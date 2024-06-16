Bir Kadın Boşanma Davası Sırasında 'Evlilik İçi İstismar'a Uğradığını Anlatırken Mahkemedekiler Ciddiye Almadı

Evlilik bağlamında cinsel istismar, genellikle hafife alınan ve göz ardı edilen bir durum. Çoğu insan evlilik bağı içinde de, rızanın gerektiği gerçeğinin farkında değil. Ancak, bu durumun ciddiyeti ve etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun önemini anlamak ve farkındalık yaratmak oldukça önemli.