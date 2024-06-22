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Bir Anda Kızının Odasına Girip "Beni Kurtarın" İşaretini Bilip Bilmediğini Kontrol Eden Baba

Bir Anda Kızının Odasına Girip "Beni Kurtarın" İşaretini Bilip Bilmediğini Kontrol Eden Baba

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 21:58 Son Güncelleme: 22.06.2024 - 21:59

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Babaların bir anda odaya girip, alakasız sorular sorma olaylarına pek çok kişi aşinadır. Bu durum aynı zamanda, babaların çocuklarıyla iletişim kurma biçimlerinin bir yansımasıdır. Hatta, belki de onların çocuklarıyla bağlantı kurma ve onların hayatlarına dahil olma çabalarının bir parçasıdır. Bu durum, babaların çocuklarıyla olan ilişkilerinin karmaşıklığını ve derinliğini de gösterir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suubekk/video...
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Bir baba, kendi halinde şarkı söyleyen kızının odasına girip, şiddet gören kadınların yardım çağrısı olarak kullandığı el işaretini bilip bilmediğini kontrol etti.

Bir baba, kendi halinde şarkı söyleyen kızının odasına girip, şiddet gören kadınların yardım çağrısı olarak kullandığı el işaretini bilip bilmediğini kontrol etti.

Kızının işaretin anlamını bildiğini öğrendiğindeki rahatlaması ise kalpleri ısıttı.

Kızının işaretin anlamını bildiğini öğrendiğindeki rahatlaması ise kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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