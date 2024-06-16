Bir Kadın Boşanma Davası Sırasında 'Evlilik İçi İstismar'a Uğradığını Anlatırken Mahkemedekiler Ciddiye Almadı

Evlilik bağlamında cinsel istismar, genellikle hafife alınan ve göz ardı edilen bir durum. Çoğu insan evlilik bağı içinde de, rızanın gerektiği gerçeğinin farkında değil. Ancak, bu durumun ciddiyeti ve etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun önemini anlamak ve farkındalık yaratmak oldukça önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın mahkemede, yaşadığı istismarı anlatır boşanmak istediğini söyledi fakat mahkeme heyeti bu talebi gülerek karşıladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca kadının bu talebi, hem ülkemizde hem dünyada mizah sayfalarına da konu olunca, konunun ciddiyeti bir kere daha akıllara geldi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Adam akrep burcu galiba
Penny! Ya yanlış hesapları takip ediyorsun ya yanlış hesaplardan birisi de sensin🙂. İstismara uğrayan kişi durumu "yaptık" diye aktarmaz herhalde. Nitekim so... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.