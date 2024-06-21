Mimiklerini Kontrol Edemedi: Damadın Arkadaşlarının Düğünde Yaptığı Şaka Gelinin Sinirlerini Bozdu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@rafetsena/vid...
Düğünlerde, özellikle damadın arkadaş grubundan gelen şakalar birçok ülkede çok meşhur. Fakat bu özel günde yapılan bu şakalar bazen gelinlerin tadını kaçırabiliyor.
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Bir düğünde, damadın arkadaşları salona "Acı Kaybımız" yazılı bir cenaze çelengi ile girdi.
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Sinirleri bozulan gelin belli etmemeye çalışsa da mimiklerini kontrol edemedi.
İşte o anlar;
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