelen şakalar birçok ülkede çok meşhur. Fakat bu özel günde yapılan bu şakalar bazen gelinlerin tadını kaçırabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@rafetsena/vid...
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Bir düğünde, damadın arkadaşları salona "Acı Kaybımız" yazılı bir cenaze çelengi ile girdi.

Bir düğünde, damadın arkadaşları salona "Acı Kaybımız" yazılı bir cenaze çelengi ile girdi.

Sinirleri bozulan gelin belli etmemeye çalışsa da mimiklerini kontrol edemedi.

Sinirleri bozulan gelin belli etmemeye çalışsa da mimiklerini kontrol edemedi.

İşte o anlar;

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