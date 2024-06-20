Kafası Demirlere Sıkışan Minik Kızın Kendisini Kurtaran İtfaiye Erine Teşekkürü Kalpleri Pamuk Gibi Yaptı

Çocuklar kaşla göz arasında başlarını akılalmaz belalara sokabiliyor. Bu durum, çocukların enerjik ve keşfetmeye meraklı doğalarının bir sonucu ancak, bu durum ebeveynler için endişe verici olabilir.
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Bir minik, kafasını çardak demirine sıkıştırınca, ailesi itfaiye ekiplerinden yardım istemek zorunda kaldı.
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Kurtulan miniğin itfaiye erine teşekkürü ise kalpleri ısıttı
İşte o anlar;
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ya yerim seni şu tatlılığa bak ya🥰🥰
Ya o çocuğu bu şekilde buluncaya kadar ebeveyni nerde işte ebeveyn eğitimleri şart oldu artık yaa şu miniğiin şu tatlılığına Bi bakın ya bunu nasıl yalnız bı... Devamını Gör