Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Kadın Boşanma Davası Sırasında 'Evlilik İçi İstismar'a Uğradığını Anlatırken Mahkemedekiler Ciddiye Almadı

Bir Kadın Boşanma Davası Sırasında 'Evlilik İçi İstismar'a Uğradığını Anlatırken Mahkemedekiler Ciddiye Almadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 16:42

İçerik Devam Ediyor

Evlilik bağlamında cinsel istismar, genellikle hafife alınan ve göz ardı edilen bir durum. Çoğu insan evlilik bağı içinde de, rızanın gerektiği gerçeğinin farkında değil. Ancak, bu durumun ciddiyeti ve etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu konunun önemini anlamak ve farkındalık yaratmak oldukça önemli.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kadın mahkemede, yaşadığı istismarı anlatır boşanmak istediğini söyledi fakat mahkeme heyeti bu talebi gülerek karşıladı.

Bir kadın mahkemede, yaşadığı istismarı anlatır boşanmak istediğini söyledi fakat mahkeme heyeti bu talebi gülerek karşıladı.

Ayrıca kadının bu talebi, hem ülkemizde hem dünyada mizah sayfalarına da konu olunca, konunun ciddiyeti bir kere daha akıllara geldi.

Ayrıca kadının bu talebi, hem ülkemizde hem dünyada mizah sayfalarına da konu olunca, konunun ciddiyeti bir kere daha akıllara geldi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Alper

Adam akrep burcu galiba

Sheldon Cooper

Penny! Ya yanlış hesapları takip ediyorsun ya yanlış hesaplardan birisi de sensin🙂. İstismara uğrayan kişi durumu "yaptık" diye aktarmaz herhalde. Nitekim so... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.