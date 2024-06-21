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Sevgilisine Romantik Bir Sürpriz Yapmak İsterken Abi Engeline Takılan Talihsiz Genç

Sevgilisine Romantik Bir Sürpriz Yapmak İsterken Abi Engeline Takılan Talihsiz Genç

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 16:42

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Özellikle gençken, sevgiliye tatlı sürprizler yapmak iki taraf içinde heyecan verici olabiliyor. Bu durum, gençlerin romantik ilişkilerinde adeta bir kıvılcım görevi görüyor ve duygusal bağı daha da güçlendiriyor.

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Bir genç sevgilisine romantik bir süpriz yapmak istedi ve kızın kapısına bir çiçek bıraktı.

Bir genç sevgilisine romantik bir süpriz yapmak istedi ve kızın kapısına bir çiçek bıraktı.

Kapıyı abi açınca arkasına bile balmadan kaçan gencin çiçeği de süprizi de mahvoldu.

Kapıyı abi açınca arkasına bile balmadan kaçan gencin çiçeği de süprizi de mahvoldu.

İşte o anlar;

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