Bir Sokak Röportajında "Cennetin Kapısında Ne Yazar?" Sorusunu Yaratıcı Bir Şekilde Cevaplayan Kadın

Sokak röportajlarında mikrofon uzatılan insanlar, bilgi soruları sorulduğunda genellikle 'bilmiyorum' demek yerine yaratıcılıklarını konuşturmaya çalışabiliyorlar. Durum böyle olunca da ortaya ilginç diyaloglar çıkıyor.
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Bir sokak röportajında "Cennetin kapısında ne yazar?" sorusu soruldu.
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Bir kadın soruya verdiği yaratıcı cevapla izleyenleri güldürdü.
İşte o cevap;
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