Gittikleri Mekanda Sahne Alan Dansöz Masalarına Gelince Bir Kadın Eşinin Önüne Resmen Duvar Ördü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8Xo2H9s_xm/
Gece eğlencelerinin vazgeçilmez bir parçası olan dansözler, özellikle ülkemizde büyük bir popülerliğe sahip. Bu eğlence kültürünün önemli bir unsuru olan dansözler, gece boyunca süren eğlencenin en can alıcı noktasını oluşturur. Dansözler, gece eğlencelerinin sadece bir parçası olmanın ötesinde, bu eğlence kültürünün de en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir.
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Bir kadın, eşiyle birlikte gittiği mekanda, masalarına dansöz gelince öfkelendi.
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Dansözü eşinden uzak tutmaya çalışan kadının o anları, sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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