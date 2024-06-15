Yapay Zeka Buna da El Attı: Bir Kullanıcı Yapay Zekaya Cehennemin Nasıl Bir Yer Olduğunu Sordu

Yapay zeka teknolojisi, hızla evrilen bir dünyada hayatımıza adeta bir fırtına gibi girdi. İnsanlar, bu teknolojiyi kullanarak hayatlarının birçok farklı alanında etkileyici ve yenilikçi işler gerçekleştiriyorlar. Yapay zeka, sadece bilim kurgu filmlerinde değil, artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Bu teknoloji, hayatımızı kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için birçok farklı şekilde kullanılıyor.
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Bir kullanıcı yapay zekaya "Cehennem nasıl bir yer?" diye sordu.
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Yapay zekanın cehennem tasviri ise izlerken bile huzursuz etti.
İşte o video;
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Cenneti de bi sorsana, bi bakak hele dinde zorlama yoktur deyip zorla din dayatanlar şol cennetin ırmaklarında karpuz soğutuyorlar mı 🤔
Metrobüs güzel tespit :D
Hazırlayan conciğin hayal dünyası ne kadar geniş jsjsjs